الكشف عن مقبرة جماعية غامضة عمرها 3,000 عام في جنوب اسكتلندا

Guard Archaeology

كشف بحث نُشر حديثاً عن “حادثة دفن جماعي غامضة” في جنوب اسكتلندا قبل نحو 3,300 عام.

وأُجريت أعمال التنقيب في عامي 2020 و2021 بواسطة شركة “غارد أركيولوجي” خلال إنشاء طريق للوصول إلى مزرعة الرياح “توينتي شيلينغ” قرب سانكوير في منطقة دومفريز وغالاوي.

وكُشف عن تلة دفن أثرية تعود إلى العصر البرونزي تحتوي على عظام محترقة لأشخاص داخل خَمس جِرار متراصة بإحكام.

ووفقاً لعالم الآثار، توماس موير، الذي قاد أعمال التنقيب، فعلى ما يبدو أن نوعاً من “الأحداث المروعة” مثل المجاعة أدى إلى دفن العديد من الأشخاص في الوقت نفسه.

Guard Archaeology جرت دراسة الموقع في عامي 2020 و2021 قبل تشغيل مزرعة الرياح

تقع مزرعة الرياح على بعد نحو ثلاثة أميال (4.8 كم) جنوب سانكوهار في منطقة مرتفعة وعرة مفتوحة.

وعثرت شركة “غارد أركيولوجي”، خلال عملها، على الجِرار التي تحتوي على عظام محترقة لثمانية أشخاص على الأقل، وُضعت في موقع واحد ضمن حدث دفن جماعي واحد، في فترة ما بين 1,439 و1,287 قبل الميلاد.

وأجريت أعمال تنقيب عن مجموعة صغيرة من الحفر على مسافةٍ إلى الشمال، ما كشف عن نشاط يعود إلى أواخر العصر الحجري الحديث بين عامي 2,867 و2,504 قبل الميلاد.

وقال موير: “الجِرار الخَمس الموجودة في تلة الدفن في مزرعة الرياح “توينتي شيلينغ” تحتوي على ثمانية أفراد على الأقل”.

وأضاف: “وُضعت الجِرار في الوقت نفسه، إذ كانت متراصّة بإحكام داخل الحفرة، وتعود جميعها إلى النطاق الزمني نفسه بين القرنين الخامس عشر والثالث عشر قبل الميلاد”.

وقال إن ذلك يشير إلى أنها كانت عملية دفن جماعي واحدة، و”ربما لنفس العائلة أو المجموعة”.

Guard Archaeology لقي عدد من الأشخاص حتفهم في فترة زمنية قصيرة في الموقع

وقال موير إن “الأمر اللافت بشأن الرفات في “توينتي شيلينغ” هو أنها أُحرقت ودُفنت على الفور تقريباً”.

وأوضح أن ذلك كان أمراً غير معتاد نظراً لوجود “تقليد راسخ” في العصر البرونزي يتمثل في ترك الجثث في العراء لفترة، كما شوهد في حفريات أخرى في بروتون بمنطقة الحدود.

وأضاف: “أعيد فتح ذلك الموقع مرات عدة وأعيد استخدامه، ما يعني أنه كان مستخدَماً من قِبل مجتمعٍ ما على مدى فترة زمنية طويلة”.

وتابع: “أمّا ما لدينا في “توينتي شيلينغ” فهو حدث مروّع لا بد أنه حلّ بمجتمع – ربما مجاعة – حيث لقي عدد كبير من الأشخاص حتفهم خلال فترة زمنية قصيرة متعاقبة”.

وربما شهدت المنطقة خلال العصر البرونزي “حقبة من الضغط الخاص”، حيث تُظهر مواقع الدفن الأخرى في المنطقة أدلة على المجاعة والرحيل.

وكان العمل الأثري في موقع “توينتي شيلينغ” شرطاً إلزامياً ضمن متطلبات الحصول على تصريح التخطيط لمزرعة الرياح، التي أصبحت الآن قيد التشغيل الكامل.

