ترامب يهدد باتخاذ إجراء قانوني بقيمة مليار دولار ضد (بي بي سي) بسبب تعديل خطابه

قالت بي بي سي نيوز إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعث برسالة إلى بي بي سي يهدد فيها باتخاذ إجراء قانوني. وأعلنت بي بي سي أنها تلقت الرسالة وسترد عليها في الوقت المناسب.

لكن وسائل إعلام أمريكية أفادت أنها حصلت على نسخة من رسالة قيل إنها من الفريق القانوني للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مُرسلة إلى بي بي سي.

وبحسب وسائل الإعلام الأمريكية، فإن الرسالة تمنح بي بي سي مهلة نهائية حتى يوم الجمعة 14 نوفمبر/ تشرين الثاني، للتراجع بشكل كامل وعادل عن فيلم “بانوراما” الوثائقي، وإلا ستُرفع دعوى قضائية ضدها بمليار دولار (760 مليون جنيه إسترليني).

رئيس بي بي سي يعتذر

PA Media قال رئيس (بي بي سي)، سمير شاه “ليس صحيحا تماما” أن بي بي سي لم تفعل شيئا لمعالجة المشاكل.

اعتذر رئيس (بي بي سي)، سمير شاه، عن “خطأ في التقدير” بشأن كيفية تحرير خطاب دونالد ترامب في فيلم وثائقي من إنتاج برنامج بانوراما على بي بي سي.

وأضاف “خلصت هذه المداولات إلى أننا نوافق على أن طريقة تحرير الخطاب قد أعطت انطباعا بدعوة مباشرة إلى العنف. وتودّ بي بي سي الاعتذار عن هذا الخطأ في التقدير”.

وجاء اعتذار شاه عقب استقالة المدير العام لبي بي سي، تيم ديفي، والرئيسة التنفيذية للأخبار، ديبورا تورنيس، مساء الأحد، بعد انتقادات بأن فيلماً وثائقيا في برنامج “بي بي سي بانوراما” ضلل المشاهدين من خلال “تعديل” خطاب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقدم ديفي وتورنيس استقالتهما بعد أن نشرت صحيفة التلغراف تفاصيل تتعلق بمذكرة داخلية مسربة من بي بي سي، تشير إلى أن البرنامج عدّل جزأين من خطاب ترامب معاً ليبدو وكأنه يشجع صراحةً أعمال الشغب التي حدثت في مبنى الكابيتول الأمريكي في يناير/كانون الثاني 2021.

استقالة المدير العام والرئيسة التنفيذية لبي بي سي على خلفية “تعديل خطاب” لدونالد ترامب فيما عُرف بأحداث اقتحام الكابيتول

من جهته رحب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، باستقالات مديري هيئة الإذاعة البريطانية.

وقال على منصة “تروث” الاجتماعية الخاصة به “كبار المسؤولين في هيئة الإذاعة البريطانية، بمن فيهم تيم ديفي، المدير، جميعهم يستقيلون/ يُطردون، لأنهم ضُبطوا وهم “يُزورون” خطابي الرائع (المثالي!) في 6 يناير/ كانون الثاني”.

Reuters قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب “شكرا لصحيفة التلغراف على كشفهم هؤلاء “الصحفيين” الفاسدين. إنهم أشخاص غير نزيهين حاولوا التدخل في الانتخابات الرئاسية”.

وأضاف “شكرا لصحيفة التلغراف على كشفهم هؤلاء “الصحفيين” الفاسدين. إنهم أشخاص غير نزيهين حاولوا التدخل في الانتخابات الرئاسية”.

وأردف “وفوق كل ذلك، هم من دولة أجنبية، دولة يعتبرها الكثيرون حليفنا الأول. يا له من أمر مُريع للديمقراطية!”

وشرح شاه ما سمعته هيئة المبادئ التوجيهية والمعايير التحريرية في هيئة الإذاعة البريطانية من قسم الأخبار في بي بي سي نيوز حول كيفية تحرير مقطع بانوراما.

وكتب شاه “كان الهدف من ذلك إيصال رسالة خطاب الرئيس ترامب، حتى يتمكن جمهور بانوراما من فهم كيفية استقبال مؤيدي الرئيس ترامب له بشكل أفضل، وما كان يحدث على أرض الواقع في ذلك الوقت”.

“الأمور قد تصبح معقدة للغاية داخل بي بي سي” – مقال في التلغراف

وأضاف “نُوقشت هذه المسألة كجزء من مراجعة أوسع لتغطية هيئة الإذاعة البريطانية للانتخابات الأمريكية، بتكليف من اللجنة، بدلا من التعامل معها باعتبارها شكوى خاصة ببرنامج مُحدد، نظرا لعدم استقطابها ردود فعل كبيرة من الجمهور، ولبثّها قبل الانتخابات الأمريكية، لذلك لم تُتابع هذه النقطة بشكل أكبر في ذلك الوقت”.

