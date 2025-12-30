المغرب يطوي دور المجموعات بالتأهل لثمن النهائي متصدراً، وزامبيا تلتحق بزيمبابوي خارج الكان

Getty Images أيوب الكعبي

تمكن المنتخب المغربي من تحقيق فوز مهم في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات من بطولة كأس أمم أفريقيا على حساب زامبيا.

وبدأ “أسود الأطلس” المباراة بضغط قوي وسيطرة تامة على مجريات المباراة انتهت بتسجيل الهدف الأول عن طريق المتألق أيوب الكعبي في الدقيقة التاسعة، قبل أن يسجل نجم ريال مدريد الإسباني إبراهيم دياز الهدف الثاني في الدقيقة 27.

أيوب الكعبي سيعود ليضاعف غلة الأسود بمقصية رائعة في الدقيقة الـ 50، ليحقق هدفه الشخصي الثاني في المباراة وبنفس طريقة هدفه خلال مباراة الافتتاح أمام جزر القمر ليتوج بجائزة رجل المباراة.

وشهدت المباراة عودة نجم باريس سان جيرمان الفرنسي وصاحب الكرة الذهبية أشرف حكيمي بعد إصابة غيبته عن الميادين لشهرين.

حكيمي كان أصيب في كاحل قدمه اليمنى غداة مباراة بايرن ميونخ الألماني في دوري أبطال أوروبا التي أجريت في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

المباراة الثانية من نفس المجموعة التي جمعت بين مالي وجزر القمر انتهت بتعادل سلبي، وبهذه النتجية تلتحق مالي بالمغرب إلى دور ثمن النهائي، فيما تنتظر جزر القمر إمكانية تأهلها ضمن أحسن ثوالث.

وكانت مباراة مصر وأنغولا، التي أجريت بملعب أدرار في أكادير، انتهت بالتعادل السلبي، بينما التحقت جنوب أفريقيا بمصر للدور الثاني بعد فوزها على زيمبابوي بثلاثة أهداف لهدفين، وبهذه النتيجة يكون منتخب زيمبابوي أول المغادرين لكأس أفريقيا المقامة بالمغرب.

وتمكن الهداف تشيبانغ موريمي من تسجبل هدف التقدم لـ “بافانا بافانا” في الدقيقة السابعة من عمر المباراة التي أجريت على ملعب مراكش الكبير، قبل أن يعادل تاواندا ماسوانهايس الكفة لزيمبابوي في الدقيقة 19 من الشوط الأول.

عادت جنوب أفريقيا للتقدم في الدقيفقة 50 عن طريق اللاعب لايل فوستر قبل أن تتمكن زيمبابوي من تعديل الكفة عن طريق هدف عكسي للاعب أوبري موديبا. إلا أن جنوب أفريقيا عادت لتحقيق التقدم بهدف ثالث من ضربة جزاء في الدقيقة 82 نفذها اللاعب أوزوين أبوليس.

وبهذا تلتحق جنوب أفريقيا بمصر والجزائر ونيجيريا في دور ثمن النهائي، أما أنغولا فستنتظر نتائج باقي المجموعات لتحديد إمكانية تأهلها ضمن أحسن ثوالث.

وكان “الفراعنة” قد حققوا التأهل للدور الثاني بعد تغلبهم على جنوب أفريقيا بهدف نظيف في المباراة التي أجريت على أرضية ملعب أدرار بأكادير برسم الجولة الثانية من دور المجموعات.

وتقام مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بواقع أربع مباريات يومياً، وعلى مدار 3 أيام، بواقع مجموعتين. وتُلعب مباريات المجموعة الواحدة في نفس التوقيت مراعاة لشروط اللعب النظيف.

وتضم كأس أفريقيا ست مجموعات، يتأهل بطل ووصيف كل مجموعة مع أفضل أربعة منتخبات تحتلّ المركز الثالث إلى دور ثمن النهائي.

