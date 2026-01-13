برد وسيول وثلوج: منخفض قطبي يشلّ شرق المتوسط ويعمّق أزمة غزة

تشهد دول الحوض الشرقي للبحر المتوسط، إلى جانب مناطق في دول الخليج ومصر، حالة من عدم الاستقرار الجوي، ترافقت مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة، وهطول أمطار غزيرة، وتساقط للثلوج على المرتفعات، إضافة إلى فيضانات موضعية. وكانت مناطق في بلاد الشام، ولا سيما سوريا ولبنان والأردن والأراضي الفلسطينية، من بين الأكثر تأثراً بموجة الطقس السيّئ.

وبحسب التحليلات الجوية وخرائط الطقس، يتمركز منخفض جوي فوق تركيا، ما أدى إلى تقلبات واسعة في شرق المتوسط، اتسمت برياح قوية وأجواء شديدة البرودة. وتسببت الرياح بتطاير ألواح طاقة شمسية واقتلاع أشجار، فيما أغلقت بعض المدارس أبوابها في سوريا ولبنان كإجراء احترازي.

إجراءات طارئة في لبنان

أعلنت السلطات اللبنانية اتخاذ إجراءات طارئة واستثنائية لمواجهة المنخفض الجوي القطبي القادم من شمال البحر الأسود. وترافق المنخفض مع أمطار غزيرة وتساقط للثلوج واشتداد في سرعة الرياح، ما أدى إلى تطاير ألواح طاقة شمسية واقتلاع أشجار في عدد من المناطق.

ودعت السلطات السكان، ولا سيما في المناطق الجبلية، إلى التزام منازلهم، في ظل إغلاق بعض الطرق بسبب تراكم الثلوج، كما أُغلقت المدارس في تلك المناطق كإجراء احترازي.

وشهدت منطقة بعلبك تساقطاً كثيفاً للثلوج أدى إلى توقف حركة السير، فيما حذرت الجهات المعنية من احتمال إغلاق مزيد من الطرق في حال استمرار الأحوال الجوية القاسية.

ولم تقتصر تداعيات العاصفة على الأمطار والفيضانات، إذ تسببت شدة الرياح في انهيار أسقف بعض المنازل، وسقوط لافتات وأشجار وأعمدة إنارة في الشوارع. وحذّرت جمعية يازا (YASA)، المتخصصة في مراقبة وتعزيز السلامة على الطرق، من مخاطر إضافية، ولا سيما تلك المرتبطة بسقوط أنظمة الطاقة الشمسية المركّبة على أسطح المنازل.

وقالت الجمعية في منشور على منصة إكس: “في ظل العواصف والرياح القوية، تحذّر جمعية يازا (YASA) من المخاطر الجدية الناتجة عن الإهمال في تثبيت أنظمة الطاقة الشمسية ولوحات الإعلانات على الطرقات وعلى المباني. إن أي تقصير في هذا المجال قد يكلّف أرواحاً ويعرّض الممتلكات والسلامة العامة والمرورية لخطر جسيم. الوقاية مسؤولية.”

ثلوج تضرب سوريا

في سوريا، أدّت الأمطار الغزيرة إلى فيضان المياه في عدد من المناطق، من بينها قرى في محافظتي حمص وحماة. وتحدّث متضررون من منطقة سهل الغاب في ريف حماة عن الأضرار التي لحقت بالمنازل والأراضي الزراعية.

وفي هذا السياق، نشرت قناة الإخبارية السورية تحذيراً للمواطنين من احتمال حدوث فيضانات في ريف حمص، كما بثّت تقريراً مصوّراً على منصة إكس يظهر هطول أمطار غزيرة ومياهاً تغمر الطرق في المنطقة.

وذكرت القناة في تعليقها على التقرير: “نتيجة فيضان النهر الكبير الجنوبي، غمرت المياه منازل في قرية أم جامع بريف حمص الغربي، فيما تحاول فرق الدفاع المدني إنقاذ المتضررين”.

كما نشرت وكالة الأنباء الرسمية صوراً أظهرت المناطق الجبلية مغطاة بالثلوج، ما أدى إلى إغلاق عدد من الطرق، بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر. وسادت أجواء شديدة البرودة في قمة النبي يونس بمحافظة اللاذقية، على ارتفاع يزيد على 1550 متراً.

وحذّرت الوكالة أيضاً من ارتفاع منسوب المياه في سد بلوران بريف محافظة اللاذقية، عقب الأمطار الغزيرة، إضافة إلى تأثير عاصفة مطرية على منطقة سهل الغاب في محافظة حماة.

وفي مرتفعات القلمون، وتحديداً في بلدة عسال الورد، رصد مواطنون تساقطاً كثيفاً للثلوج غطّى معظم معالم المنطقة.

