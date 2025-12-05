انطلاق حفل قرعة كأس العالم 2026 والفيفا يمنح ترامب جائزة السلام

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.