بعد 10 سنوات من المحاولة: صورة ضبع نادر تتوج صاحبها بلقب “مصور الحياة البرية لعام 2025”

Wim van den Heever الضبع البني هو أندر أنوقع الضباع في العالم

ضبع بني يقف بجانب أطلال مستوطنة مهجورة للتنقيب عن الماس، منح ويم فان دن هيفر، المصور الفوتوغرافي، لقب “مصور الحياة البرية لعام 2025”.

ثبّت فان دن هيفر كاميرا مخبأة بعد أن رصد آثار أقدام جديدة لضبع في بلدة كولمانسكوب المهجورة في ناميبيا.

وقال إن التقاط هذه الصورة استغرق منه عشر سنوات من المحاولة.

ويعد الضبع البني أندر أنواع الضباع، وهو كائن غير اجتماعي لا يعيش في مجموعات، بل يعيش وحيداً وينشط ليلاً. وعلى مدار سنوات، ظل فان دن هيفر يبحث في البلدة المهجورة، ولم يَعثر سوى على آثار متناثرة لهذا الحيوان المراوغ.

وقال: “كنت أعلم أنهم [الضباع] هناك، لكن أن أتمكن من تصوير أحدهم؟ لم أعتقد أن ذلك سيحدث يوماً”.

وتسلم المصور الفوتوغرافي المتخصص في الحياة البرية الجائزة في متحف التاريخ الطبيعي بلندن.

ومن المقرر أن يُفتتح المعرض السنوي المخصص للمسابقة في المتحف نفسه الجمعة في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

أبرز الصور الفائزة في المسابقة الدولية للتصوير الفوتوغرافي 2020

Andrea Dominizi صورة فائزة في المسابقة لخنفساء تلتمس المأوى

الفئة: الجائزة الكبرى للناشئين والفائز عن فئة 15 إلى 17 سنة

العنوان: بعد الدمار

المصور: أندريا دومينيزي – إيطاليا

الموقع: جبال ليبيني، لاتسيو، إيطاليا

أثناء استكشافه لجبال ليبيني في وسط إيطاليا، وهي منطقة كانت تُستغل سابقاً في قطع أشجار الزان المعمرة، رصد أندريا خنفساء تقف فوق جذع مقطوع بجانب معدات مهجورة.

يقول أندريا: “تعكس هذه الصورة قصة وتحدياً يواجهه العديد من أنواع الحيوانات، وهو فقدان المواطن الطبيعية. في هذه الحالة، خنفساء فقدت الشجرة والخشب الذي تحتاجه لوضع بيضها.”

الفائزين بالفئات المختلفة من جوائز المسابقة

Shane Gross ثعابين الموراي المرقطة أثناء البحث عن طعام

الفئة: الحيوانات في بيئتها الطبيعية

العنوان: كأنها ثعابين خارج الماء

المصور: شين غروس – كندا

الموقع: جزيرة داروس، أرخبيل أميرانت، سيشل

بعد أسابيع من الصبر والمراقبة، نجح الفائز بجائزة العام الماضي، شين غروس، في تصوير ثعابين الموراي المرقّطة وهي تبحث عن بقايا الأسماك عند انخفاض المد.

قضى ساعات طويلة تحت أشعة الشمس الحارقة، وسط الحرارة والذباب، منتظراً في المكان الذي جرفت إليه الأمواج أسماكاً نافقة. وفي النهاية، ظهرت ثلاثة ثعابين.

Jamie Smart صورة فائزة في المسابقة لعنكبوت النساج المداري في مخبأه

الفئة: الأطفال حتى سن عشر سنوات

العنوان: عرين النسّاج

المصورة: جيمي سمارت – المملكة المتحدة

الموقع: وسط ويلز، المملكة المتحدة

في صباح بارد من أيام سبتمبر/ أيلول، اكتشفت جيمي سمارت عنكبوتاً من نوع “النسّاج المداري” متكوراً داخل مخبئه الحريري.

