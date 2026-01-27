بوتين يستقبل الشرع الأربعاء في موسكو، وأنباء عن سحب القوات الروسية من مطار القامشلي في سوريا

Getty Images بوتين (يسار) الشرع يمين خلال لقاء جمعهما في أكتوبر/تشرين الأول الماضي في العاصمة الروسية موسكو (أرشيف)

يلتقي الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في روسيا الأربعاء، بحسب ما أعلن الطرفان، في ثاني لقاء يجمعهما منذ الإطاحة في عام 2024 ببشار الأسد الذي كان حليفاً لموسكو.

وأعلن الكرملين في بيان الثلاثاء أن “المحادثات يتوقع أن تتناول وضع العلاقات الثنائية وآفاق تطويرها في مجالات مختلفة، بالإضافة إلى الوضع الراهن في الشرق الأوسط”.

ويأتي اللقاء في وقت تسعى موسكو للحفاظ على قواعدها العسكرية في سوريا، وفي ظل رغبة السلطات السورية تسلّم بشار الأسد الذي فرّ إلى روسيا منذ الإطاحة به. ويأتي أيضاً في وقت تعمل السلطات الجديدة على بسط سيطرتها على كامل الأراضي السورية، ولا سيما المناطق التي كانت تحت سيطرة الأكراد.

وكانت روسيا حليفاً رئيسياً للأسد، وتدخلت عسكريا في سوريا بداية من عام 2015 لدعم قواته ضد المعارضة.

ومثّلت الإطاحة ببشار الأسد ضربة للنفوذ الروسي في الشرق الأوسط، رغم محافظة الحكومة السورية الجديدة حتى الآن على علاقات ودية مع موسكو.

الحكومة السورية تمدد وقف إطلاق النار مع “قسد” 15 يوماً دعماً لنقل سجناء من “تنظيم الدولة الإسلامية” إلى العراق

سجن الأقطان: أطفال سوريون يروون معاناتهم أثناء اعتقالهم وقسد تؤكد معاملتهم وفقا للمعايير الدولية

تقارير إعلامية تفيد بسحب القوات الروسية من مطار القامشلي في سوريا

social media نشرت عدة مصادر لقطات مصورة يبدو أنها تُظهر تحميل معدات على متن طائرة روسية في مطار القامشلي

بدأت روسيا بسحب قواتها من قاعدة جوية عسكرية قرب مدينة القامشلي شمال شرق سوريا، بحسب مصادر تحدثت لوكالة رويترز، حيث جاءت هذه المعلومات بعد أن سيطرت القوات الحكومية على شمال سوريا.

وأكدت صحيفة كردستان 24، ومقرها كردستان العراق، خبر سحب القوات. في حين لم تُعلّق وزارة الدفاع الروسية بعد على العملية.

ونقلت رويترز عن مصدرين لم يُكشف عن اسميهما، أن روسيا بدأت الأسبوع الماضي بسحب قواتها من القاعدة وإعادة نشر المعدات الموجودة فيها. وذكر أحد المصدرين أن جزءاً من القوات الروسية سيُرسل إلى قاعدة حميميم الجوية الروسية في اللاذقية، بينما سيعود آخرون إلى روسيا.

وأشارت صحيفتا “فيدوموستي” و”كوميرسانت” الروسيتان إلى أن القوات الروسية تتمركز في قاعدة القامشلي الجوية منذ عام 2019. ووفقاً للصحيفتين، فقد استُخدمت القاعدة “لدعم عملية حفظ السلام”، التي ساعد خلالها القوات الروسية في الفصل بين القوات الكردية والقوات الموالية لتركيا.

وبعد أن تولى رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع السلطة في سوريا، سيطرت القوات الحكومية على مناطق واسعة في شمال وشرق البلاد، وأخرجت القوات الكردية. ويسري حالياً اتفاق وقف إطلاق النار في هذه المنطقة، وقد تم تمديده لـ15 يوماً إضافية يوم السبت.

وصرح أنطون مارداسوف، الخبير في المجلس الروسي للشؤون الدولية، للصحيفة، بأنه بعد وصول الشرع إلى السلطة، “استُخدمت قاعدة القامشلي، على وجه الخصوص، لسحب القوات والأصول العسكرية الروسية من سوريا إلى روسيا وليبيا”.

وأضاف مارداسوف: “لكن في الوقت نفسه، تُعدّ هذه القاعدة رصيداً يمكن أن يُشكّل بديلاً لقاعدة حميميم، فهي مركز لوجستي لرحلات العبور الجوية إلى أفريقيا، ومعقل لخفض التصعيد بين تركيا وقوات سوريا الديمقراطية”.

ما الذي يمكن استنتاجه من اللقطات المنشورة؟

قامت وحدة تقصي الحقائق في بي بي سي، بفحص التقارير المتعلقة بانسحاب القوات ولقطات تحركات المعدات العسكرية الروسية المنشورة في مصادر مفتوحة.

وأظهرت اللقطات معدات وقوات تتحرك داخل المطار، لكن بي بي سي لم تتمكن من تأكيد انسحابها بشكل قاطع.

ويُظهر أحد الفيديوهات، الذي تحقق منه صحفيو بي بي سي، تحرك مركبة تحمل العلم الروسي. كما يُظهر فيديو آخر ما يبدو أنها طائرة نقل روسية على المدرج، وبجوارها معدات يُعتقد أنه سيتم تحميلها على متنها قريباً.

وهذه اللقطات، التي نشرتها قناة تلفزيونية كردية، لم تُعرض سابقاً على الإنترنت.

وشاهد صحفي من رويترز يوم الاثنين العلم الروسي لا يزال يرفرف فوق مطار القامشلي، وطائرتين تحملان علامات روسية على المدرج.

وفي سوريا، تُدير روسيا قاعدة حميميم الجوية في اللاذقية وقاعدة بحرية في طرطوس.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.