ترامب يشير إلى مضيق هرمز بـ”مضيق ترامب” وبزشكيان يقول إن الحصار البحري “محكوم عليه بالفشل” #عاجل

BBC
- لبنان يشيع اليوم ثلاثة من مسعفي الدفاع المدني وجوزاف عون يندد “بالانتهاكات الإسرائيلية المستمرة” في الجنوب
- بزشكيان: “أي محاولة لفرض حصار بحري… محكوم عليها بالفشل“
- ترامب ينشر خريطة لمضيق هرمز بعد إعادة تسميته بـ “مضيق ترامب”
- قاليباف يسخر من تهديدات الرئيس الأمريكي محذراً من أن الخطوة التالية هي أن يصل سعر البرميل إلى 140 دولاراً
- أسعار النفط ترتفع إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2022، ورئيس وكالة الطاقة الدولية يقول إن العالم “يواجه أكبر أزمة طاقة في التاريخ”
ترامب يشير إلى مضيق هرمز بـ”مضيق ترامب” وبزشكيان يقول إن الحصار البحري “محكوم عليه بالفشل”
