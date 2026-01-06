المنتخب الجزائري يتأهل لرُبع نهائي أمم أفريقيا على حساب نظيره الكونغولي

Reuters

حجز المنتخب الجزائري بطاقة التأهل لدور رُبع النهائي في بطولة كأس أمم أفريقيا (كان) التي يستضيفها المغرب، وذلك بعد التغلب على نظيره الكونغولي بهدف مقابل لا شيء.

هدف الخُضر أحرزه عادل بولبينة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء لتهز شباك الحارس الكونغولي ليونيل مباسي في الدقيقة 119 من عُمر المباراة، خلال الشوط الإضافي الأول، بعد أن انتهى الشوطان الأساسيان بالتعادل السلبي.

المباراة أقيمت على ملعب “مولاي الحسن” بالعاصمة المغربية الرباط.

ووصل “الخُضر” إلى دور ثُمن النهائي عبر ثلاثة انتصارات متتالية متصدرين مجموعتهم بتسع نقاط، وفي المقابل وصل “الفهود” إلى الدور نفسه بسبع نقاط عبر انتصارين وتعادل.

وبهذا الفوز يواجه الخُضر منتخب نيجيريا (النسور الخضراء) في دور الثمانية (ربع النهائي) يوم السبت 10 يناير/كانون الثاني الجاري.

وكانت النسور الخضراء افترستْ الأفاعي السوداء (منتخب موزمبيق) برباعية نظيفة يوم الاثنين 5 يناير/كانون الثاني الجاري على ملعب المركب الرياضي في فاس.

وفي تصريحات للصحفيين، قال المدير الفني لمنتخب الجزائر فلاديمير بيتكوفيتش (كرواتي-بوسني): “علينا احترام الخصم لتحقيق الفوز، ولدينا الكثير لنقدّمه كما نتمتع بالثقة والرغبة الكبيرة في التأهل للدور المقبل”.

في المقابل صرّح الفرنسي سيباستيان دي سابر، مدرب المنتخب الكونغولي، بأن فريقه “يمتلك من الخبرة والقدرات والعزم ما يكفي لتحقيق الفوز على الجزائر” والتأهل للدور ربع النهائي.

وسبق للمنتخب الجزائري أن واجه نظيره الكونغولي سِت مرّات، فاز فيها الخُضر مرّتين وتعادلوا أربع مرّات دون أن يتعرضوا للهزيمة من الفهود.

وتوّجتْ الجزائر ببطولة كأس أمم أفريقيا مرّتين، أولاهما على أرضها عام 1990 والثانية في مصر عام 2019.

وبالمثل، تُوّجت الكونغو بالبطولة مرّتين، أولاهما سنة 1968 في إثيوبيا والثانية في مصر أيضاً عام 1974.

آخر المتأهلين لرُبع النهائي

هذا، وتقام اليوم الثلاثاء على الملعب الكبير في مراكش مباراة في دور الستة عشر بين حامل اللقب ساحل العاج “الأفيال” و بوركينا فاسو “الخيول”، لتحديد آخر المتأهلين للدور رُبع النهائي.

وسيجد المنتصر في هذه المباراة منتخب الفراعنة بانتظاره في دور رُبع النهائي. وكان الفراعنة تأهلوا على حساب السناجب “منتخب بنين” بنتيجة 3-1 على ملعب أغادير.

هذا، وكان أسود التيرانغا “المنتخب السنغالي” أوّل المتأهلين لرُبع النهائي على حساب السودان بنتيجة 3-1 على الملعب الكبير في طنجة.

وتأهل أصحاب الأرض “أسود الأطلس” على حساب “تايفا ستارز” تنزانيا بنتيجة 1-0 على ملعب الأمير مولاي عبد الله. ومن المقرر أن يواجه أسود الأطلس منتخب الأسود غير المروضة “الكاميرون” الذي تأهل على حساب منتخب جنوب أفريقيا “الأولاد” بهدفين مقابل هدف واحد على ملعب المدينة في الرباط.

أيضاً تأهل المنتخب المالي “النسور” على حساب نظيره التونسي “نسور قرطاج” بركلات الجزاء الترجيحية على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

