انطلاق حفل قرعة كأس العالم 2026 والفيفا يمنح ترامب جائزة السلام

Published: 50 minute ago
  • مركز كينيدي في العاصمة الأمريكية واشنطن يحتضن قرعة كأس العالم 2026
  • فيفا يمنح أول جائزة سلام سنوية خلال حفل قرعة المونديال
  • المدافع الإنجليزي المعتزل ريو فرديناند يُشرف على عملية سحب قرعة المونديال
  • إيران تتراجع عن قرار المقاطعة وتشارك في قرعة كأس العالم
  • الفيفا يمنح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جائزة السلام

