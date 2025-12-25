تركيا تعتقل 115 مشتبهاً بانتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية بتهمة “التخطيط لهجمات في رأس السنة”

أعلنت السلطات التركية أنها أحبطت هجمات كان يُخطط لتنفيذها أثناء ليلة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة، بعدما اعتقلت أكثر من 100 شخص يشتبه بانتمائهم إلى ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية.

وقال المدعي العام لمدينة إسطنبول إنه تم تنفيذ مداهمات جماعية لأماكن في 124 عنواناً في جميع أنحاء المدينة، وتم ضبط أسلحة نارية وذخيرة و”وثائق تنظيمية”.

وقال مسؤولون إن أنصار تنظيم الدولة الإسلامية كانوا يخططون بنشاط لشن هجمات في جميع أنحاء تركيا هذا الأسبوع، وخاصة ضد غير المسلمين.

وجاء في بيان رسمي أن الشرطة احتجزت 115 مشتبهاً به، لكن الجهود لا تزال جارية لتعقب 22 آخرين.

كما قال مكتب المدعي العام إن المُشتبه بهم، كانوا على اتصال بعناصر من تنظيم الدولة الإسلامية ينشطون خارج تركيا.

يأتي هذا الإعلان بعد يومين من تنفيذ عملاء المخابرات التركية غارة على التنظيم على الحدود الأفغانية الباكستانية.

وقد اعُتقل مواطن تركي يُزعم أنه شغل منصباً رفيعاً في جناح تنظيم الدولة الإسلامية الذي ينشط في المنطقة، واتُهم بالتخطيط لهجمات ضد المدنيين.

وتستهدف أجهزة الأمن التركية بانتظام، الأشخاص الذين يُشتبه في صلتهم بتنظيم الدولة الإسلامية.

وتشارك تركيا سوريا حدوداً طولها 900 كيلومتر (560 ميلاً)، حيث لا تزال الجماعة تنشط في أجزاء هناك.

وقد تعهد رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، الذي تربطه علاقات وثيقة بالحكومة التركية، بالعمل مع الولايات المتحدة وأوروبا للقضاء على العناصر المُتبقية من تنظيم الدولة الإسلامية.

وشنت الولايات المتحدة موجة من الغارات الجوية على مواقع التنظيم في جميع أنحاء سوريا يوم الجمعة، رداً على مقتل ثلاثة أمريكيين.

إذ قُتل جنديان أمريكيان ومترجم مدني في وقت سابق من هذا الشهر، على يد مسلحين تابعين لتنظيم الدولة الإسلامية، أثناء كمين.