وتقول جيمي: “هذه الصورة مميزة بالنسبة لي، لأنها تتيح لي عرض شيء عادة ما يخاف الناس منه”

Sebastian Frölich البركة المتلاشية

الفئة: الأراضي الرطبة – الصورة الأشمل

العنوان: البركة المتلاشية

المصور: سيباستيان فروليش – ألمانيا

الموقع: بلاتسيرتال، تيرول، النمسا

زار سيباستيان فروليش أراضي بلاتسيرتال الرطبة في النمسا، وهي منطقة هشة من المستنقعات، لتسليط الضوء على أهميتها الحيوية كمخزن للكربون، وكموطن غني بالحياة البرية المتنوعة، في وقت فقدت فيه النمسا نحو 90 في المئة من مستنقعاتها الطبيعية.

Lubin Godin ظبي جبلي قبل بزوغ الفجر أعلى قمة جبل في منطقة هوت سافوا، فرنسا

الفئة: من 11 إلى 14 سنة

العنوان: فجر جبلي

المصور: لوبين غودان – فرنسا

الموقع: ممر كول دو لا كولومبيير، هوت سافوا، فرنسا

خلال صعوده المبكر، صادف لوبين غودان وعلاً جبلياً يستريح فوق بحر من السحب. أعاد تتبع خطواته مع بزوغ الشمس، وتمكن من التقاط المشهد قبل أن يعود الضباب ويغمر المكان من جديد.

Ralph Pace صورة فائزة في المسابقة لجنين سمكة قرش داخل كيس بيض

الفئة: في الأعماق

العنوان: حقيبة النجاة

المصور: رالف بيس – الولايات المتحدة

الموقع: خليج مونتيري، كاليفورنيا، الولايات المتحدة

وسط تيارات قوية، التقط رالف بيس صورة لكيس بيض قرش منتفخ، يظهر فيه جنين متوهج بوضوح، مكتمل الشقوق الخيشومية والكيس المُحي.

ويعتمد هذا النوع من القروش على غابات الطحالب البحرية لوضع بيضه الجلدي، ما يجعله عرضة للخطر في حال تدهور هذه الغابات.

ويعتقد الباحثون أن غابات الطحالب في خليج مونتيري قد تراجعت بنسبة تزيد عن 95 في المئة خلال السنوات الأربع والثلاثين الماضية.

لمن تذهب جائزة أفضل صورة كوميدية للحياة البرية 2023؟

Philipp Egger بوم النسر الذي يصطاد فريسته ليلاً

الفئة: صور الحيوانات الفردية

العنوان: صياد الظلال

المصور: فيليب إيغر – إيطاليا

الموقع: ناتورنس، جنوب تيرول، إيطاليا

راقب فيليب إيغر عش بومة النسر أو البومة النسارية من مسافة بعيدة لأكثر من أربع سنوات.

وتُعد بومة النسر من أكبر أنواع البوم في العالم، إذ يبلغ وزنها ضعف وزن الباز تقريباً. وهي صيادة ليلية تعيش في الجروف أو الشقوق الصخرية، وغالباً ما تعود إلى نفس الموقع لسنوات طويلة.

Qingrong Yang سمكة ليدي أثناء اصطيادها سمكة أصغر بينما يحاول طائر اصطيادها

الفئة: سلوك الطيور

العنوان: صيد متزامن

المصور: تشينغرونغ يانغ – الصين

الموقع: بحيرة يوندانغ، مقاطعة فوجيان، الصين

التقط تشينغرونغ يانغ صورة لسمكة “ليدي فيش” وهي تخطف فريستها من تحت منقار بلشون صغير.

يزور يانغ البحيرة باستمرار لتوثيق لحظات التغذية المحمومة هذه.

