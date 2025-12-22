المغرب يحقق انتصاره الأول على حساب جزر القمر في مباراة افتتاح كأس الأمم الأفريقية

Getty Images

انطلقت مساء الأحد في العاصمة المغربية الرباط منافسات النسخة الخامسة والثلاثين من كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، في بطولة تستضيفها المملكة المغربية حتى 18 يناير/كانون الثاني المقبل، بمشاركة 24 منتخباً أفريقياً.

وتمكن المنتخب المغربي من تحقيق نتيجة الفوز بهدفين لصفر في مباراة الافتتاح التي جمعته بمنتخب جزر القمر.

وسجل لاعب ريال مدريد الإسباني إبراهيم دياز الهدف الأول في الدقيقة 55، قبل أن يضيف أيوب الكعبي الهدف الثاني في الدقيقة 74.

وشهد ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط مراسم حفل الافتتاح في أجواء احتفالية، بحضور ولي العهد المغربي الأمير مولاي الحسن، إلى جانب مسؤولين رياضيين وشخصيات رسمية، حيث تضمن الحفل عروضاً فنية وثقافية عكست التراث المغربي والتنوع الأفريقي.

ويشار إلى أن افتتاح المنافسات بمواجهة بين المنتخب المغربي ومنتخب جزر القمر، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الأولى، يأتي إيذاناً بانطلاق بطولة تعد من أكثر المسابقات القارية تنافساً، في ظل تقارب المستويات وإمكانية حدوث مفاجآت حتى المراحل الأخيرة.

وقبيل انطلاق المنافسات، قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، جياني إنفانتينو، في منشورات على حسابه الرسمي في منصة إنستغرام، إنه سعيد بالالتقاء بأفراد عائلة كرة القدم الأفريقية في الرباط، مشيراً إلى أن أفريقيا تزخر بإمكانات كروية كبيرة.

وأضاف أن توسيع بطولات فيفا العالمية وبطولات الفئات السنية، إلى جانب تحسين البنية التحتية، يهدف إلى توفير فرصاً ومسارات أوضح أمام الفتيات والفتيان للوصول إلى أعلى المستويات.

وفي سياق متصل، أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن رفع قيمة الجائزة المالية لبطل كأس الأمم الأفريقية إلى 10 ملايين دولار، مقارنة بـ7 ملايين في النسخة السابقة.

ويحصل الوصيف على 4 ملايين دولار، بينما ينال المنتخبان الخاسران في نصف النهائي 2.5 مليون دولار لكل منهما، في حين يحصل الخاسرون في ربع النهائي على 1.3 مليون دولار، وتبلغ قيمة الجائزة في دور ثمن النهائي 800 ألف دولار.

كما تمنح 700 ألف دولار لأصحاب المركز الثالث في المجموعات الذين لم يتأهلوا، و500 ألف دولار لأصحاب المركز الرابع.

وتقام منافسات البطولة بنظام مجموعات يضم ست مجموعات، بواقع أربعة منتخبات في كل مجموعة.

ويتأهل إلى دور ثمن النهائي أول وثاني كل مجموعة، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث، على أن تستكمل المنافسات بنظام خروج مغلوب من مباراة واحدة حتى النهائي.

ويبلغ عدد مباريات البطولة 52 مباراة، تلعب في ست مدن مغربية وعلى تسعة ملاعب، تشمل الرباط، الدار البيضاء، طنجة، مراكش، فاس، وأغادير، في واحدة من أوسع النسخ تنظيماً من حيث عدد الملاعب وتوزيعها الجغرافي.

وعشية مباراة الافتتاح، قدم رئيس جمهورية جزر القمر، أزالي أسوماني، دعماً معنوياً لمنتخب بلاده، من خلال زيارة اللاعبين والطاقم التقني خلال حصة تدريبية بمركب محمد السادس لكرة القدم في مدينة سلا، مؤكداً أن الزيارة تهدف إلى رفع معنويات الفريق قبل مواجهة المنتخب المغربي في مستهل مشاركته بالبطولة.