وقد نُقلت النقاط التي أُثيرت في المراجعة إلى فريق بانوراما، بما في ذلك عملية اتخاذ القرار بشأن هذا التعديل. بالنظر إلى الوضع الراهن، كان من الأفضل اتخاذ إجراء رسمي أكثر.

وفي رسالته التي أرسلها إلى لجنة الثقافة والإعلام والرياضة في البرلمان البريطاني، قال رئيس هيئة الإذاعة البريطانية “ليس صحيحا تماما” أن بي بي سي لم تفعل شيئا لمعالجة المشاكل.

وكتب “منذ نشر مذكرة السيد بريسكوت، أدت هذه القضية إلى أكثر من 500 شكوى. نحن نتعامل مع هذه الشكاوي بالطريقة المعتادة. كما دفعت هيئة الإذاعة البريطانية إلى مزيد من التفكير”.

وأضاف أن التلميح إلى أن هيئة الإذاعة البريطانية “سعت لإخفاء” القضايا التي أبرزها بريسكوت في مذكرته المسربة “ليس صحيحا تماما”، وكذلك التلميح إلى أن بي بي سي لم تفعل شيئا لمعالجة المشاكل.

وأوضح شاه أنه خلال السنوات الثلاث التي قضاها بريسكوت مستشارا للجنة المبادئ التوجيهية والمعايير التحريرية أن بي بي سي اتخذت الخطوات التالية:

“نشرنا تصحيحات في الحالات التي أخطأنا فيها”

“غيّرنا التوجيهات التحريرية لتوضيح موقف بي بي سي من القضايا”

“أجرينا تغييرات في القيادة حيث أشارت المشاكل إلى قضايا كامنة”

“اتخذنا إجراءات تأديبية رسمية”

لماذا استقال مديرا بي بي سي؟

BBC قدم المدير العام لبي بي سي، تيم ديفي، والرئيسة التنفيذية للأخبار، ديبورا تورنيس، استقالتهما مساء الأحد، بعد انتقادات بأن فيلماً وثائقيا في برنامج “بي بي سي بانوراما” ضلل المشاهدين من خلال “تعديل” خطاب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

قدم المدير العام لبي بي سي، تيم ديفي، و الرئيسة التنفيذية لشبكة أحبار بي بي سي، ديبورا تورنيس، استقالتهما مساء الأحد، وذلك بعد أن أشار تقرير صحفي إلى أن برنامجا وثائقيا على قناة بي بي سي بانوراما قد ضلل المشاهدين بتعديل خطاب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونشرت صحيفة التلغراف تفاصيل، مذكرة داخلية مسربة من بي بي سي، تشير إلى أن البرنامج عدل جزأين من خطاب ترامب معا ليبدو وكأنه يشجع صراحة أعمال شغب مبنى الكابيتول في يناير/ كانون الثاني 2021.

وصدرت المذكرة المسربة من مايكل بريسكوت، المستشار الخارجي المستقل السابق للجنة معايير التحرير في الهيئة. والذي ترك منصبه في يونيو/ حزيران.

وأعرب بريسكوت عن مخاوفه بشأن الفيلم الوثائقي “ترامب: فرصة ثانية؟”، الذي عُرض العام الماضي وأنتجته شركة الإنتاج المستقلة “أكتوبر فيلمز ليمتد” لصالح بي بي سي، والتي طُلب منها التعليق أيضا.

وفي المذكرة المسربة، ادعى بريسكوت وجود “تحيز معاد لإسرائيل” في تغطية بي بي سي عربي. وكتب أن العديد من المساهمين غطوا بشكل انتقائي قصصا تنتقد إسرائيل.

من جهته قال رئيس هيئة الإذاعة البريطانية إنه يعتقد أن المستشار السابق مايكل بريسكوت كان مُخطئا بشأن التحيز المنهجي المعادي لإسرائيل في هيئة الإذاعة البريطانية.

وأضاف “من عدم الاحترام لصحفيي بي بي سي في جميع أنحاء البلاد، وفي جميع أنحاء العالم، أن يتم تصنيفهم بناء على خطأ”.

وقال في مقابله تلفزيونية على بي بي سي إن الانطباع بأن بريسكوت قد كشف عن قضايا أغفلتها هيئة الإذاعة البريطانية بطريقة ما “بعيد كل البعد عن الحقيقة”.

وأصر شاه على أن القضايا المُختلفة التي أثارها ملف بريسكوت تُؤخذ على محمل الجد، ويشمل ذلك “الأخطاء الفردية والمشاكل الكامنة”، مؤكدا أنه تم اتخاذ إجراءات بشأن كليهما.

وقالت وزيرة الثقافة البريطانية، ليزا ناندي، يوم الأحد إن قضية بانوراما “خطيرة للغاية” – ولكن هناك سلسلة من “الادعاءات الخطيرة للغاية” التي تم تقديمها حول هيئة الإذاعة البريطانية، “وأخطرها هو وجود تحيز منهجي في الطريقة التي يتم بها الإبلاغ عن القضايا الصعبة في بي بي سي”.