Dennis Stogsdill قط الكاراكال بعد اصطياده طائرالفلامنغو

الفئة: سلوك الثدييات

العنوان: قط وسط طيور الفلامنغو

المصور: دينيس ستوغسديل – الولايات المتحدة

الموقع: بحيرة ندوتو، متنزه سيرينغيتي الوطني، تنزانيا

تشتهر قطط الكاراكال بقفزاتها البهلوانية لصيد الطيور، لكن مشاهدتها وهي تصطاد طيور الفلامنغو تُعد من المشاهد النادرة للغاية.

الفئة: التصوير الصحفي

العنوان: كيف ننقذ فصيلاً من الانقراض؟

المصور: جون أ. خواريث – إسبانيا

الموقع: أول بيجيتا، نانيوكي، مقاطعة لايكيبيا، كينيا

بعد سنوات من متابعة مشروع “بيو ريسكيو”، شهد جون أ. خواريث إنجازاً مهماً في مجال حماية وحيد القرن: أول عملية ناجحة لنقل جنين وحيد قرن إلى أم بديلة.

ورغم أن جنين وحيد القرن الأبيض الجنوبي، الظاهر في الصورة، لم ينجُ بسبب إصابته، إلا أن هذا الإنجاز أثبت أن التلقيح الصناعي يمكن أن ينجح مع وحيد القرن، ما قرّب العلماء خطوة نحو إنقاذ وحيد القرن الأبيض الشمالي المهدد بالانقراض.

وحظت هذه القصة الاستثنائية بتغطية بي بي سي.

بالصور: لقطات فائزة في مسابقة التصوير في الهواء الطلق

Jon A Juárez صورة فائزة في المسابقة لتكاثر ضفادع الأشجار وهي تشع بريقاً

الفئة: سلوك البرمائيات والزواحف

العنوان: مرح الضفادع

المصور: كوينتن مارتينيز – غويانا الفرنسية

الموقع: جبل كاو، غويانا الفرنسية

وسط أمطار غزيرة، سار كوينتن مارتينيز في مسار غمرته المياه حتى وصل إلى بركة في منطقة غابات، والتقط صورة لشيء يلمع مثل المعادن؛ لكن هذا البريق كان صادراً عن ضفادع الأشجار الصغيرة وهي تتجمع استعداداً للتكاثر.

Javier Aznar González de Rueda صورة لعدد هائل من أفاعي الجرس فازت في مسابقة “مصور الحياة البرية 2025”

الفئة: قصة مصور صحفي

العنوان: نهاية المطاردة

المصور: خافيير أزنار غونثاليث دي رويدا – إسبانيا

الموقع: الولايات المتحدة الأمريكية

في أنحاء الولايات المتحدة، استكشف خافيير أزنار غونثاليث دي رويدا نظرة المجتمع المتباينة تجاه أفاعي الجرس، بين احترام عميق وخوف يؤدي أحياناً إلى اضطهادها.

Georgina Steytler صورة ليرقة “قارض أوراق الكينا” فازت في المسابقة

الفئة: سلوك اللافقاريات

العنوان: اليرقة المجنونة

المصورة: جورجينا ستايتلر – أستراليا

الموقع: منتزه تورنديراب الوطني، غرب أستراليا

عرضت جورجينا ستايتلر السلوك الغريب ليرقة “قارض أوراق الكينا”، وهي حشرة من عائلة الخنافس تتغذى على أوراق شجرة الكينا.

الصورة للحشرة وهي تبني برجاً من أغشية الرأس التي تخلّت عنها بعد كل انسلاخ، في يُعتقد أنه يساعد في إرباك المفترسات.

Audun Rikardsen طيور النورس أثناء البحث عن بعض الطعام في السمك العالق في قارب صيد

الفئة: المحيطات – الصورة الأشمل

العنوان: الوليمة

المصور: أودون ريكاردسن – النرويج

الموقع: مضيق كفينانغن، شيرفوي، النرويج

خلال ليلة قطبية في النرويج، التقط أودون ريكاردسن صورة لطيور النورس وهي تحوم حول سفينة صيد، تحاول التقاط الأسماك العالقة في الشباك.

