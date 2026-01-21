المغرب في المركز الثامن في التصنيف العالمي للفيفا بعد كأس الأمم الأفريقية

EPA من اليمين إلى اليسار: المغربي ياسين بونو أفضل حارس في البطولة الأفريقية، وساديو ماني أفضل لاعب، وإبراهيم دياز هداف نسخة 2025

رغم احتلاله المركز الثاني ليحل وصيفاً لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 التي أقيمت على أرضه، تقدم المنتخب المغربي لكرة القدم في تصنيفه العالمي بين منتخبات العالم، وفقًا لأحدث إصدارات التصنيف العالمي للعبة الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وسوف نستعرض فيما يلي أهم التغييرات التي طرأت على تصنيف المنتخبات العربية لكرة القدم عالمياً بعد انتهاء بطولة الأمم الأفريقية التي فازت السنغال فيها باللقب بعد مباراة نهائية رائعة وحافلة بالأحداث المثيرة للجدل أمام المنتخب المغربي.

واحتلت المغرب المركز الثامن عالمياً في تصنيف الفيفا بعد التقدم بثلاثة مراكز. وحل منتخب الجزائر لكرة القدم في المركز 28 على مستوى العالم، متقدمة بستة مراكز.

وتقدمت مصر، التي حصلت على لقب كأس الأمم الأفريقية سبع مرات من بينها ثلاثة متتالية، أربع مراكز لتحتل المركز 31 عالمياً.

وحصلت تونس على التنصيف 47 عالمياً، وهو ما جاء بعد تراجع المنتخب التونسي في التصنيف العالمي بستة مراكز بينما جاءت قطر في المركز 56 على مستوى العالم لتتراجع بواقع مركزين مقارنةً بالتصنيف السابق في حين حلت العراق في المركز 58 على مستوى العالم، مما يشير إلى عدم تغيير التصنيف مقارنة بالإصدار السابق.

وحلت السعودية في المركز 61 بعد أن تراجعت بواقع مركزٍ واحدٍ. واحتفظت الأردن بنفس التصنيف السابق عند المركز 64 مع ثبات تصنيف الإمارات عند المركز 68.

واحتل المنتخب الوطني السوري لكرة القدم المركز 84 عالميًا بعد أن تقدم مركزين مع احتفاظ فلسطين بالمركز 95 بينما جاءت ليبيا في المركز 112 بعد أن هبط تصنيفها بمركز واحد.

ولم يطرأ على تصنيف السودان أي تغيير مقارنةً بالإصدار السابق عن الفيفا، إذ لا تزال في المركز 117 في حين احتلت الكويت المركز 135، وهو نفس التصنيف المسجل في الإصدار السابق.

وجاء اليمن في ذيل قائمة المنتخبات العربية في المركز 149 عالمياً مع جنوب السودان التي احتلت المركز 168 والصومال التي جاءت في المركز 200.

إشادة بتصديات ياسين بونو مع اقتراب المغرب من لقب أفريقي طال انتظاره، وخيبة أمل في مصر

كأس أمم أفريقيا: مصر تحجز آخر مقعد في نصف النهائي، وخروج الجزائر أمام نيجيريا

التصنيف العالمي

EPA تصدر منتخب إسبانيا التصنيف العالمي للمنتخبات الوطنية لكرة القدم

جاءت إسبانيا في صدارة المنتخبات الوطنية لكرة القدم على مستوى العالم، وفقًا لتصنيف الفيفا.

واحتلت الأرجنتين، بطلة كأس العالم، المركز الثاني بعد إسبانيا، وهو ما يشير إلى أن التصنيفين لم يشهدا أي تغيير مقارنةً بالنسخة السابقة من تصنيف الفيفا.

واحتلت فرنسا وإنجلترا المركزين الثالث والرابع على الترتيب في التصنيف العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم 2025.

وذكر الموقع الإلكتروني للفيفا أن هذا الإصدار من التصنيف العالمي للمنتخبات الوطنية خضع للتحديث في 19 يناير/ كانون الثاني الجاري، أي بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية.

