تصفيات كأس العالم: هل ينجح عرب آسيا في خطف مقعدين إضافيين في المونديال؟

سيلتحق منتخب عربي واحد على الأقل بركب المتأهلين إلى كأس العالم لكرة القدم 2026، بعدما يُلعب الدور الرابع من التصفيات الآسيوية أو ما يُعرف بالملحق القاري بدءاً من الأربعاء 8 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وبعدما ضمنت 6 منتخبات آسيوية بينها الأردن للمرة الأولى في تاريخه، مقاعد في المونديال، تتنافس 6 منتخبات أخرى في الملحق الآسيوي.

وفي الدور الرابع، قُسمت المنتخبات الـ 6 إلى مجموعتين، يتأهل متصدر كل منها إلى النهائيات، على أن يتواجه وصيفا كل مجموعة بعضهما البعض في مرحلة خامسة مقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني تؤهل أحد المنتخبين إلى الملحق العالمي.

وأوقعت القرعة قطر والإمارات وعُمان في المجموعة الأولى، فيما تتواجه السعودية والعراق وإندونيسيا في المجموعة الثانية.

قرار “غير منصف”

وتقام لقاءات المجموعة الأولى والثانية في الدوحة وجدة على التوالي بين 8 و14 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، ما يعطي قطر والسعودية ميزة، بعد قرار الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) منح هذين البلدين حق استضافة منافسات هذا الدور.

واعتبر المحلل المختص في كرة القدم، محمد حلمي راشد، قرار إقامة هذا الدور في الدوحة وجدة بأنه “غير منصف بحق المنتخبات الأخرى” و”محاباة صارخة لبعض المنتخبات”.

لكن الناقد الرياضي، زياد رعد، قال إن الاتحاد القاري “فتح المجال أمام المنتخبات المشاركة في هذا الدور بالتقدم بطلبات لاستضافة منافساتها، لكنه في النهائية اعتمد على تصنيف الاتحاد الدولي (فيفا)، فاختار المنتخبين الأعلى تصنيفاً وهما السعودية وقطر ومنحهما الاستضافة”.

وتُلعب المباريات بنظام الدوري من جولة واحدة بنظام التجمع، وفق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وبلغت المنتخبات الملحق الآسيوي بعدما حلت في المركزين الثالث والرابع في الدور الثالث، الذي تأهل من خلاله 6 منتخبات احتلت المركزين الأول والثاني إلى المونديال الموسع.

وبات لقارة آسيا ثمانية مقاعد في كأس العالم على الأقل، بعد توسعة المونديال المقبل الذي ستستضيفه بشكل مشترك الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ليشمل 48 منتخباً بدلاً من 32.

مجموعة خليجية مصغرة

Getty Images

يفتتح هذا الدور الأربعاء، على ملعب جاسم بن حمد في الدوحة في مواجهة تجمع بين قطر (مصنفة 53 عالمياً) وعُمان (78).

ويسعى “العنابي” للتأهل لمرة ثانية توالياً إلى المونديال وللمرة الأولى عبر التصفيات، بعدما أصبحت قطر أول دولة عربية تستضيفه في عام 2022، فيما يبحث “الأحمر” العُماني عن أول بلوغ إلى كأس العالم.

ولتحقيق ذلك، عيّن الاتحاد العُماني، في شهر يوليو/ تموز، المدرب البرتغالي المخضرم كارلوس كيروش لقيادة المنتخب (درب كيروش في المونديال البرتغال وإيران في 3 مناسبات)، قبل انطلاق الدور الرابع ليخلف المدرب المحلي رشيد جابر.

أما قطر بطلة كأس آسيا في آخر نستختين، فاستعانت بالمدرب الإسباني، جولين لوبيتيغي، مدرب ريال مدريد السابق، في مايو/ آيار الماضي، خلفاً لمواطنه لويس غارسيا.

وتواجه المنتخبان في كأس الخليج في الكويت في نهاية العام الماضي، وحقق العُمانيون الفوز في دور المجموعات (2-1) في طريقهم للوصول إلى نهائي البطولة التي خسروها أمام البحرين. ويُعد هذا الانتصار الأول لعُمان على قطر بعد 11 مباراة منذ عام 2009.

