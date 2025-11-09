الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض منذ 80 عاماً، وبعد رفع اسمه من قوائم الإرهاب

Reuters

وصل رئيس المرحلة الانتقالية السوري أحمد الشرع إلى الولايات المتحدة، ليل السبت، في زيارة رسمية تاريخية، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية، وذلك بعد يوم من شطب واشنطن اسمه من قائمة الإرهاب.

ومن المقرر أن يلتقي الشرع بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض يوم الاثنين، حيث تُعد هذه أول زيارة من نوعها لرئيس سوري منذ استقلال البلاد عام 1946.

وكان الشرع قد التقى ترامب لأول مرة في العاصمة السعودية، الرياض، خلال جولة الرئيس الأمريكي الإقليمية في مايو/أيار.

وصرح المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم باراك، في وقت سابق من هذا الشهر بأن الشرع سيوقّع اتفاقية للانضمام إلى التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

كما صرح مصدر دبلوماسي في سوريا لوكالة فرانس برس بأن الولايات المتحدة تخطط لإنشاء قاعدة عسكرية قرب دمشق “لتنسيق المساعدات الإنسانية ومراقبة التطورات بين سوريا وإسرائيل”.

وأكدت مصادر مطلعة لرويترز في وقت سابق أن واشنطن تستعد لنشر قوات في قاعدة جوية في دمشق، للمساعدة في إتاحة تنفيذ اتفاق أمني تتوسط فيه الولايات المتحدة بين سوريا وإسرائيل.

ومن المقرر أن يناقش ترامب والشرع كذلك المفاوضات المباشرة بين السلطات السورية وإسرائيل.

وحضّ ترامب في مايو/أيار الرئيس السوري على الانضمام إلى الاتفاقات الإبراهيمية وهي عملية شهدت عام 2020 تطبيع عدد من الدول العربية علاقاتها مع إسرائيل.

وأعلن الشرع في سبتمبر/أيلول أن المفاوضات مع إسرائيل تهدف إلى التوصل لاتفاق أمني، تنسحب بموجبه إسرائيل من مناطق في جنوب سوريا تقدّمت إليها بعد سقوط الأسد، وأن توقف غاراتها كذلك.

ومنذ ديسمير/كانون الأول الماضي تعرّضت سوريا للعديد من الغارات الإسرائيلية والتوغّلات في جنوب البلاد، دون أن تردّ عليها.

وقال أيضاً مسؤول في الإدارة الأمريكية في وقت سابق إن واشنطن “تُقيّم باستمرار وجودنا الضروري في سوريا لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية بشكل فعال”.

عملية استباقية

تأتي زيارة الشرع للولايات المتحدة بعد ساعات فقط من إعلان المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا، السبت، أن سوريا نفذت عمليات استباقية على مستوى البلاد ضد خلايا تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال البابا لقناة الإخبارية التلفزيونية الحكومية إن قوات الأمن السورية نفذت 61 مداهمة وألقت القبض على 71 فرداً لقيادات وعناصر، وصادرت متفجرات وأسلحة، في أوكار ومخازن ذخيرة.

وأوضح المتحدث أن “جهاز الاستخبارات العامة ووزارة الداخلية التقطوا معلومات تفيد بأن هناك نية للتنظيم بتفعيل عمليات جديدة؛ لذلك نفّذت القوى والأجهزة الأمنية عملية استباقية لتحييد هذا الخطر”.

وأضاف “هذه العملية اشتملت على 61 عملية دهم في مختلف المحافظات السورية؛ شملت: حلب، وإدلب، وحماة، وحمص، ودير الزور، والرقة، ودمشق وريفها، والبادية السورية”.

ومن المتوقع أن يسعى الشرع، خلال زيارته واشنطن، للحصول على تمويل لسوريا التي تواجه تحديات كبيرة في إعادة الإعمار بعد 13 عاماً من الحرب الأهلية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، قدّر البنك الدولي أن تكلفة إعادة إعمار سوريا تبلغ أكثر من 216 مليار دولار.

القائمة السوداء

تأتي زيارة الشرع بعد قرار وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الجمعة، بشطب الشرع من القائمة السوداء، بعد أن رصدت الولايات المتحدة، سابقاً، مكافأة قدرها عشرة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنه، قبل الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تومي بيغوت، بأن حكومة الشرع كانت تلبي المطالب الأمريكية، كالعمل على العثور على الأمريكيين المفقودين، والتخلص من أي أسلحة كيميائية متبقية.

وأضاف بيغوت: “تُتخذ هذه الإجراءات تقديراً للتقدم الذي أحرزته القيادة السورية بعد رحيل بشار الأسد، وبعد أكثر من 50 عاماً من القمع في ظل نظام الأسد”.

وأضاف المتحدث أن شطب الولايات المتحدة للاسم من القائمة سيعزز “الأمن والاستقرار الإقليميين، بالإضافة إلى عملية سياسية سورية شاملة بقيادة سورية”.

وجاءت خطوة الخارجية الأمريكية بعد أن قادت واشنطن تصويتاً في مجلس الأمن، الخميس، لشطب اسم أحمد الشرع من قائمة العقوبات المفروضة على تنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة.

بعد رفع اسم سوريا، ماذا تعني “الدول المارقة” ومن يضع هذه القائمة؟

وفي يوليو/تموز الماضي، شطبت واشنطن هيئة تحرير الشام التي كان يقودها الشرع، والتي كانت تابعة لتنظيم القاعدة، من قائمة الجماعات الإرهابية.

وصرح مايكل حنا، مدير برنامج الولايات المتحدة في مجموعة الأزمات الدولية، بأن زيارة البيت الأبيض “لحظة رمزية بالغة الأهمية للزعيم الجديد للبلاد، تمثل خطوة أخرى في تحوله المذهل من قائد متشدد إلى رجل دولة عالمي”.

يذكر أن الشرع هو أول رئيس سوري منذ عقود يلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في زيارة تاريخية في سبتمبر/أيلول الماضي.

أهم الأحداث من زيارة أحمد الشرع لنيويورك

مصافحة حارة بين ترامب والشرع في حفل استقبال بعد خطاب الرئيس السوري في الأمم المتحدة

وينظر إلى أنشطة الشرع الأخيرة على الساحة العالمية كدليل على السعي السوري لتأدية دور فاعل في المجتمع الدولي، بعد عقود من العزلة في عهد الرئيس السابق بشار الأسد.