سلط المصور الضوء في هذه الصورة على الصراع بين الطيور البحرية وصناعة الصيد، حيث تغرق أعداد كبيرة من الطيور سنوياً في شباك الصيد الدائرية.

التصوير الفوتوغرافي: الأعمال الفائزة بجائزة “مصور البيئة” لعام 2021

Chien Lee صورة لنباتات الأباريق المفترسة تفوز بالمركز الأول في فئة النباتات والفطريات

الفئة: النباتات والفطريات

العنوان: جاذبية قاتلة

المصور: تشين لي – ماليزيا

الموقع: كوتشينغ، ساراواك، بورنيو، ماليزيا

تعكس بعض نباتات الأباريق المفترسة الأشعة فوق البنفسجية كجزء من وسيلة جذبها لضحاياها، حيث تستخدم اللون والرائحة والرحيق لاستدراج فرائسها. ولتوضيح هذا السلوك، استخدم تشين لي تعريضاً طويلاً للكاميرا ومصباحاً للأشعة فوق البنفسجية.

Luca Lorenz صورة فائزة في المسابقة لبجع أبكم اقتحم مجالها حيوان الكويبو فجأة

الفئة: النجم الصاعد

العنوان: لحظات يقظة

المصور: لوكا لورينز – ألمانيا

الموقع: ألمانيا

أثناء تصويره بجعاً أبكم في بحيرة داخل المدينة، اقتحم حيوان الكويبو إطار الصورة التي كان يلتقطها لوكا لورينز.

Simone Baumeister عنكبوت في صورة معالجة بعدسات متطورة يكوّن شكلاً جمالياً

الفئة: فن الطبيعة

العنوان: في مرمى الأضواء

المصورة: سيمون باومايستر – ألمانيا

الموقع: إيبنبورن، شمال الراين – وستفاليا، ألمانيا

على جسر داخل المدينة، التقطت سيمون باومايستر صورة لعنكبوت النسّاج الكروي وهو يظهر كظل أمام أضواء المرور.

وباستخدام تقنية فريدة، قلبت إحدى العدسات الزجاجية الست في عدستها، لتُنتج تأثير المشكال أو الكاليدوسكوب متغير الألوان، يضع العنكبوت في إطار فني مميز.

Fernando Faciole صغير حيوان آكل النمل يتبع راعيه في أحد مراكز إعادة التأهيل أثناء تلقيه العلاج من إصابات بسبب حادث سير

الفئة: جائزة التأثير لعام 2025 مع إشادة كبيرة – التصوير الصحفي

العنوان: يتيم الطريق

المصور: فرناندو فاسيولي – البرازيل

الموقع: مركز فرز الحيوانات البرية (CETAS)، بيلو هوريزونتي، البرازيل

في مركز لإعادة التأهيل في البرازيل، التقط فرناندو فاسيولي صورة لجرو آكل نمل عملاق يتيم، وهو يتبع مقدّم الرعاية الخاص به.

يسعى المصور من خلال هذه الصورة إلى تسليط الضوء على آثار حوادث الطرق، التي تشكل تهديداً كبيراً لهذه الحيوانات.

Alexey Kharitonov أليكسي خاريتونوف هو الفائز بجائزة فئة المحفظة

الفئة: جائزة المحفظة التصويرية

العنوان: رؤى من الشمال

المصور: أليكسي خاريتونوف – إسرائيل / روسيا

الموقع: روسيا

في مستنقع سفِتلياتشكوفسكوي، كشفت بحيرة متجمدة حديثاً عن دوائر داكنة مغطاة بالثلج، تتخللها تشققات تشبه الأوردة.

وباستخدام طائرة مسيّرة، وثّق أليكسي خاريتونوف التحول السريع من الصيف إلى الشتاء في غابات التايغا والتندرا القطبية.

