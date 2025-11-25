ترامب يوقع أمراً تنفيذياً يصنف بعض فروع الإخوان المسلمين كمنظمات “إرهابية”

Getty Images يسمح تصنيف الولايات المتحدة للجماعة كمنظمة “إرهابية” أجنبية، باتخاذ واشنطن إجراءات عقابية

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإثنين، أمراً تنفيذياً لمباشرة إجراءات تصنيف بعض من فروع جماعة الإخوان المسلمين كمنظمات “إرهابية أجنبية”، في خطوة من شأنها فرض عقوبات على إحدى أقدم الحركات الإسلامية وأكثرها نفوذاً في العالم العربي.

وجاء في الأمر التنفيذي “يطلق هذا الأمر عملية يعتبر بموجبها بعض من فروع جماعة الإخوان المسلمين أو أقسامها الفرعية منظمات إرهابية أجنبية”، مع الإشارة خصوصاً إلى فروع الإخوان المسلمين في لبنان ومصر والأردن.

ويشير الأمر التنفيذي إلى أن تلك الفروع “ترتكب أو تسهّل أو تدعم العنف وحملات زعزعة الاستقرار التي تضر بمناطقها، ومواطني الولايات المتحدة، ومصالح الولايات المتحدة”.

ما الذي يعنيه القرار؟

وقع ترامب أمراً تنفيذياً يوجه وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت لتقديم تقرير بشأن تصنيف أي من فروع الإخوان المسلمين، مثل تلك الموجودة في لبنان ومصر والأردن، كمنظمات “إرهابية”، وفقاً لبيان صادر عن البيت الأبيض.

ويوجه الأمر، الوزيرين بالمضي قدماً في أي تصنيفات خلال 45 يوماً من تاريخ صدور التقرير.

واتهمت إدارة ترامب فروع الإخوان المسلمين في تلك الدول بدعم أو تشجيع الهجمات ضد إسرائيل وشركاء الولايات المتحدة، أو بتقديم دعم مادي لحركة حماس الفلسطينية المسلحة، وفق ما نقلت وكالة رويترز للأنباء.

“يواجه الرئيس ترامب شبكة الإخوان المسلمين العابرة للحدود الوطنية، التي تُغذي الإرهاب وحملات زعزعة الاستقرار ضد مصالح الولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط”، يقول البيان.

ويسمح تصنيف الولايات المتحدة للجماعة كمنظمة “إرهابية” أجنبية، باتخاذ واشنطن إجراءات عقابية مثل تجميد أي أصول قد تكون للجماعة في الولايات المتحدة ومنع دخول أعضائها، تقول فرانس برس.

ويقع الآن على عاتق وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت استكمال عملية حظر الفروع المذكورة في أمر الرئيس الأمريكي.

يشار إلى أن جماعة الإخوان المسلمين موجودة في بلدان عدة، وهي منذ زمن الحركة المعارضة الأبرز في مصر، رغم حملات قمع تعرّضت لها على مدى عقود. وتأسست في مصر عام 1928 وانتشرت في دول أخرى في العالم العربي.

وكان مؤسسها، المدرس المصري حسن البنا، يؤمن بأن إحياء المبادئ الإسلامية في المجتمع يمكن أن يُمكّن العالم الإسلامي من مقاومة الاستعمار الغربي.

وجماعة الإخوان المسلمين محظورة في عدة دول منها المملكة العربية السعودية ومصر. ومؤخراً، حظرها الأردن في أبريل/نيسان من هذا العام، وأعلن حظر كل نشاطات جماعة الإخوان المسلمين في المملكة وإغلاق مقارها ومصادرة ممتلكاتها.

وتصنّف مصر الجماعة “منظمة إرهابية”، واستبعدت من المشهد السياسي في العام 2013، بعدما أطاح الجيش بالرئيس الإسلامي محمد مرسي وتولى عبد الفتاح السيسي الرئاسة.

وفي أيار/مايو، أمر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الحكومة بوضع مقترحات للتعامل مع تأثير “الإخوان المسلمين” وانتشار “الإسلام السياسي” في فرنسا، على خلفية تقارير تحذّر من أن الجماعة تشكّل “تهديداً للتماسك الوطني” في فرنسا.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.