تعادل ساحل العاج والكاميرون يؤجل حسم التأهل عن المجموعة السادسة لدور الـ16 لكأس أمم أفريقيا

تعادل منتخبا ساحل العاج والكاميرون إيجاباً بنتيجة 1-1 مساء الأحد، في الجولة الثانية من دور المجموعات من كأس الأمم الأفريقية.

أقيمت المباراة ضمن المجموعة السادسة على ملعب مراكش.

وتقدم منتخب ساحل العاج في النتيجة عن طريق عماد ديالو في الدقيقة 51، فيما أدرك منتخب الكاميرون التعادل عن طريق جونيور تشاماديو في الدقيقة 56.

ورفع المنتخب الكاميروني رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة، ثم منتخب ساحل العاج برصيد 4 نقاط أيضاً في المركز الثاني، ثم موزمبيق برصيد 3 نقاط، ثم الغابون بدون أي نقطة.

وبهذه النتيجة، بات كلٍ من ساحل العاج والكاميرون على بعد خطوة من ثمن النهائي، فيما يودّع المنتخب الغابوني البطولة مبكراً.

وشهدت المباراة حضور نجوم عالميين، أمثال كيليان مبابي وتشواميني لاعبا ريال مدريد، كوندي مدافع أيمن برشلونة اللقاء من المدرجات ما زاد من حرارة اللقاء.

منتخب الجزائر يلتقط صورة تذكارية قبيل انطلاق مباراته مع بوركينو فاسو على ملعب "مولاي حسن" في الرباط

وفاز منتخب الجزائر على نظيره من بوركينا فاسو بنتيجة هدف دون مقابل، ضمن بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي يستضيفها المغرب.

أقيمت المباراة مساء الأحد في مدينة الرباط، ضمن المجموعة الخامسة في دور المجموعات من البطولة.

سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب، رياض محرز، من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة والعشرين من زمن المباراة.

وبهذه النتيجة ضمن منتخب الجزائر الصعود إلى دور الستة عشر من البطولة، بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط متصدراً المجموعة الخامسة، قبل جولة واحدة على نهاية دور المجموعات.

السودان يتخطى غينيا الاستوائية

وفاز منتخب السودان بنتيجة هدف دون مقابل على غينيا الاستوائية، ضمن دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تقام في المغرب.

أقيمت المباراة على ملعب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء، وسجل هدف المباراة الوحيد “ساوول كوكو” لاعب غينيا الاستوائية بالخطأ في مرماه في الدقيقة 74 من زمن المباراة.

وبهذا الفوز يرفع منتخب السودان رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة الخامسة، ويُبقي على أماله في بلوغ دور الـ 16، بينما تجمد رصيد غينيا الاستوائية بدون نقاط في ذيل الترتيب.

ويُعد هذا الفوز هو الأول للسودان في بطولة كأس الأمم الأفريقية منذ الفوز على بوركينا فاسو في نسخة 2012، بنتيجة هدفين مقابل هدف.

كان السودان قد تلقى خسارة كبيرة بثلاثية نظيفة أمام منتخب الجزائر، في الجولة الأولى من دور المجموعات.

موزمبيق تحقق أول فوز لها على الإطلاق

أقيمت مباراة موزمبيق والغابون على الملعب الكبير في مدينة أغادير

كان منتخب موزمبيق قد فاز على نظيره الغابوني بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما، في وقت سابق الأحد، في مدنية أغادير، ضمن البطولة ذاتها.

ويعد هذا أول فوز لموزمبيق ضمن البطولة القارية على الإطلاق، بعد انتظار دام لنحو 40 عاماً منذ مشاركتها الأولى عام 1986.

سجل منتخب موزمبيق أهدافه عبر اللاعبين، فيصـل بنغال، جيني كاتامو، وديوجو كاليلا.

بينما سجل أهداف منتخب الغابون كل من بيير-إيمريك أوباميانغ، وأليكس موكوتو-موسوندا.

وتواجه الغابون خطر الخروج المبكر من البطولة، حيث خسرت حتى الآن مباراتيها الافتتاحيتين، بينما حصدت موزمبيق ثلاث نقاط من مباراتيها، وهو نفس عدد النقاط التي حصدتها ساحل العاج والكاميرون قبل لقائهما في وقت لاحق الأحد.

