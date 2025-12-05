BBC
انطلاق حفل قرعة كأس العالم 2026 والفيفا يمنح ترامب جائزة السلام
- مركز كينيدي في العاصمة الأمريكية واشنطن يحتضن قرعة كأس العالم 2026
- فيفا يمنح أول جائزة سلام سنوية خلال حفل قرعة المونديال
- المدافع الإنجليزي المعتزل ريو فرديناند يُشرف على عملية سحب قرعة المونديال
- إيران تتراجع عن قرار المقاطعة وتشارك في قرعة كأس العالم
- الفيفا يمنح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جائزة السلام
