المصطفى في بلا قيود: الجولان ليس موضوعا الآن للنقاش مع إسرائيل #عاجل

BBC حمزة المصطفى :الهجري لديه مشروع خاص خارج الدولة الوطنية

قال الدكتور حمزة المصطفى وزير الإعلام السوري إنّ الاتفاق الذي جرى التوصل إليه مؤخراً مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) يستند إلى اتفاق أبريل/نيسان، وينص على خروج المجموعات المسلحة وتسليم حيي الأشرفية والشيخ مقصود لإدارة مدينة حلب، إضافة إلى انسحاب المقاتلين بأسلحتهم الفردية فقط، بينما تتولى محافظة حلب تهيئة الظروف اللازمة لعودة النازحين.

وفي معرض رده على اتهامات قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بشأن انتهاكات تُنسب إلى قوات مسلّحة محسوبة على الحكومة السورية، أوضح المصطفى أنّ الإجراءات الأمنية والعسكرية التي اتخذتها الحكومة مؤخراً جاءت عقب سلسلة من الاعتداءات والخروقات لوقف إطلاق النار وللاتفاق الموقع بين الطرفين في أبريل/نيسان الماضي، وهو ما أسفر عن مقتل أكثر من 250 سورياً، إضافة إلى إصابة عدد من المدنيين وتضرّر الكثير من المنشآت المدنية.

وفي تعليقه على تزايد أعداد الدروز في هضبة الجولان الراغبين في الحصول على الجنسية الإسرائيلية، أشار المصطفى إلى وجود فئات أخرى من الدروز ترغب أيضاً في التخلي عن تلك الجنسية. ولفت وزير الإعلام السوري إلى محاولات التسوية التي قامت بها الحكومة السورية مع حكمت الهجري، أحد الزعماء الروحيين لطائفة الدروز في محافظة السويداء جنوبي سوريا، والذي تبيّن للحكومة أنّ لديه مشروعاً خاصاً لا ينسجم مع توجهات الدولة الوطنية السورية، حسب وصفه.

فما رد الدكتور حمزة المصطفى على موضوع تطبيق اللامركزية الإدارية في سوريا؟ وما مصير اتفاق مارس/ آذار الذي جرى توقيعه بين الحكومة السورية وقوات قسد العام الماضي؟ وما هي المناطق التي تطالب الحكومة السورية إسرائيل بالانسحاب منها؟

هذه التساؤلات وغيرها تجدون الأجوبة عليها في برنامج بلا قيود لهذا الأسبوع. تبث الحلقة يوم السبت في الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت غرينتش. يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج على الرابط التالي

