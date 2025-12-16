ترامب يقاضي بي بي سي بتهمة التشهير على خلفية تعديل خطاب له في برنامج “بانوراما”

Bloomberg via Getty Images

رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوى بتهمة التشهير ضد هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) على خلفية تحرير في خطابه في 6 يناير/كانون الثاني 2021، ضمن وثائقي لبرنامج “بانوراما”.

ووفقاً لوثائق قدمت لمحكمة في فلوريدا، اتهم ترامب، بي بي سي، بالتشهير وانتهاك قانون للممارسات التجارية، وطالب بتعويضات قدرها 5 مليارات دولار (نحو 3.7 مليار جنيه إسترليني) عن كل ادعاء من الادعاءين.

وكانت بي بي سي قد اعتذرت لترامب في نوفمبر/تشرين الثاني، لكنها رفضت مطالبه بالتعويضات، وقالت إنها لا توافق على وجود أي “أساس لمطالبة بالتشهير”.

واتهم الفريق القانوني لترامب، بي بي سي، بتشويه سمعته من خلال “التلاعب المتعمد والخبيث والمضلل بخطابه”. ولم تصدر بي بي سي حتى الآن رداً على رفع الدعوى.

وقال ترامب الشهر الماضي إنه يعتزم مقاضاة بي بي سي بسبب الفيلم الوثائقي، الذي عُرض في المملكة المتحدة قبل الانتخابات الأميركية لعام 2024.

وقال ترامب لصحافيين متحدثاً عن خططه: “أعتقد أنني يجب أن أقوم بذلك. لقد غشّوا. غيّروا الكلمات التي خرجت من فمي”.

وفي خطابه في 6 يناير/كانون الثاني 2021، وقبل وقوع أعمال الشغب في الكابيتول الأميركي، قال ترامب لحشد من الناس: “سنسير إلى الكابيتول، وسنحيّي أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء النواب الشجعان لدينا، رجالاً ونساءً”.

وبعد مرور أكثر من 50 دقيقة في الخطاب، قال: “ونحن نقاتل. نقاتل بضراوة”.

وفي برنامج “بانوراما”، أظهر مقطعٌ مصوّر ترامب وكأنه يقول: “سنسير إلى الكابيتول… وسأكون هناك معكم. ونحن نقاتل. نقاتل بكل قوة”.

وأقرت بي بي سي بأن التحرير أعطى “انطباعاً خاطئاً” بأنه “وجّه دعوة مباشرة إلى عمل عنيف”.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.