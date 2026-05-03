اليوم العالمي لحرية الصحافة: كيف تقيمون واقع حرية الصحافة والإعلام في بلدكم؟

Getty Images وقفة تضامنية في مدينة غزة، الأحد 3 من مايو/أيار 2026، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.

تحيي الأمم المتحدة، في 3 مايو/أيار من كل عام، اليوم العالمي لحرية الصحافة بهدف تسليط الضوء على وضع الصحافة والصحفيين، وتذكيرا لحكومات العالم بضرورة الوفاء بالتزاماتها تجاه حرية الصحافة.

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم العالمي لحرية الصحافة، للمرة الأولى، في ديسمبر/كانون الأول عام 1993، بناء على توصية من المؤتمر العام لليونسكو.

ويهدف هذا الأحياء السنوي إلي:

الاحتفاء بالمبادئ الأساسية لحرية الصحافة.

تقييم حالة حرية الصحافة في العالم بشكل عام.

الدفاع عن وسائل الإعلام من الاعتداءات على استقلالها.

تكريم الصحفيين الذين قضوا في أثناء أداء واجباتهم.

وفي رسالة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن “كل الحريات تعتمد على حرية الصحافة. وبدونها، لا يمكن أن تكون هناك حقوق إنسان، ولا تنمية مستدامة – ولا سلام”.

وفي السياق ذاته، قال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إن غياب الصحافة الحرة يقود إلى “عالم تسوده اللامبالاة، حيث يُقابل العنف بالصمت، وحيث تصبح الحقيقة قابلة للمساومة”، مُشددا على أن الصحافة الحرة تُعد “الأكسجين الذي تتنفسه المجتمعات الحرة والمنفتحة”.

وأضاف تورك أن تغطية النزاعات المسلحة تمثل الخطر الأكبر للصحفيين، مشيرا إلى أن الحرب في غزة تحولت إلى “فخٍ للموت” بالنسبة للعاملين في الإعلام، حيث تقول الأمم المتحدة إنها تحققت من مقتل نحو 300 صحفي في قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، إضافة إلى إصابة أعداد أكبر بكثير.

ونَوَّه تورك إلى أنه منذ مطلع عام 2026، سجَّل “لبنان أكبر عدد من الضحايا بين الصحفيين”، في ظل الحرب الدائرة بين إسرائيل وحزب الله.

“تضيق متزايد على حرية الصحافة”

وفي تقريرها السنوي، قالت منظمة “مراسلون بلا حدود” إنه “للمرة الأولى” منذ بدء نشرها تقارير سنوية قبل 25 عاما حول حرية الصحافة، بات أكثر من نصف بلدان العالم يُصنف وضع حرية الصحافة فيها على أنه “صعب” أو “خطير للغاية”.

وأضافت المنظمة أن تقويض الحق في الوصول إلى المعلومات بات يحدث حتى في بعض أعتى الديمقراطيات، تحت وطأة اتساع ترسانة تشريعية آخذة في التقييد وتشديد الخناق.

وأشارت المنظمة إلى أن تراجع حرية الصحافة لم يعدْ يقتصر على دول العالم الثالث، إذ سجلت الولايات المتحدة تراجعا في مستوي حرية الصحافة لديها هذا العام، ما أدى إلى تقهقرها سبعة مراكز على سلم الحريات، وفقا للتقرير.

وتستخدم بعض الحكومات قوانين التشهير والتضليل والإرهاب كأدوات لإسكات الصحفيين والتضييق على حرية الإعلام.

وتُشير تقارير أممية إلى أن نحو “330 صحفيا وعاملا في وسائل الإعلام محتجزون حاليا”، إلى جانب 500 صحفي مواطن ومدون حقوقي.

“عنف إلكتروني ضد الصحفيين”

كذلك يشكو العاملون في مجال الصحافة والإعلام من ارتفاع ملحوظ في “العنف الإلكتروني” الذي يتعرضون إليه.

ويشير تقرير حديث أعدته هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالتعاون مع منظمات معنية بحرية الصحافة إلى أن “12 في المئة من المدافعات عن حقوق الإنسان، والناشطات، والصحفيات، والعاملات في مجال الإعلام، وغيرهن من المتواصلات مع الجمهور، تعرضن لنشر صور شخصية دون موافقتهن، شملت محتوى حميميا أو ذا طابع جنسي”.

وأكدت نسبة 6 في المئة من هؤلاء النساء أنهن وقعن ضحايا لتقنيات “التزييف العميق”، بينما أشارت واحدة تقريبا من كل ثلاث نساء إلى تعرضهن لتحرشات جنسية غير مرغوب فيها عبر الرسائل الرقمية.

وكشف التقرير أن “هذا النوع من الإساءة غالبا ما يكون متعمدا ومنسقا، ومصمما لإسكات النساء المنخرطات في الحياة العامة، مع تقويض مصداقيتهن المهنية وسمعتهن الشخصية في آن واحد”.

ويبقى تعزيز حرية الصحافة مسؤولية مشتركة، تتطلب إرادة سياسية حقيقية، ودعما مجتمعيا، والتزاما مهنيا. فكلما كانت الصحافة حرة ومستقلة، كان المجتمع أكثر قدرة على مواجهة التحديات، وبناء مستقبل يقوم على الشفافية والمساءلة.

برأيكم،

كيف تقيمون وضع حرية الصحافة في بلدكم؟

ما أبرز التحديات التي تواجه الصحفيين في بلدك؟

هل تؤثر القوانين الحالية في استقلالية الصحافة والإعلام؟

هل يتعرض الصحفيون لضغوط سياسية أو اقتصادية؟

هل عززت وسائل التواصل الاجتماعي حرية التعبير أم قيّدتها؟

وكيف يمكن حماية الصحفيين من المخاطر؟

