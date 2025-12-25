بيت لحم تحاول استعادة بهجة عيد الميلاد بعد عامين من حرب غزة

Getty Images ترأس بطريرك اللاتين في القدس الكاردينال بيير باتيستا بيتسابلا قداس منتصف الليل في كنيسة بيت لحم

تحل ذكرى عيد الميلاد المجيد هذا العام، حاملة معها الأمل في نهار جديد تعيشه الأراضي الفلسطينية بعد عامين من الحرب المدمرة في غزة، لترتد أصداء توقف الحرب على بيت لحم، تحديداً في كنيسة المهد.

وبعد عامين من تخفيف مظاهر الاحتفال بعيد الميلاد المجيد في بيت لحم، عادت كنيسة المهد التي تتجه إليها أنظار العالم كل عام، إلى تنظيم المظاهر الاحتفالية.

وأقامت الكنيسة قداس منتصف الليل بحضور فلسطينيين وحجيج من جميع أنحاء العالم ومسؤولين من عدة دول.

وجابت فرق الكشافة شوارع المدينة إيذاناً بعودة الاحتفالات إلى هذه البقعة التي يتوافد عليها المسيحيون من جميع أنحاء العالم في مثل هذا الوقت من العام.

كما دوت في أرجاء المدينة موسيقى احتفالية وقُرعت الطبول، وانطقت المزامير بتراتيل عيد الميلاد أثناء اتجاه حشود كبيرة من مختلف الأعمال إلى ساحة المهد للاحتفال بعيد الميلاد.

كما طافت مسيرات احتفالية في شوارع المدينة، التي وقف سكانها في الشرفات لاستعادة ذكريات البهجة ما قبل حرب غزة ومشاهدة مظاهر الاحتفال، وصولاً إلى ساحة الكنيسة التي توسطتها شجرة عيد الميلاد العملاقة المزينة بعناية لاستقبال ضيوف هذا الحدث العظيم، وهي الشجرة التي لم تُزين منذ عامين بسبب الحرب على غزة.

دعوات السلام

ترأس القداس بطريرك اللاتين، الكاردينال بيير باتيستا بيتسابلا، الذي قال في عظته إن “عيد الميلاد يضع بين أيدينا مسؤوليّة كبيرة، ويأتي بعد سنوات عصيبة، شهدت الحرب والجوع والدمار وأثرت بشكل كبير في حياة الكثيرين، ولا سيما الصغار”.

وأضاف: “وأصبحت الأوضاع صعبة للغاية نتيجة خيارات وقرارات غالباً ما تضع مصالح القلة فوق الخير العام”.

وأكد أن الأرض المقدسة، ملتقى الشعوب والديانات، وأنها لا تزال مسرحاً لتوتراتٍ وصراعاتٍ تستدعي مسؤولية القادة والمجتمع الدولي، والسلطات الدينية والأخلاقية للوقوف عندها.

جاء هذا بعد زيارة الكاردينال لغزة، حاملاً رسالة إلى العالم من سكانها، إذ قال: “أحمل إليكم التحيات والصلوات من إخوتنا وأخواتنا في غزة”، داعياً بأن يحل السلام في العالم وفي المنطقة.

