تسريبات تظهر المبعوث الأمريكي ويتكوف يقدم المشورة لروسيا، وترامب يصف الأمر بـ”الإجراء المعتاد” #عاجل

دافع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن المبعوث الخاص، ستيف ويتكوف، بعد تسريب تسجيل صوتي يبدو أنه يُظهره وهو يُقدّم المشورةلمسؤول روسي حول كسب ود الرئيس الأمريكي.

ووصف ترامب، ما قام به مبعوثه الخاص، بأنه كان يقوم “بالإجراء المعتاد”.

وقال ترامب في تصريح للصحفيين الأربعاء، بأنه لم يسمع التسجيل الصوتي المسرب، لكن ويتكوف كان يفعل “ما يفعله صانع الصفقات” لـ”ترويج” خطة السلام لكل من روسيا وأوكرانيا.

وظهرت المكالمة المسربة، والتي كانت في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2025، بعد أيام من تقديم الولايات المتحدة مسودة خطة سلام من 28 نقطة، عكست إلى حد كبير المواقف الروسية بشأن حربها الشاملة في أوكرانيا.

BBC وصف ترامب ما قام به المبعوث ويتكوف “بالإجراءات العادية” في المحادثات مع روسيا

وزار ويتكوف موسكو عدة مرات هذا العام، ومن المقرر أن يلتقي بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرة أخرى الأسبوع المقبل. بينما لم يُجرِ المبعوث أي محادثات في كييف.

وحتى الآن، لم يزر ويتكوف كييف قط بصفته مبعوثاً خاصا للرئيس ترامب، على الرغم من أن مسؤولين أمريكيين آخرين زاروا كييف، كوزير الجيش الأمريكي، دان دريسكول، الذي زارها هذا الأسبوع.

ويقول ترامب إنه سيُجري المزيد من المحادثات مع الأوكرانيين.

Reuters لم يزر ستيف ويتكوف كييف قط بصفته مبعوثا خاصا للرئيس ترامب

وتستمر المحادثات الدبلوماسية على الرغم من انتقاد القادة الأوكرانيين والأوروبيين المسودة الأولية للخطة باعتبارها مُحابية لروسيا بشكل مفرط. وكان من بين المقترحات التي قدمتها المسودة، تسليم الأراضي الخاضعة للسيطرة الأوكرانية في شرق أوكرانيا إلى روسيا.

وخضعت الخطة منذ ذلك الحين لمراجعة بهدف أن تعكس مصالح أوكرانيا وآراء حلفائها الأوروبيين بشكل أفضل. وصرح الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بأنه مستعد للقاء الرئيس ترامب لمناقشة “النقاط الحساسة” العالقة.

وفي التسجيل الصوتي المُسرب الذي حصلت عليه شبكة بلومبيرغ الإعلامية، ونشرت نسخة نصية منه، بدا ويتكوف وهو يُقدم النصح لمستشار بوتين للسياسة الخارجية، يوري أوشاكوف، حول كيفية كسب ود ترامب.

ولم تتحقق بي بي سي نيوز بشكل مستقل من المكالمة الهاتفية التي جرت في 14 أكتوبر/ تشرين الأول، لكن ترامب قال إنها تُمثل “شكلاً اعتيادياً للمفاوضات”.

وخلال المحادثة المُسربة، ورد أن الرجلين تحدثا عن إنهاء الحرب، حيث سأل أوشاكوف عما إذا كان من المفيد أن يتحدث رئيسيهما – بوتين وترامب.

ونُقل عن ويتكوف قوله إنه مع فكرة الحدث بين رئيسيهما، وأن “رئيسه مستعد للقيام بذلك”، قبل أن يقترح كيفية إجراء المكالمة.

ونُقل عن ويتكوف قوله لأوشاكوف (في نص المكالمة المسربية) “تأكد من تهنئة الرئيس ترامب على هذا الإنجاز… وأنك تحترم كونه رجل سلام، وأنك سعيد جداً برؤية ذلك يتحقق”. مضيفاً “أعتقد وبناء على ذلك ستكون المكالمة جيدة حقاً”.

ووفقاً للنص المسرب، قال ويتكوف “أخبرتُ الرئيس أن روسيا الاتحادية لطالما رغبت في التوصل إلى اتفاق سلام. وهذا هو اعتقادي”. موضحا أن “المشكلة هي أن لدينا دولتين تواجهان صعوبة في التوصل إلى حل وسط”.

وأضاف “بل إنني أفكر في طرح اقتراح سلام من عشرين نقطة، تماما كما فعلنا في غزة”.

Reuters أظهر التسجيل الصوتي المُسرب، أن ويتكوف كان يُقدم النصح لمستشار بوتين للسياسة الخارجية، يوري أوشاكوف، حول كيفية كسب ود ترامب.

واختتمت المكالمة بإخبار أوشاكوف عن زيارة زيلينسكي الوشيكة إلى البيت الأبيض، وأنه “إن أمكن”، ينبغي على ترامب وبوتين التحدث قبل ذلك الاجتماع.

وتلا ذلك مكالمة هاتفية استمرت ساعتين ونصف بين الرئيسين الأمريكي والروسي، ظهرت أخبارها أثناء توجه زيلينسكي إلى واشنطن الشهر الماضي.

وقبل مكالمة ترامب وبوتين، بدا أن صبر الرئيس الأمريكي قد نفد من نظيره الروسي، وألمح إلى إمكانية تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك بعيدة المدى.

لكن عندما دخل زيلينسكي إلى البيت الأبيض، بدا أن الأجواء قد تغيرت. وقال ترامب إن تزويد كييف بصواريخ توماهوك قد يؤدي إلى تصعيد الصراع، وأعرب عن اعتقاده بأن بوتين “يريد إنهاء الحرب”.

وعند سؤاله عن المكالمة المسربة، صرّح يوري أوشاكوف لوسائل الإعلام الروسية الرسمية بأنها كانت تهدف على الأرجح إلى “عرقلة” المحادثات، وأنه “من غير المرجح” أن تهدف إلى تحسين العلاقات.

كما أكد أن ويتكوف سيزور موسكو الأسبوع المقبل بموجب “اتفاق أولي”.

ولم يتضح من يقف وراء التسريب، لكن بلومبرغ نقلت أيضا نص مكالمة أخرى مُبلغ عنها بين أوشاكوف ومبعوث بوتين كيريل دميترييف، الذي أمضى أياماً مع ويتكوف في ميامي أواخر أكتوبر/ تشرين الأول، قبل أسابيع من صدور مسودة الخطة المكونة من 28 نقطة.

ووفقاً للنص، قال دميترييف لزميله الروسي “سنُعدّ هذه الورقة، وسأمررها بشكل غير رسمي، ودعهم يفعلون ما يحلو لهم”.

وبدا دميترييف غاضباً من تسريب نص مكالمته مع أوشاكوف، فاشتكى من أن هناك “آلة إعلامية خبيثة جيدة التمويل والتنظيم، مُصممة لنشر روايات كاذبة، وتشويه سمعة الخصوم، وإرباك الناس”.