وبعد ثلاثة أيام من هذه المواجهة أي في 11 تشرين الأول/أكتوبر، يبدأ منتخب الإمارات (67 عالمياً) مشواره بمواجهة عُمان، في تكرار لمواجهتهما الأخيرة في كأس الخليج في ديسمبر/ كانون الأول 2024 والتي انتهت بالتعادل 1-1.

ويخوض المنتخب الإماراتي التصفيات للمرة الحادية عشرة، متطلعاً إلى إنهاء غيابه عن كأس العالم منذ ظهوره الأول في عام 1990. وتعاقد الاتحاد الإماراتي في 19 أبريل/ نيسان الماضي، مع المدرب الروماني كوزمين أولاريو الذي يعرف الكرة الإماراتية جيداً خلفاً للبرتغالي باولو بينتو.

وتُختتم منافسات هذه المجموعة في 14 من الشهر نفسه حينما تلتقي قطر مع الإمارات في مواجهة قد تكون حاسمة لكليهما، علماً بأن المنتخبين تعادلا في كأس الخليج الأخيرة بهدف لمثله.

وفي الدور الثالث من هذه التصفيات، فازت الإمارات ذهاباً وإياباً على قطر (3-1 في الدوحة و5-0 في أبوظبي).

https://www.instagram.com/p/DMM022gu8K0/?utm_source=ig_embed&ig_rid=f66e7a5e-7c03-4b43-8551-36e82a332fa8

الأرض لا تمنح “أفضلية”

واتفق الناقد الرياضي، زياد رعد، والمحلل المختص في كرة القدم محمد حلمي راشد، على أن استضافة المنافسات لا تمنح منتخب قطر “أفضلية”.

وقال رعد لبي بي سي، “رغم امتلاك المنتخب القطري عاملي الأرض والجمهور، فإنه لم يُظهر مستوى ثابتاً لا سيما في المباريات الودية الأخيرة، إذ خسر أمام لبنان 0-1 وأمام روسيا 1-4 وتعادل مع البحرين 2-2”.

في حين، رأى راشد، أن المنتخبين الإماراتي والعُماني “يتنافسان على البطاقة المباشرة رغم أفضلية الأرض لقطر”، مرحجاً تأهل الإمارات مباشرة إلى المونديال وذهاب عُمان إلى الملحق.

واستند إلى أن “المنتخب القطري غير مقنع حتى مع تعيين لوبتيغي. المنتخب الإماراتي أخيراً أظهر تطوراً ويبقى المنتخب العُماني قادر على إحداث أي مفاجأة للجميع”.

غير أن رعد توقع تأهل المنتخب القطري كمتصدر للمجموعة الأولى وحلول الإمارات ثانياً.

السعودية لرد الاعتبار

Anadolu via Getty Images

وفي جدة، يستضيف منتخب السعودية (59 عالمياً) نظيره الإندونيسي (119) على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في افتتاح منافسات المجموعة الثانية.

ويطمح “الأخضر” السعودي إلى تأهل للمرة الثالث توالياً والسابعة للمونديال، أما إندونيسيا المنتخب الوحيد الذي بدأ مشواره من الدور الأول في التصفيات وواصل التقدم، فيُمني النفس بمشاركة ثانية في كأس العالم بعد أولى في النهائيات عام 1938 تحت اسم جزر الهند الشرقية الهولندية.

وتنتظر السعودية مباراة ثأرية أمام إندونيسيا ومدربها هداف المنتخب الهولندي السابق، باتريك كلويفرت، بعدما تواجها في الدور الثالث، وسقط “الأخضر” في فخ التعادل 1-1 على أرضه في الجولة الأولى، وخسر بثنائية دون رد في جاكرتا في الجولة السادسة.

ويُعد انتصار إندونيسيا على السعودية الأول تاريخياً لها.

وأعاد “الأخضر” تعيين الفرنسي هيرفي رينارد لقيادته خلفاً للإيطالي روبرتو مانشيني في أكتوبر/ تشرين الأول 2024. وقاد رينارد السعودية في مونديال قطر وحقق معها انتصاراً تاريخياً على الأرجنتين التي توجت لاحقا بالبطولة.

مفاجأة إندونيسية؟

ووصف راشد هذه المجموعة بـ “القوية جداً”، لافتاً النظر إلى إندونيسيا مع مدربها كلويفرت “متطورة بشكل ملحوظ ولم يصبح لديها الخوف من مواجهة المنتخبات الأخرى الأعلى جودة، وهو ما بدا واضحاً من المباراتين أمام السعودية”.

