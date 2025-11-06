تصدي شرطي مرور لتهديد رجل “استخبارات” يثير ردود فعل شعبية ورسمية في سوريا

أعادت عبارة “أنا استخبارات ولاك” إلى أذهان الكثيرين حقبة القبضة الأمنية لنظام الأسد على السوريين. فعلى مواقع التواصل، تفاعل المغردون مع مقطع فيديو يوثق لحظة تصدي شرطي مرور لرجل رفض تحرير مخالفة له لأنه يعمل “بالاستخبارات”.

وأعلنت الشرطة العسكرية في سوريا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق شخص تشاجر مع شرطي المرور، وإحالته إلى القضاء المختص.

وأكد مدير الأمن والشرطة العسكرية في وزارة الدفاع العميد علي الحسن، الحادثة تندرج ضمن بند التجاوزات التي تسعى الوزارة للحد منها، مشيراً إلى أن العنصر الذي ارتكب هذا التجاوز لا ينتمي أصلاً إلى الاستخبارات العسكرية، وإنما إلى إحدى الفرق.