واستمعت بي بي سي إلى شهادات عدد من السكان في سوريا حول أوضاعهم في ظل هذه الظروف الجوية القاسية. وقال أحد سكان قرية الحويجة في منطقة الغابات بمحافظة حماة: “نعاني من رياح قوية وأمطار غزيرة، وقد تطايرت الخيام والكرافانات في الهواء، حتى جدران المباني القديمة في المنطقة لم تصمد أمام شدة الرياح والأمطار”.

وقال آخر من قرية الحواش إنهم عادوا من مخيمات الشمال، التي لجأوا إليها سابقاً، ليجدوا منازلهم من دون أسقف، ما أدى إلى غرقها بالمياه وانهيار الأسقف البسيطة التي أقاموها فوق الجدران.

من جهتها، أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية في سوريا، يوم الثلاثاء، أن تأثير المنخفض الجوي الذي شهدته البلاد يوم الاثنين بدأ في الانحسار تدريجياً، لكنها حذّرت في الوقت نفسه من تشكّل سيول في المناطق المنخفضة والأودية والمنحدرات، ولا سيما في المناطق الساحلية والجنوبية الغربية.

البحر يدمر الخيام

وتأثر قطاع غزة بالمنخفض الجوي، مصحوباً بأمطار غزيرة ورياح قوية، ما أسفر عن أضرار واسعة في خيام النازحين المنتشرة في مختلف المناطق.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية محلية بتطاير عدد كبير من خيام النازحين، فيما غمرت مياه الأمطار العديد منها، ما أدى إلى إتلاف ممتلكات شخصية وفقدان مستلزمات أساسية للشتاء.

وقال محمود بصل، المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني في غزة، إن ثلاث وفيات سجلت منذ مساء يوم الاثنين، نتيجة انهيارات جزئية في مبانٍ متضررة، في ظل تأثيرات المنخفض الجوي الذي يضرب القطاع. ودعا الدفاع المدني الجهات الدولية إلى التحرك العاجل لتقديم الدعم والمساعدة للمدنيين المتضررين، في ظل الظروف الإنسانية الصعبة. كما أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، يوم الثلاثاء، وفاة ستة أشخاص.

من جانبه، قال رئيس شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية إن نحو عشرة آلاف أسرة في المناطق الساحلية لقطاع غزة تعرضت للغرق وتطايرت مساكنها بفعل المنخفض الجوي الأخير، مؤكداً أن الأوضاع الحالية تعد من الأسوأ منذ بدء تأثير المنخفضات الجوية.

وفي السياق ذاته، نشرت سارة من غزة مقطعاً على منصة إكس يوثق هطول أمطار غزيرة وغرق عشرات الخيام في مناطق متفرقة من القطاع.

وثّق نازحون في قطاع غزة معاناتهم جراء منخفض جوي قطبي يضرب القطاع، في ظل أوضاع إنسانية متدهورة. وقالت إحدى النازحات: “دخلت المياه إلى الخيمة وابتلت جميع ملابسنا والفراش، ولم يعد لدينا ما ننام عليه، كما أن الرياح حطّمت جزءاً من الخيمة وأصبحت الأمطار تهطل فوقنا”.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور خياماً غارقة بالمياه وأخرى تطايرت تحت وطأة العاصفة، إضافة إلى انهيار جدران منازل متضررة كان نازحون قد احتموا بها. كما أدى ارتفاع منسوب مياه البحر إلى تفاقم معاناة النازحين في المناطق الساحلية.

وقال نازح فلسطيني عند مفترق أصداء على شاطئ البحر: “منذ مساء الاثنين ونحن نقيم سواتر بأيدينا لمنع دخول مياه البحر إلى الخيام، بعد الارتفاع الكبير في الأمواج”.

وقالت سيدة أخرى إن هناك وفيات بين الأطفال بسبب شدة البرد، مضيفة: “أنا لا أحتمل هذه البرودة، فكيف يمكن للأطفال الصغار تحمّلها؟”.

سيول الأردن

طال الطقس السيء الأردن أيضاً، و حذرت وسائل إعلام أردنية من ارتفاع منسوب المياه في منطقة وادي السير غربي عمان.

وقال حساب على منصة إكس باسم المركز العربي للمناخ، إن هناك “تحذير من هبوب رياح عاتية مساءً وليلاً يشمل معظم مناطق بلاد الشام، مع تركيز خاص على جنوب الأردن”.

وأضاف أن “سرعة هبات الرياح قد تتجاوز 110 كم/س في بالمناطق الجنوبية في الأردن”.

كما ارتفع منسوب المياه في سيل الزرقا، وكان هناك تحذيرات من فيضان يهدد بانهيار الطرق.

ونشر أحد الحسابات على إكس صوراً لمياه تنساب بقوة في سيل الزرقا، وعلق قائلاً: “ارتفاع منسوب المياه في سيل الزرقاء، ماشاء الله السيل صار بده سد”.