ما هي الإجراءات التي اتخذتها بي بي سي؟

في رسالته للبرلمان، تناول شاه أيضا المخاوف المتعلقة ببي بي سي العربية والصحافة المطولة في بي بي سي. وقال إنه تم اتخاذ إجراءات في كلا المجالين.

وأوضح “بالإضافة إلى القصص المحددة، حددت لجنة خدمات البث الإذاعي والتلفزيوني أيضا مخاوف بشأن المشكلات الكامنة – على سبيل المثال في الخدمة العربية أو الصحافة المطولة. وقد نوقش هذان المجالان باستفاضة في اللجنة، واتُّخذت إجراءات لمعالجة هذا النوع من المشكلات”.

وأضاف “أُعيدت هيكلة فريق بي بي سي العربية، وعُيّن رئيس جديد لجودة ومعايير التحرير ناطق بالعربية في الخدمة العالمية، وأُنشئت وحدة جديدة لأبحاث وسائل التواصل الاجتماعي للتحقق من هوية من يظهرون على الخدمة”.

وأردف شاه “في المملكة المتحدة، عيّنت بي بي سي نيوز محررا تنفيذيا جديدا لجودة ومعايير التحرير للإشراف على إنتاج الأخبار المحلية. وستُعيّن بي بي سي نيوز قريبا مديرا جديدا للأفلام الوثائقية الإخبارية والصحافة المطولة للإشراف على كل ما يتعلق بالشؤون السياسية الحالية”.

وأكد شاه أن لجنة المبادئ التوجيهية والمعايير التحريرية تُقر بوجود “حالات تُخطئ فيها بي بي سي” أو أن تقاريرها “تتطلب سياقا وشرحا أكثر”، مشيرا إلى أن هذا هو الحال في بعض الأمثلة التي أبرزتها مذكرة بريسكوت.

ويستشهد شاه بخبر عن تأمين السيارات والإبلاغ عن أعداد الضحايا في غزة كمثالين، من بين أمور أخرى.

وقد اتُخذت إجراءات، تراوحت بين “نشر تصحيحات وتوضيحات، وتوجيهات تحريرية جديدة، وإجراءات تأديبية” في بعض الحالات.

سلسلة من الإجراءات لضمان “مساءلة أوضح”

قال شاه “أعتزم تحسين وتعزيز العملية حتى تتمكن لجنة المبادئ التوجيهية والمعايير التحريرية من العمل بسرعة، ومراقبة الإجراءات المتفق عليها لضمان التنفيذ.

وأضاف “تتمثل الخطة في توسيع نطاق جدول الأعمال ليشمل جميع مخرجات هيئة الإذاعة البريطانية – حيث أن جميع برامج بي بي سي وليس فقط أعمالها الصحفية، مُلزمة بالمبادئ التوجيهية التحريرية”.

وأردف “سأُغير أيضا تشكيل اللجنة لتتماشى بشكل أفضل مع دورها المُتغير ولضمان مساءلة أوضح. وستُعرض إعادة هيكلة لجنة المبادئ التوجيهية والمعايير التحريرية على المجلس في ديسمبر/ كانون الأول”.

BBC قال شاه إنه لا يعرف إن كان ترامب سيقاضي هيئة الإذاعة البريطانية.

كما حدد رئيس هيئة الإذاعة البريطانية سلسلة من الإجراءات الإضافية:

في المستقبل، سيلتزم المجلس بإعادة النظر في كل بند من البنود الواردة في مذكرة مايكل بريسكوت، واتخاذ إجراءات إضافية عند الاقتضاء. وسنلتزم بالشفافية بشأن الاستنتاجات التي نتوصل إليها والإجراءات المتخذة.

وأضاف “في الحالات التي اتخذنا فيها إجراءات بالفعل، استجابةً لبحث هيئة المبادئ التوجيهية والمعايير التحريرية الأصلي، سنكرر تلك المراجعات الداخلية للتحقق من أن التغييرات التي أجريناها تُحدث تحسينات جوهرية في الإنتاج”.

وأردف “في الحالات التي أقررنا فيها بالفعل أن البنود لا ترقى إلى معاييرنا التحريرية، سنضمن إجراء التعديلات على القصص الإلكترونية ذات الصلة عندما نرى ذلك مناسبا”.

وقال شاه في رسالته “أود أن أؤكد لكم وللجنة أنني واضح تماما بشأن ضرورة التزام بي بي سي بالحيادية”.

مضيفا أن هذا المبدأ “ضروري الآن أكثر من أي وقت مضى”، ويتحمل مسؤولية التزام محتوى بي بي سي “بأعلى المعايير”.

وأكد شاه “سأضمن شخصياً استمرار هيئة الإذاعة البريطانية في اتخاذ الإجراءات اللازمة مستقبلا لضمان احتفاظها بثقة الجمهور الذي نخدمه”.

ووصف الصحافة المحايدة والصادقة والمدعومة بالأدلة بأنها “الوظيفة المقدسة لهيئة الإذاعة البريطانية”.

