بودكاست: لماذا يزور بابا الفاتيكان الجزائر للمرة الأولى في تاريخها

أحمد روابه صحفي بي بي سي يحدثنا عن أهمية والرسائل الضمنية لزيارة بابا الفاتيكان للجزائر وهذه هي الزيارة البابوية الأولى في تاريخ الجزائر بعد الاستقلال.

ويزور البابا العاصمة الجزائر وولاية عنابة التي خدم فيها القديس أوغسطين كأسقف في القرن الرابع الميلادي. والقديس أوغسطين هو أحد كبار مفكري المسيحية وأحد كبار آباء الكنيسة اللاتينية، كما أنه يعتبر الأب الروحي للرهبنة الأوغسطينية التى ينتمى إليها بابا الفاتيكان لاوون الرابع عشر.

فريق العمل: التقديم: نغم قاسم الإخراج: سميرة السعيدي الإخراج التقني: كليوباترا فرانك المونتاج عباس سرور إدارة التحرير: علي القماطي