وقال إن على مدرب رينارد لعب اللقاء بـ”حرفية تدريبية عالية”، محذراً من “الانهيار البدني الذي ظهر مسبقاً مع ضمان عدم منح الخصم ثلاث نقاط، وأن تقاسم النقاط يكون أفضل من خسارتها كلها”.

أما رعد، فقال إن سعي السعودية للوصول إلى المونديال يصطدم بـ”منتخب إندونيسي طموح” ورغبة عراقية في التواجد في كأس العالم، مشيراً إلى أن مهمة السعودية “لكن تكون سهلة”.

ومنتخب العراق (58 عالمياً) يبدأ مبارياته في 11 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بمواجهة إندونيسيا، مستهدفاً الظهور الثاني في النهائيات بعد غياب منذ عام 1986.

وعين الاتحاد العراقي المدرب الأسترالي، غراهام آرنولد، مدرباً للمنتخب في 10 مايو/ أيار الماضي، خلفاً للإسباني خيسوس كاساس الذي أقيل قبل جولتين من نهاية الدور الثالث.

ويمتلك “أسود الرافدين” سجلاً مميزاً في مواجهاته مع منتخب “غارودا”، إذ فاز في آخر ثماني مباريات جمعت الطرفين، بما في ذلك مواجهتا الدور الثاني من التصفيات الحالية.

ورأى راشد أن “المنتخب العراقي يستطيع الاستفادة من لعب إندونيسيا مباراة بدنية عالية ضد السعودية وحسم النقاط الثلاث، وبهذا تصبح مباريات السعودية والعراق مفصلية”.

وقد تحسم مباراة السعودية مع العراق في 14 أكتوبر/ تشرين الأول، بطاقة تأهل مباشر إلى المونديال ما يضمن لعرب آسيا مقعداً ثالثاً في كأس العالم. وسبق للسعودية الفوز على العراق 3-1 في كأس الخليج الأخيرة.

ورحج رعد صدارة المجموعة لصالح أصحاب الأرض والوصافة للمنتخب العراقي. لكن راشد رأى أن “إندونيسيا ستحقق مفاجأة بالصعود المباشر للمونديال”.

جدول مباريات الدور الرابع من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026:

الأربعاء 8 أكتوبر/ تشرين الأول

المجموعة الأولى: عُمان ضد قطر – ملعب جاسم بن حمد

المجموعة الثانية: إندونيسيا ضد السعودية – ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية

السبت 11 أكتوبر/ تشرين الأول

المجموعة الأولى: الإمارات العربية المتحدة ضد عُمان – ملعب جاسم بن حمد

المجموعة الثانية: العراق ضد إندونيسيا – ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية

الثلاثاء 14 أكتوبر/تشرين الأول

المجموعة الأولى: قطر ضد الإمارات – ملعب جاسم بن حمد

المجموعة الثانية: السعودية ضد العراق – ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية

ماذا نعرف عن الملحق العالمي؟

AFP via Getty Images

وسيحصل وصيف كل مجموعة على فرصة أخيرة، عبر مواجهة فاصلة تُقام بنظام الذهاب والإياب يومي 13 و18 نوفمبر/ تشرين الثاني، لتحديد المنتخب الذي سيمثل قارة آسيا في الملحق العالمي، إذ سيتعين عليه مواجهة منتخبات من قارات أخرى من أجل المنافسة على واحد من مقعدين مؤهلين إضافيين.

وستشهد بطولة المباريات الإقصائية المؤهلة لكأس العالم تنافس ستة منتخبات على آخر مقعدين في المونديال.

ستشمل البطولة منتخبين من منطقة الكونكاكاف، ومنتخب واحد من كل من الاتحاد الآسيوي، والاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والكونميبول، واتحاد أوقيانوسيا، وستقام في مارس/ آذار 2026 خلال فترة التوقف الدولي التي تمتد من 23 إلى 31 الشهر نفسه، وفق الموقع الإلكتروني لفيفا.

من بين المتأهلين الستة، ستلتقي المنتخبات الأربعة الأقل تصنيفًا عالمياً في الدور نصف النهائي من التصفيات. وسيتأهل المنتخبان الأعلى تصنيفًا مباشرة إلى المباراة النهائية، بينما سيتأهل الفائزان في نهائي البطولة إلى كأس العالم.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.