الهجري في بلا قيود: فرض أمر واقع بقوة السلاح مرفوض #عاجل

أعرب عبد الرزاق الهِجري، القائم بأعمال الأمين العام للتجمع اليمني للإصلاح في اليمن، عن أسفه لسيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على محافظات حضرموت وشبوة والمهرة، مؤكداً أنّ هذه الخطوة تتعارض مع نصوص إعلان نقل السلطة طبقاً لاتفاق الرياض والذي منح مجلس القيادة الرئاسي في اليمن صلاحية إدارة البلاد.

كما انتقد الهِجري أداء مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، مشيراً إلى أنّه لم يحقق الدور المأمول منه بسبب التباين الواضح في مواقف أعضائه تجاه عدد من المشاريع، إضافة إلى عجزه عن توحيد القوات العسكرية التابعة لبعض الأعضاء ودمجها في وزارتي الدفاع والداخلية.

فما رد عبد الرزاق الهجري القائم بأعمال الأمين العام للتجمع اليمني للإصلاح في اليمن على سؤال بشأن أسباب انسحاب قوات الشرعية من المحافظات الشرقية؟ وما تعليقه على الحجج التي قدمها المجلس الانتقالي الجنوبي بعد سيطرته على تلك المحافظات؟ وما تقييم الهجري لعلاقة حزبه بالسعودية؟

