السودان تسعى للوصافة بعد حسم التأهل، والجزائر أمام الاختبار الأخير قبل موقعة الكونغو الديمقراطية

تغيب الإثارة عن مباريات اليوم الأخير من الدور الأول لكأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب، في ظل معرفة هوية المنتخبات المترشحة عن المجموعتين الخامسة والسادسة إلى دور ثمن النهائي.

في المجموعة الخامسة التي تضم منتخبين عربيين، يتواجه منتخبا الجزائر وغينيا الاستوائية، وكذلك السودان وبوركينا فاسو.

على ملعب محمد الخامس، في الدار البيضاء، يحاول منتخبا السودان وبوركينا فاسو حسم مقعد وصافة المجموعة.

وضمن الفريقان التأهل رسمياً للدور المقبل بعد أن جمع كل فريق ثلاث نقاط.

ويعتمد منتخب السودان على الانضباط التكتيكي، والصلابة الدفاعية، إلى جانب الاستفادة من التحولات السريعة.

وستكون التفاصيل الصغيرة، مثل حسن التمركز واستغلال الكرات الثابتة، والتحكم في نسق اللعب، عوامل حاسمة في ترجيح كفة “صقور الجديان”.

وقال مدرب السودان كواسي أبياه: “نحن نملك منتخباً جيداً وحضرنا للمباراة بشكل جيد، وعليه ستكون المواجهة رائعة للجميع. كمدرب أفكر دائما في المباراة القادمة، ولا أرجع للمواجهات التي خضناها في الماضي”.

وأشاد أبياه بالمنتخب المنافس، بقوله: “تملك بوركينا فاسو منتخباً جيداً للغاية وأغلب اللاعبين ينشطون في أوروبا، ولهذا عند مواجهتهم لا يمكن الفوز عليهم بسهولة، سنبذل كل ما لدينا ونرفع من سقف الطموحات لإسعاد السودانيين”.

وأشار المدرب لصعوبة ظروف المنتخب: “السودان تعاني بسبب الحرب في البلاد، ورغم هذا لاعبونا قدموا كل ما لديهم، وفي نهاية المطاف نحاول رسم الابتسامة على وجه السودانيين”.

أما مدرب بوركينا فاسو براما تراوري، قال: “لا أحد يمكنه القول إن منتخب السودان لا يملك منتخباً جيداً، هذا المنتخب لديه مدرب غني عن التعريف وساهم في تأهل المنتخب السوداني إلى النهائيات، وعليه نعتبر منتخب السودان من المنتخبات الأفريقية الجيدة”.

وأضاف تراوري: “سندخل مباراة السودان بكل ما نملكه من إمكانيات، وسنشرك وجوهاً جديدة من أجل البحث عن الفوز”.

تُعد هذه المواجهة الثانية الرسمية بين المنتخبين السوداني والبوركينابي، وأول لقاء سيجمعهما في نهائيات كأس أمم أفريقيا منذ نسخة 2012، عندما حقق منتخب السودان الفوز بنتيجة 2-1.

مباراة تحصيل حاصل

في المواجهة الأخرى في المجموعة الخامسة، تخوض الجزائر التي كانت ثالث المتأهلين بعد مصر ونيجيريا، مباراة تحصيل حاصل أمام غينيا الاستوائية، بعدما ضمن “محاربو الصحراء” الصدارة، فيما خرج “الرعد الوطني” خالي الوفاض.

وتطمح الجزائر، بطلة نسخة 1990 و2019 التي طوت صفحة الخروج المخيب من الدور الأول ومن دون أي انتصار في النسختين الأخيرتين، إلى فوزها الثالث توالياً وتعزيز سلسلة عدم الخسارة في الوقت الأصلي إلى 19 مباراة.

كما يسعى رجال المدرب البوسني-السويسري فلاديمير بيتكوفيتش إلى رد الاعتبار لخسارتهم المواجهة الوحيدة بين المنتخبين في أمم أفريقيا وكانت بهدف وحيد في نسخة 2022.

وقال بيتكوفيتش: “حتى الآن، كل شيء يسير وفق الخطة. نريد إنهاء دور المجموعات بانتصار جديد. غينيا الاستوائية منتخب خطير وقادر على رفع مستواه في أي لحظة. علينا أن نبقى مركزين من الدقيقة الأولى إلى الأخيرة”.

أما مدرب غينيا الاستوائية خوان ميشا، صرح أن “الجزائر أظهرت في هذه البطولة أنها منتخب قوي للغاية، وانتصاراتها في دور المجموعات كانت لافتة. من جانبنا، نريد أن نثبت أننا قادرون على مقارعة أحد عمالقة كرة القدم الأفريقية”.

صراع صدارة المجموعة السادسة

AFP via Getty Images لاعبو ساحل العاج والكاميرون في منافسة على الكرة خلال المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات المجموعة السادسة

يبحث منتخبا ساحل العاج حامل اللقب والكاميرون عن حسم صدارة المجموعة السادسة عندما يلاقيان الغابون وموزامبيق توالياً في مراكش وأكادير.

ويتقاسم المنتخبان العاجي والكاميروني صدارة المجموعة برصيد أربع نقاط لكل منهما بعد تعادلهما المثير في مواجهتهما القوية في الجولة الثانية، بعد فوزهما بنتيجة واحدة (1-0) في الجولة الأولى على موزامبيق والغابون.

ويدرك المنتخبان أهمية الصدارة لأن المنافس في ثمن النهائي سيكون ثاني المجموعة الخامسة (بوركينا فاسو أو السودان)، فيما يلعب وصيفها مع جنوب أفريقيا وصيفة المجموعة الثانية.

وتبدو ساحل العاج مرشحة فوق العادة لكسب النقاط الثلاثة أمام الغابون التي فقدت آمالها في مواصلة المشوار عقب الخسارة أمام موزامبيق 2-3 في الجولة الثانية.

وستلعب الغابون فقط من أجل حفظ ماء الوجه وإنقاذ كبريائها، أمام منتخب عاجي لم يقدم أداءً مقنعاً حتى الآن في المغرب.

وتُعوّل ساحل العاج على سجلها في المباريات الست الأخيرة في البطولة عندما حققت خمسة انتصارات مقابل تعادل واحد، وإن كانت جميعها بفارق هدف واحد فقط.

ولن تكون مهمة الكاميرون سهلة أمام موزامبيق المنتشية بتحقيقها للفوز الأول في 17 مباراة في تاريخ مشاركاتها في البطولة عندما تغلبت على الغابون (3-2)، فضلاً عن حجزها بطاقة التأهل إلى الدور الثاني بعدما استفادت من نتائج مباريات المجموعتين الأولى والثانية.

