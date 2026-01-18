المغرب يستضيف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 وسط إشادة كاف بجودة التنظيم والبنية التحتية

جائزة البطل تبلغ 10 ملايين دولار، وهي الأعلى في تاريخ البطولة الأفريقية

الاتحاد الأفريقي يعلن تغييراً تاريخياً بإقامة البطولة كل أربع سنوات اعتباراً من 2028

المغرب والسنغال: بدء مجريات الشوط الأول من نهائي كأس أمم أفريقيا، وسط حضور جماهيري ضخم

