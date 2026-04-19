بودكاست | مضيق هرمز: هل يمكن لدول الخليج أن تجد بديلاً عنه؟

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فرض حصار بحري يستهدف السفن المغادرة أو المتجهة إلى الموانئ الإيرانية، وكذلك السفن التي دفعت رسوماً لإيران من أجل عبور مضيق هرمز.

وجاءت الخطوة الأمريكية ردّاً على الإغلاق شبه الكامل للمضيق الذي فرضته إيران مع اندلاع حربها مع الولايات المتحدة وإسرائيل نهاية فبراير/شباط الماضي. ورغم إعلان إيران إعادة فتح المضيق خلال “الفترة المتبقية من اتفاق وقف إطلاق النار”، إلا أن إغلاقه كانت له تأثيرات سريعة وقوية على أسواق الطاقة العالمية، إذ يُعد الممر المائي الأكثر أهمية حين يتعلق الأمر بتصدير النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال.

وكانت دول الخليج من أكبر المتأثرين، فهي تعتمد على المضيق لتصدير نفطها وغازها، ما دفع كثيراً من الخبراء والمتابعين إلى طرح سيناريوهات وطرق بديلة قد تغني دول الخليج عن استخدام المضيق. في حلقة اليوم، سألنا ضيفنا، الدكتور عامر عبد الحق، الأكاديمي المتخصص في قطاع الطاقة، عن مدى واقعية هذه الحلول البديلة التي تُطرح بين الحين والآخر، وعن تأثير إغلاق المضيق على أسواق الطاقة، وعن الشحن البحري وأهميته في تجارة النفط والغاز العالمية.

