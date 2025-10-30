ترامب وشي يغادران كوريا الجنوبية بعد محادثات بينهما استمرت لأكثر من ساعة، فما الذي دار بينهما؟

Reuters اجتمع الرئيس ترامب والزعيم الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية لمناقشة هدنة محتملة في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

غادر كل من الرئيس الصيني، شي جين بينغ والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب كوريا الجنوبية بعد محادثات بينهما استمرت لمدة ساعة وأربعين دقيقة، في مدينة بوسان بكوريا الجنوبية.

وكان الرئيس شي قد أبلغ نظيره الأمريكي أن المفاوضين التجاريين من أكبر اقتصادين في العالم قد توصلوا إلى توافق أساسي بشأن صفقة، وذلك عبر مترجم خلال اجتماع الزعيمين.

كما صرّح شي بأن تنمية الصين لا تتعارض مع رؤية ترامب “لجعل أمريكا عظيمة مجدداً”، وفقاً لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وقال شي لترامب إنه على الرغم من أن البلدين لا يتفقان دائماً في وجهات النظر، إلا أنهما يجب أن يسعيا إلى أن تكون العلاقة تحت عنوان “الشراكة والصداقة”.

وأضاف شي في بداية المحادثات: “يمكن للصين والولايات المتحدة أن تتحملا مسؤوليتهما بشكل مشترك كدولتين كبيرتين وأن تعملا معاً لإنجاز المزيد من الأمور العظيمة والملموسة لصالح بلدينا والعالم أجمع”.

وقال ترامب، خلال لقاء نظيره الصيني في كوريا الجنوبية، إنه من الممكن توقيع اتفاق تجاري مع الصين يوم الخميس.

كما توقع ترامب “أن يكون اللقاء بين الزعيمين ناجحاً، ووصف الرئيس الصيني بأنه مفاوض صعب”.

وشهدت الولايات المتحدة والصين بضعة أشهر مضطربة على الرغم من الهدنة التجارية الهشة في مايو/أيار 2025، والتي وضعت حداً للرسوم الجمركية المتبادلة.

وواصلت الولايات المتحدة تقليص نمو التكنولوجيا لدى منافسيها من خلال فرض قيود صارمة على وصول الصين إلى شرائح الحوسبة المتقدمة التي تنتجها شركة إنفيديا.

وقد بدأت بكين كذلك بتشديد الرقابة على صادراتها من المعادن النادرة، وهي لحظة محورية في الحرب التجارية بالنظر إلى احتكارها شبه الكامل لمعالجة المعادن الحيوية التي تدخل في صناعة الإلكترونيات وتكنولوجيا الطاقة الخضراء والمعدات العسكرية.

كل ما ذكر سابقاً ومصير تطبيق تيك توك المملوك للصين في الولايات المتحدة مطروح للنقاش اليوم على الطاولة .

Reuters الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني، أثناء اجتماعهما في مدينة بوسان بكوريا الجنوبية.

من حضر الاجتماع؟

كان هناك سبعة أشخاص على كل جانب في الاجتماع.

من الجانب الأميركي، رافق ترامب وزير الخارجية ماركو روبيو، والممثل التجاري الأميركي جيميسون جرير، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، ووزير التجارة هوارد لوتنيك، ورئيسة الأركان سوزي ويلز، والسفير الأميركي لدى الصين ديفيد بيردو.

بينما رافق الرئيس الصيني، وزير الخارجية وانغ يي، ونائب وزير الخارجية ما تشاو شيو، ونائب رئيس مجلس الدولة هي ليفنغ، ورئيس الأركان تساي تشي، ووزير التجارة وانغ وينتاو، ورئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح تشنغ شانجي.

ما النقاط التي من المتوقع أن يكون ناقشها الزعيمان؟

لا توجد معلومات كافية من البيت الأبيض وبكين حول ما سيبحثه الزعيمان. لكن الخبراء يقولون إن أولويات الزعيمين ستكون مختلفة، لكن تلك النقاط كانت محل جدل.

تطبيق تيك توك:

كان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قد صرّح بإمكانية إتمام صفقة بيع تيك توك لمشترٍ أمريكي خلال اجتماع ترامب وشي. ولم تُعلن سوى معلومات إضافية قليلة حول شروط الصفقة، ولكن إن وُجدت، فسيكون ذلك بمثابة فوز جديد لترامب.

الرسوم الجمركية:

كما أن الرسوم الجمركية تشكل نقطة خلاف حقيقية، وكان ترامب قد قال في وقت سابق إنه يتوقع خفض الرسوم الجمركية على الصين مقابل تعاونها في الحد من صادرات المكونات المستخدمة في صنع مخدرالفنتانيل.

المعادن النادرة ورقائق الذكاء الاصطناعي:

يواجه ترامب ضغوطًا متنافسة لأن شركات مثل إنفيديا ترغب في بيع رقائقها المتطورة للصين. لكن هناك مسألة تمس الأمن القومي. إذ يقول مسؤولون أمريكيون إن بكين قد تستخدم رقائق متطورة في تطبيقات عسكرية.

كما أن قضية المعادن النادرة مطروحة على الطاولة كذلك، وهي ورقة المساومة النهائية للصين. إذ تُكرّر الصين 90% من المعادن الأساسية في العالم، وقد استخدمت سيطرتها على العرض كورقة ضغط في الأشهر القليلة الماضية. وتُضخّ الولايات المتحدة ودول أخرى استثمارات ضخمة لكسر هذه الهيمنة، لكن النتائج لن تأتي بأكُلها على الفور.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.