ترامب يعلن عن مناقشات “إيجابية للغاية” مع إيران، ويطلق عملية بحرية جديدة في مضيق هرمز باسم “مشروع الحرية” وإيران تحذر #عاجل
- القوات المسلحة الإيرانية: أمن مضيق هرمز يقع على عاتقنا، ومرور السفن بأمان يتطلب التنسيق مع قواتنا
- ترامب يعلن أن مسؤولين أمريكيين يجرون مناقشات “إيجابية للغاية” مع إيران.
- ترامب يكشف عن عملية بحرية جديدة باسم “مشروع الحرية” لإخراج سفن من مضيق هرمز.
- ماكرون يشكك في جدوى عملية “مشروع الحرية”
