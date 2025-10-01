“تسجيل لعبد الناصر” يغضب الجزائر من قناة العربية السعودية

أثار تسجيل صوتي منسوب للرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر غضبا رسميا في الجزائر، وذلك بعد أن نشرت قناة العربية بعضا من تلك التسجيلات، وتداولتها أيضا في برامج حوارية.

ويظهر التسجيل، الذي نُشر على أكثر من جزء عبر قناة Nasser Tv، عبد الناصر أثناء حديثه عن علاقات مصر المتوترة مع عدد من الدول العربية، وهاجم ما وصفه بـ”المزايدات” التي “أرهقت بلاده أكثر من صواريخ إسرائيل وطائراتها”، ووجه انتقادات مباشرة لحكومات عربية، من بينها الجزائر، بسبب ما وصفه برفضها تقديم الدعم العسكري للقاهرة خلال حرب الاستنزاف بين مصر وإسرائيل.

وانتقدت وكالة الأنباء الجزائرية قناة “العربية” بالقول إن القناة السعودية أقدمت على “تجاوز جديد في مسار التضليل الإعلامي” على حد وصفها.

