المغرب يستعد لانطلاق العرس الأفريقي، والكاف يقول: النسخة الحالية ستكون الأفضل على الإطلاق

Getty Images

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بالمغرب.

البلد، الشمال أفريقي، بدأ منذ الإعلان الرسمي عن فوزه بشرف تنظيم هذه التظاهرة الرياضية، استعداداته المكثفة لإنجاح العرس القاري، في خطوة تعكس طموحه لترسيخ مكانته كوجهة رياضية رائدة على المستويين القاري والدولي.

وتأتي هذه الاستعدادات في إطار رؤية شاملة، تهدف إلى تقديم نسخة استثنائية من البطولة، ترتقي إلى تطلعات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، والمنتخبات المشاركة، والجماهير القادمة من مختلف الدول.

وقد شملت هذه الجهود مختلف الجوانب التنظيمية، من تطوير البنية التحتية الرياضية، إلى تعزيز الجاهزية اللوجستية والأمنية، مروراً بتحسين خدمات الاستقبال والنقل.

في هذا التقرير نرصد مدى استعداد المغرب لتنظيم البطولة، وكل ما أنجزه لحدود الساعة ليكون في الموعد.

بنية تحتية رياضية متطورة

AFP via Getty Images ملعب مولاي عبد الله بالرباط مضاء بلوني العلم المغربي الأحمر والأخضر خلال عرض ليلي في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025

منذ إعلان استضافة المغرب للبطولة الأفريقية وكأس العالم عام 2030 مناصفة مع البرتغال وإسبانيا، دُشّنت سلسلة من الملاعب الكروية الجديدة، وطوّرت أخرى في مختلف مدن المملكة وفق معايير دولية.

ووفق ما ذكره المنسق العام للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، معاد حجي، تم تخصيص تسعة ملاعب بست مدن مغربية لاحتضان مباريات البطولة.

وأكد حجي أن “المغرب 2025 يشكل منعطفاً مهماً في تاريخ تنظيم التظاهرات الكروية الأفريقية”، لاسيما من خلال توفير 24 ملعباً مخصصاً لتدريبات المنتخبات المشاركة، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ كأس أمم أفريقيا.

وأوضح أنه، وللمرة الأولى، سيستفيد كل منتخب من المنتخبات الـ24 المؤهلة، من ملعب تدريبات رسمي خاص به، مجهز بجميع مستلزمات الإعداد البدني والتقني والتكتيكي، مشيراً إلى أن هذه الملاعب، الموزعة على مختلف جهات المملكة، جرى اختيارها وفق معايير دقيقة حددتها الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، خاصة فيما يتعلق بجودة البنيات التحتية، وسهولة الولوج، والأمن، والقرب من ملاعب التباري.

الملاعب والمدن المستضيفة

ستقام المواجهات الـ52 من البطولة في ست مدن هي الرباط والدار البيضاء وفاس وأكادير ومراكش وطنجة.

تضم العاصمة الرباط ثلاثة ملاعب رئيسية هي:

مجمع الأمير مولاي عبد الله الرياضي: 69,500 مقعد

ملعب البريد: 18,000 مقعد

الملحق الأولمبي لمجمع الأمير مولاي عبد الله: 21,000 مقعد

مجمع ولي العهد مولاي الحسن الرياضي: 22,000 مقعد

Getty Images

تشارك العاصمة الاقتصادية للمملكة، الدار البيضاء، في احتضان مباريات البطولة من خلال مركب محمد الخامس الرياضي، الذي يتسع لـ 45 ألف متفرج.

وكالة المغرب العربي للأنباء ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء

أما عاصمة سوس الجنوبية، مدينة أكادير، فتشارك في احتضان منافسات البطولة عبر ملعبها الكبير، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 41,144 مقعداً.

Getty Images ملعب أكادير

المدينة الحمراء مراكش ستكون حاضرة في هذا الحدث القاري من خلال ملعب مراكش الكبير، بسعة تتجاوز 41 ألف متفرج.

Getty Images

العاصمة العلمية والروحية للمملكة، فاس، ستكون بدورها من بين المدن المستضيفة، من خلال مجمع فاس الرياضي بطاقة استيعابية تتجاوز 35 ألف مقعد.

Getty Images

وتشارك مدينة طنجة، في احتضان مباريات البطولة عبر ملعب طنجة الكبير، الذي يتسع لـ 75,600 متفرج، ليُعد الأكبر من حيث السعة في هذه المسابقة.

