“بوكسينغ داي”: تقليد كروي إنجليزي فريد ممتد يخضع للتقليص هذا الموسم

بينما تدخل منافسات كرة القدم الأوروبية الكبرى في فترة توقف بسبب عطلة عيد الميلاد، تستمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، في تقليد متبع منذ عشرات السنوات يُعرف باسم “بوكسينغ داي”.

وينظم عدد كثيف من المباريات في الدوري الإنجليزي، الذي يعتبره كثيرون الأقوى في العالم لناحية التنافسية، في “بوكسينغ داي” أو “يوم الصناديق” الذي يلي عيد الميلاد وتحديداً في 26 ديسمبر/كانون الأول، تلبية لرغبة الجماهير المتعطشة.

لكن في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ستنظم مباراة واحدة فقط وهو ما يخالف التقليد العريق المتبع. وسيواجه مانشستر يونايتد، نيوكاسل، على ملعب الأولد ترافورد في اليوم التقليدي في كرة القدم الإنجليزية.

وفي الموسم الماضي، أقيمت في الجولة ذاتها من البطولة خلال ذلك اليوم، 8 مباريات.

وأقرّت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بوجود “ظروف” أدت إلى تقليص عدد المباريات في البوكسينغ داي وهو ما أثّر على “تقليد مهم في كرة القدم الإنجليزية”.

وأشارت عبر موقعها الإلكتروني إلى وجود “تحديات” تتعلق بجدولة مباريات الدوري الممتاز، “ناجمة عن توسّع بطولات الأندية الأوروبية، وهو ما أدّى إلى مراجعة الروزنامة المحلية قبل الموسم الماضي، بما في ذلك إدخال تغييرات على بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي”.

وأكدت الرابطة أنها تستطيع تقديم ضمانات بإقامة المزيد من المباريات في البوكسينغ داي في الموسم المقبل نظراً لتزامنه مع يوم السبت.

وبعدما شكلت فترة الأعياد ضغطاً على اللاعبين، تحدثت الرابطة عن اتخاذ “ترتيبات خاصة لإتاحة وقت أطول بين المباريات التي تُقام خلال فترة الأعياد”، ما يمنح اللاعبين “فترة تعافي أطول مع زيادة فترات الراحة بين الجولات 18 و19 و20، لضمان عدم خوض أي نادٍ مباراة أخرى خلال أقل من 60 ساعة”.

صناديق هدايا

“يوم الصناديق” في 26 ديسمبر/كانون الأول، اُستلهم من الوقت الذي كان فيه أصحاب المنازل يمنحون الخدم صناديق تحتوي نقوداً وهداياً وأحياناً طعاماً لأخذها لأسرهم غداة عيد الميلاد. وأصبح هذا الحدث يوم تخفيضات تقليدياً في إنجلترا.

واعتُبر منذ عام 1871 عطلة رسمية في إنجلترا، ما يعني أن معظم العمال حصلوا على إجازة نادرة ليومين بالتزامن مع عيد الميلاد.

ومنذ ذلك الحين، يكرس “بوكسينغ داي” للرياضة: لعبة الكريكيت وسباق الخيل، والركبي، وبالطبع لكرة القدم.

Getty Images أصبح “بوكسينغ داي” يوم تخفيضات ينتظره الكثيرون في إنجلترا

ويقول الإعلامي الرياضي، أيمن جادة، إن “بوكسينغ داي” يعد “تقليداً ثابتاً وموعداً لا يتغير”، معتبراً أنه “يوم استثنائي ومميز في الكرة الإنجليزية وللدوري الإنجليزي”.

ويضيف جادة لبي بي سي، إن المباريات في ذلك اليوم تعد “هدية” خصوصاً لطلبة المدارس الذين يدخلون في عطلة وقد لا تكون هناك فرصة أمامهم لمشاهدة الدوري الإنجليزي إلا في هذا الأسبوع، مشيراً إلى أن بعض الأطفال يرتدون ملابس جديدة عند قدومهم لمتابعة المباريات و”كأنه يوم عيد بالنسبة لهم”.

