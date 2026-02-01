الفيضانات تحوّل القصر الكبير إلى “مدينة أشباح” والسلطات تغلق مداخلها #عاجل

Getty Images

نشر المغرب وحدات إنقاذ تابعة للجيش للمساعدة في إجلاء آلاف الأشخاص، بعد أن ضربت الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة وارتفاع منسوب الأنهار أجزاء من شمال غرب البلاد، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي يوم السبت.

وقالت لجنة معنية بمتابعة الفيضانات إن أمطاراً غزيرة مستمرة منذ أسابيع، إلى جانب تصريف المياه من سد قريب شبه ممتلئ، أديا إلى ارتفاع منسوب المياه في وادي اللوكوس وإغراق عدة أحياء في مدينة القصر الكبير التي تقع على بعد نحو 190 كيلومتراً شمالي العاصمة الرباط.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن أكثر من 20 ألف شخص نُقلوا إلى ملاجئ ومخيمات بحلول يوم السبت.

ووضعت السلطات أكياس الرمال والحواجز المؤقتة في مناطق معرضة للفيضانات.

كما أعلنت السلطات المحلية، قطع الطريق الرابطة بين مدينتي العرائش والقصر الكبير، إلى جانب إغلاق المدخل الجنوبي للمدينة في اتجاه الرباط، في إطار تدابير احترازية تهدف إلى ضمان سلامة مستعملي الطريق والحد من المخاطر المرتبطة بارتفاع منسوب المياه.

وفي إجراء احترازي، صدرت أوامر بإغلاق المدارس في القصر الكبير حتى السابع من فبراير/ شباط.

وجاء في القرار، أن المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالعرائش، تُعلن تعليق الدراسة بالمؤسسات التعليمية الموجودة بالنفوذ الترابي لمدينة القصر الكبير، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 2 فبراير/ شباط 2026 إلى غاية يوم السبت 7 فبراير/ شباط 2026.

EPA

وفي مدينة سيدي قاسم المجاورة، دفع ارتفاع منسوب نهر سبو السلطات إلى إخلاء عدة قرى مع رفع مستوى التأهب.

وجاءت الأمطار الغزيرة بعد جفاف دام سبع سنوات دفع البلاد إلى الاستثمار بكثافة في محطات تحلية المياه.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن متوسط معدل ملء السدود ارتفع إلى 60 في المئة وأن عدة خزانات رئيسية وصلت إلى طاقتها القصوى.

وفي الشهر الماضي، لقي 37 شخصاً حتفهم في سيول بمدينة آسفي الساحلية المطلة على المحيط الأطلسي والواقعة إلى الجنوب من الرباط.

وفي إطار التدبير التقني والأمني لإدارة مخزون سد الوحدة، أعلنت وكالة الحوض المائي لسبو عن قرار جديد “برفع صبيب المياه المفرغة”، ليتراوح معدل التفريغ بين 250 و500 متر مكعب في الثانية، وهو إجراء يستدعي يقظة عالية، وفقاً لها.

وتواصل الوكالة مع سلطات إقليم سيدي قاسم، داعية إلى تكثيف التدابير الوقائية في المناطق الواقعة قرب مجرى النهر، بهدف “حماية الأرواح والممتلكات من أي طارئ محتمل نتيجة للارتفاع المفاجئ في منسوب المياه”.

وتؤكد السلطات المغربية، ضرورة التزام السكان في المناطق المعنية بأعلى درجات الحذر، والالتزام الصارم بالتوجيهات والإرشادات الصادرة عن السلطات المحلية المختصة خلال الفترة المقبلة، والتي تهدف إلى تجنب المخاطر وضمان السلامة العامة.

ماذا نعرف عن وادي اللوكوس؟

يقع وادي اللوكوس، وهو نهر رئيسي، في شمال المغرب على منتصف الطريق الرابط بين الرباط و طنجة، ويُعد ثالث أوسع مجرى مائي في المغرب.

ويأخذ نهر اللوكوس مصدره في جبال الريف، ويصب في المحيط الأطلسي عند مدينة العرائش.

ويبلغ حوض نهر اللوكوس 3730 كيلومتراً مربعاً، ويحتوي على واحدة من أخصب الأراضي الزراعية والإنتاجية في البلاد.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.