واحتلت البرازيل، والبرتغال، وهولندا، وبلجيكا وألمانيا المراكز الخامس، والسادس، والسابع، والتاسع، والعاشر على الترتيب في تصنيف المنتخبات الوطنية عالمياً.

كيف صمدت ملاعب المغرب أمام غزارة الأمطار؟ وما قصة التقنية التي استخدمت فيها؟

إسبانيا تتوج بطلة لأوروبا بعد انتصارها على الإنجليز

بطل أفريقيا

AFP via Getty Images منتخب السنغال لكرة القدم

حل منتخب السنغال، الذي حصل على لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، على المركز 12 عالمياً بين منتخبات العالم لكرة القدم.

وفاز منتخب السنغال على نظيره المغربي في نهائي كأس أفريقيا بهدف مقابل لا شيء بعد انتهاء الوقتيْن الأصلي والإضافي للمباراة.

وكانت هذه المباراة حافلة بالأحداث المثيرة للجدل، أبرزها مطالبة لاعبي منتخب المغرب بركلة جزاء لم يحتسبها حكم المباراة، وهو الاعتراض الذي أسفر عن احتساب ركلة الجزاء للمغرب بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد (الفار).

لكن مهاجم المغرب إبراهيم دياز أضاع الركلة بعد أن سددها ضعيفة في منتصف المرمى لتسقط في أيدي حارس المرمى السنغالي إدوارد ميندي.

وقبل احتساب ركلة الجزاء للمغرب بدقيقتين فقط، ألغى الحكم هدفاً للسنغال بسبب خطأ ارتكبه عبدولاي سيك على أشرف حكيمي، دون تدخُّل حكم الفيديو المساعد (90+2).

وبعدما فوّت دياز فرصة التسجيل في اللحظات الأخيرة من المباراة (90+24) عبر ركلة الجزاء، انتقل اللقاء مباشرة إلى شوطين إضافيين تفوقت فيه السنغال بهدف وأضاعت فرصاً أخرى، في حين حاول رجال المدرب وليد الركراكي إدراك التعادل دون جدوى.

وكان منتخب الكاميرون هو “الأعلى ارتقاءً” في التصنيف العالمي، وفقًا لموقع الفيفا الإلكتروني، إذ تقدم 12 مركزًا مقارنة بالتصنيف قبل التحديث الأخير.

وأضاف منتخب نيجيريا الوطني لكرة القدم أكبر عدد من النقاط بين فرق العالم الوطنية، وفقاً لهذا التحديث. وأضافت نيجيريا 79.09 نقطة إلى رصيدها العالمي.

أما غينيا الاستوائية فكانت صاحبة أسوأ تراجع في مراكز التصنيف العالمي، إذ تراجعت عشرة مراكز، وفقًا للتحديث الأخير.

وكانت الغابون هي الدولة التي خسرت أكبر عدد من النقاط على مستوى العالم، إذ تراجعت نقاطها حولي 45 نقطة.

المعايير

ويُعد الفيفا هذا التصنيف بناء على معايير، أبرزها نتائج مباريات المنتخب، وقوة الخصم في المواجهة، وأهمية المباريات، والنتائج المتوقعة للمباريات الهامة، وعدد المباريات التي خاضها كل فريق.

كما يعتمد الاتحاد الدولي في إعداد هذا التصنيف الدولي على أداء كل منتخب على مدار الأربع سنوات الماضية.

وتمت تسمية هذا الإصدار الجديد الذي طوره الفيفا باسم “SUM” لأنه يعتمد على إضافة/ طرح النقاط التي تم ربحها أو خسارتها للعبة إلى/ من إجمالي النقاط السابقة بدلاً من حساب متوسط نقاط اللعبة خلال فترة زمنية معينة، وفقاً للموقع الإلكتروني للفيفا.

وأشار الموقع إلى “أنه الإصدار السابق للتصنيف العالمي كان يتم تحديد النقاط التي تمت إضافتها أو طرحها جزئياً من خلال القوة النسبية للخصمين، بما في ذلك التوقع المنطقي بأن الفرق الأعلى في التصنيف يجب أن تُحقق أداءً أفضل ضد الفرق الأقل في الترتيب”.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.