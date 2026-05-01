بودكاست: محاكمة “رموز نظام الأسد” واعتقال المتهم بتنفيذ “مجــزرة التضامن”؟

شهدت سوريا ما بين الرابع والعشرين والسادس والعشرين من أبريل نيسان حدثين كبيرين، تمثلا ببدء محاكمة شخصيات من النظام السوري السابق، وتحريك ملف مجزرة حيّ التضامن بوصفها إحدى أبشع الجرائم الموثّقة خلال سنوات الحرب، إثر اعتقال أمجد يوسف، أبرز المتهمين بارتكابها.

اعتقال أمجد يوسف، وبدء محاكمة “رموز النظام” كما يسميهم الإعلام السوري، أسهما في خلق حالة من الارتياح بين السوريين بأن البلاد ماضية على مسار “العدالة الانتقالية” بجدية، ولكن في الوقت نفسه ظهرت أسئلة كثيرة حول ظروف المحاكمات واعتقال أمجد يوسف.

فكيف ينظر السوريون إلى محاكمة “رموز نظام الأسد” واعتقال أمجد يوسف؟ ضيفنا اليوم، فراس الكيلاني، مراسل بي بي سي الخاص.

فريق الحلقة: الإخراج: نداء حسين التنفيذ: راج ناراياناسامي مونتاج الفيديو: عباس سرور إدارة التحرير: علي القماطي الإعداد والتقديم: محمود الشيخ