ومع إنشاء دوري كرة القدم الإنجليزي في عام 1888، كان ينظر إلى فترة الأعياد على أنها وقت مثالي لإقامة أكبر قدر من المباريات لتلبية احتياجات الجماهير خلال العطلة.

وخلال الـ 60 إلى 70 عاماً التي تلت إقامة المنافسات، أصبحت مباريات كرة القدم خلال يوم عيد الميلاد و”بوكسينغ داي” تقليداً. غير أن أول مباراة رسمية بين الأندية تعود إلى عام 1860 بين هالام وشيفيلد.

وحتى الخمسينيات من القرن الماضي، كانت المباريات تلعب خلال يوم عيد الميلاد. لكن مع مرور الوقت، انتقلت التجمعات العائلية في العيد إلى داخل المنزل، بعد أن كانت قديماً فرصة لمغادرة البيت والتجمع في مناسبات على نطاق واسع.

وإثر ذلك، بدأ عدد المباريات التي تلعب في يوم عيد الميلاد في التقلص، علماً بأن آخر مباراة لعبت في 25 ديسمبر/كانون الأول تعود إلى العام 1965، حنيما فاز فريق بلاكبول على بلاكبيرن روفرز 4-2، وفق ما أفاد الموقع الإلكتروني للدوري الإنجليزي.

ومع ذلك، استمرت مباريات كرة القدم في ما يعرف بـ”بوكسينغ داي”.

ففي شيفيلد ونزداي، الأغنية المفضلة لأنصار النادي العريق تبقى حتى اليوم تشير إلى “بوكسينغ داي المذبحة” في عام 1979 – حينها مُني المنافس التقليدي شيفيلد يونايتد بخسارة مذلة 4-0 في مباراة على حقل موحل تابعها 49309 متفرجين، في رقم قياسي لا يزال صامداً حتى الآن في مباراة في دوري الدرجة الثالثة.

مفترق طرق

Getty Images الكرة تعانق الشباك خلال مباراة في الدوري الإنجليزي لكرة القدم

وفي المقابل، يصرخ مدربو عدة نوادٍ لوقف هذا التقليد خوفاً من الإرهاق، وكذلك اللاعبون الذين يحرمون من التواجد مع عائلاتهم في فترة الأعياد.

وقال مدرب ليفربول السابق، الألماني يورغن كلوب، في تصريح سابق لبي بي سي، إن الدوري الممتاز بحاجة إلى فترة التوقف الشتوية على غرار باقي البطولات الأوروبية من أجل منح منتخب إنجلترا فرصة تحقيق الإنجازات.

كما شكا البرتغالي جوزيه مورينيو، حين كان مدرباً لفريق مانشستر يونايتد، من جدول مباريات فريقه خلال فترة الأعياد، قائلاً: “لا حاجة لأن تكون عالماً كي تفهم أن اللعب بعد يوم من الراحة مختلف عن اللعب بعد 4 أيام منها. الأمر مختلف كلياً”.

بيد أن ذلك يصطدم برغبة الجماهير العاشقة لهذا التقليد الذي يبلغ ذروته في كل عام مع “بوكسينغ داي”.

وتشكل هذه الفترة التقليدية من العام مفترق طرق بالنسبة للصراع على اللقب حيث تؤكد الطموحات أو تتبخر.

ويقول جادة “بوكسينغ داي يوصف بأنه اليوم الذي قد تفقد فيه بعض الفرق فرصة المنافسة على اللقب، لكن لا أحد يفوز فيه”.

ويوضح أنه “بعد جولة بوكسينغ داي بـ 4 أيام تقريباً تخوض الأندية جولة أخرى من المباريات” ما يعني “مع نهاية السنة وبداية أخرى، تقام جولة جديدة من الدوري الإنجليزي”.

وبسبب ذلك “يضع جدول المباريات بعض الفرق في الجولتين للعب خارج أرضها، ما يقلل فرصها في الفوز بالنقاط، وبالتالي تفقد بعض الفرق في هذه المرحلة نقاطاً كاملة، مما يضعف فرصة المنافسة إذا كانت تنافس سواء على صدارة الدوري أو على المقاعد المؤهلة إلى البطولات الأوروبية”، وفق جادة.

