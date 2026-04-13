بودكاست | شم النسيم: من أين جاء؟ وكيف احتفل به المصريّون؟

يروي الدكتور محمد حسن، أستاذ الآثار، لبودكاست يستحق الانتباه، حكاية عيد شم النسيم، ويكشف أسرار وطقوس الاحتفال به عند المصريين القدماء.

ونتعرف أيضا عن الاختلافات و أوجه الشبه مع الاحتفالات الحالية، كما نبحث في سر تزامن هذا العيد مع عيد القيامة وعيد الفصح. استمعوا إلى بودكاست “يستحق الانتباه” عبر جميع منصات البودكاست المفضلة لديكم، أو على موقعنا.

بودكاست “يستحق الانتباه”… لأنه فعلًا يستحق. فريق العمل: التقديم: نغم قاسم الإخراج: نسيمة بن أحمد الإخراج التقني: أميتا بيرك و لوكا بوت باركنسون إدارة التحرير: علي القماطي

