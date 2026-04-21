بودكاست | اللغة الصينية: كيف نفهمها؟ ولماذا يسعى البعض لتعلمها رغم صعوبتها؟

في العشرين من أبريل/نيسان من كل عام تحتفل الأمم المتحدة باليوم العالمي للّغة الصينية.

وبحسب المنظمة الدولية، فإن اليوم العالمي للغة الصينية هو احتفاء أطلقته الأمم المتحدة لتعزيز التعدديّة اللغوية والتنوّع الثقافي داخل المنظمة وبين الدول الأعضاء.

اختير هذا التاريخ تزامنًا مع موسم “غُيُو” في التقويم الصيني، تكريمًا لأسطورة، تسانغ جيه، الشخصية التي تُنسب إليها فكرة ابتكار الحروف الصينية.

وتقول الأسطورة إن السماء أمطرت حبّات الدخن عند إتمام تسانغ لهذا الإنجاز.

وتُعدّ الصينية واحدة من اللغات الرسمية الست في الأمم المتحدة، وقد اكتسبت حضورًا أكبر منذ سبعينيات القرن الماضي، وهي إحدى أوسع اللغات انتشاراً حول العالم من حيث أعداد المتحدثين بها. ضيفنا اليوم هو، الدكتور أحمد سعيد، المتخصص في اللغة والشؤون الصينية.

فريق الحلقة: الإخراج: نداء حسين التنفيذ: أجاثا كجميرتك مونتاج الفيديو: عباس سرور إدارة التحرير: علي القماطي الإعداد والتقديم: محمود الشيخ