ويخوض اللاعبون في إنجلترا بطولات أخرى إلى جانب الدوري مثل كأسي الرابطة والاتحاد والمشاركات الأوروبية ومباريات دولية مع منتخبات بلادهم.

وقال جادة إن الدوري الإنجليزي الممتاز “يكاد يكون الوحيد في أوروبا الذي لا يتمتع بفترة راحة، معظم الدوريات تحظى بعطلة شتوية”، ففي ألمانيا على سبيل المثال خفضت عدد الفرق في دوريها إلى 18 فريقاً مع وجود راحة شتوية تقارب الشهر.

وتحدث جادة عن “برمجة غريبة” لجدول الدوري الإنجليزي حيث تلعب الأندية مباراتين أو 3 متتالية خارج أرضها، أو العكس على ملعبها بخلاف الدوريات الأخرى.

وقال إن هذه الحسبة “تفرض جهداً إضافياً ومشقة على اللاعبين وتضعهم تحت حمل بدني زائد، مما يوصل مبارياتهم في الموسم واحد إلى أكثر من 50 مباراة وقد تصل إلى 65 مباراة أحياناً” ما “يؤخر عملية الاستشفاء ويزيد احتمال الإصابات”.

وفي وقت سابق، حذّر نجم مانشستر سيتي ومنتخب إسبانيا، رودري، الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، من أن اللاعبين “على وشك” الإضراب، مشيراً إلى المتطلبات التي فرضتها مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسعة هذا الموسم، تليها كأس العالم للأندية “إذا استمر الأمر على هذا النحو فلن يكون لدينا خيار آخر (غير الإضراب)” مشيراً إلى “أنه أمر يقلقنا”.

هل سيُخفض عدد الأندية؟

Getty Images شعار الدوري الإنجليزي الممتاز على قميص نادي مانشستر سيتي خلال مباراة في البطولة

وبعد استيعاب الجهود البدنية والذهنية التي تبذلها الأندية في الدوري، مُنحت فترة راحة شتوية في فبراير/شباط بدءاً من موسم 2020.

والموسم الماضي، طبقت فترة الراحة الشتوية في منتصف الموسم للمرة الثالثة، لكنها ألغيت هذا الموسم لصالح فترة راحة صيفية أطول.

ويستبعد، جادة، المساس بيوم “بوكسينغ داي”، لكنه قال إنه قد يعاد النظر في البطولة الثالثة في إنجلترا وهي كأس رابطة المحترفين.

ويرى أن تخفيض عدد الأندية في الدوري الإنجليزي من 20 فريقاً إلى 18 “أمر يستحق النظر فيه”، ما يعني أن عدد المباريات التي ستلعب في الموسم ستخفض من 38 مباراة إلى 34، ما يعادل شهر في الرزنامة.

وأشار إلى تغيير نظام مسابقة دوري أبطال أوروبا، أعرق المسابقات في القارة، التي تشارك فيها 4 أندية إنجليزية على الأقل، ما أدى إلى زيادة عدد المباريات في الموسم الكروي.

ورغم أن فترة الأعياد تبقى مزدحمة، غير أنه لن يلعب أي نادٍ في الدوري الإنجليزي الممتاز مباراتين في غضون 60 ساعة في أي وقت بين 21 ديسمبر/كانون الأول و5 يناير/كانون الثاني، وفق تعليمات نشرها منظمو الدوري الإنجليزي.

ولن تنظم مباريات في الدوري الإنجليزي يومي 28 و31 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أو 2 و3 يناير/كانون الثاني المقبل.

وستُلعب 40 مباراة في 17 يوماً خلال الفترة من 21 ديسمبر/ كانون الأول الحالي إلى 6 يناير/كانون الثاني من العام المقبل في الدوري الإنجليزي، بحسب ما نشره الموقع الإلكتروني للدوري الإنجليزي.

غير أن مباريات المنافسات الأوروبية الكبرى في إسبانيا وألمانيا وفرنسا تتوقف من 22 ديسمبر/كانون الأول حتى الأسبوع الأول أو الثاني من الشهر الذي يليه باستثناء الدوري الإيطالي.

والموسم الماضي، ألغى الدوري الإيطالي فترة الراحة الشتوية، ولذلك لن تتوقف مباريات هذه المسابقة.