وكالة المغرب العربي للأنباء ملعب طنجة الكبير

الكاف: النسخة الحالية ستكون الأفضل تنظيمياً

Getty Images شوارع مدن مغربية تستعد لاستقبال بطولة كأس أفريقيا

خلال مؤتمر صحفي خصص لتسليط الضوء على آخر الاستعدادات قبيل انطلاق البطولة الأفريقية، أكد فيرون موسينغو أومبا، الأمين العام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، أن كأس أمم أفريقيا “المغرب 2025 ستكون الأفضل تنظيماً على الإطلاق من جميع الجوانب”.

وأضاف المتحدث أن الملاعب تم تجهيزها بأعلى المستويات، واصفاً إياها بـ “المتاحف التي تستحق الزيارة”

وأوضح موسينغو أنه تم لحدود الساعة بيع أكثر من مليون تذكرة، وهناك مباريات ستلعب بشبابيك مغلقة، معلقاً “الكاف لم يعد مجرد حدث قاري، بل أصبح حدثاً عالمياً”.

وختم الأمين العام للكاف حديثه بدعوة “الجماهير المغربية التي تعشق كرة القدم لحضور المباريات حتى عندما لا يلعب المنتخب المغربي”.

يذكر أن الكاف أعلن أنه توصل بـ 5,500 طلب اعتماد لتغطية العرس الأفريقي وهي المرة الأولى التي يتوصل فيها الاتحاد الأفريقي بهذا العدد في تاريخ البطولة، وأكثر من 2000 طلب للحصول على حق البث التلفزي.

التحضيرات الأمنية

Getty Images

في إطار الاستعدادات لإنجاح البطولة القارية، تم تأسيس مركز التعاون الشرطي الأفريقي، الذي يعنى بالقيادة والتنسيق وتبادل المعلومات المرتبطة بتأمين كبرى التظاهرات الرياضية.

مدير المركز، عبد الرفيع المناوري، أكد في كلمة بمناسبة افتتاحه أن استحداث هذه المؤسسة يأتي في سياق “رؤية متجددة للتعاون الأمني المتعدد الأطراف، تروم إشراك المؤسسات الأمنية الأفريقية في تأطير جمهور بلدانها المشاركة في كأس أفريقيا للأمم لكرة القدم 2025، التي ستحتضنها المملكة من 21 ديسمبر/ كانون الأول الجاري إلى 18 يناير/ كانون الثاني المقبل”.

وأوضح أنه تم تعزيز هذا المركز بممثلين عن الأجهزة الأمنية في دولة قطر في إطار مشروع “ستاديا” بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الأنتربول”، فضلاً عن مشاركين من إسبانيا والبرتغال اللتين تشتركان مع المغرب في احتضان كأس العالم لكرة القدم 2030.

Getty Images

كما يُناط بهذا المركز، حسب المناوري، تقديم الدعم اللازم للمؤسسات الوطنية المختصة في مجال اليقظة المعلوماتية عبر المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، وذلك لرصد كل التهديدات السيبرانية المحتملة، بما في ذلك مخاطر الإرهاب والتطرف والاختراقات المعلوماتية لنظم المعلومات الوطنية.

وأشار مدير مركز التعاون الشرطي الأفريقي إلى أنه، بالإضافة إلى حماية المنشآت الرياضية، سيسهم المركز كذلك في تقديم الدعم الضروري لضمان التأمين الأمثل لكل المرافق التي تحتضن الجماهير، مضيفاً أن ذلك “سيتم بتعاون مع وحدة الجرائم السيبرانية التابعة للإنتربول، بما يضمن السرعة والنجاعة في التدخلات والوصول إلى المعلومات الثنائية والمقيدة بالسلامة المطلوبة”.

Getty Images

وتزينت شوارع المدن المستضيفة للمباريات، بشاشات عرض ولافتات ضخمة على الواجهات والجسور ووسائل النقل، بالإضافة إلى تثبيت لوحات إشهارية تحمل شعارات البطولة، وصوراً رمزية تعكس الهوية الثقافية المغربية، إلى جانب رفع أعلام الدول المشاركة عند ملتقيات الطرق، قبيل انطلاق البطولة.

ويراهن المغرب على إنجاح التظاهرة الرياضية وإبراز قدراته التنظيمية باعتبارها محطة اختبار قبل استضافة كأس العالم 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال، وما يرافق ذلك من مشاريع كبرى في البنية التحتية والسياحة.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.