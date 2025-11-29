الجيش الإسرائيلي يواصل عمليته العسكرية في طوباس شمال الضفة الغربية لليوم الرابع على التوالي

Reuters

يواصل الجيش الإسرائيلي لليوم الرابع عملية عسكرية في مدينة طوباس والقرى المحيطة بها شمالي الضفة الغربية، وهي العملية التي تستهدف، بحسب الجيش، الحيلولة دون إعادة تجمّيع أو بناء القدرات العسكرية، لمسلحين فلسطينيين أو مجموعات مسلّحة في هذه المناطق.

وتفيد الأنباء الواردة من الضفة، بحسب نادي الأسير الفلسطيني، بأن عدد الفلسطينيين الذين تم التحقيق معهم أو اعتقالهم القوات الإسرائيلية منذ بدء العملية بلغ أكثر من 162 فلسطينياً.

وقالت مصادر طبية فلسطينية إن 130 فلسطينياً جرحوا منذ بدء العملية العسكرية الحالية، بينهم 66 تم تحويلهم للمستشفيات، في حين قال مسؤولون فلسطينيون محليون، إن هذه العملية ألحقت أضراراً بممتلكات مدنيّة، وشبكات مياه خلال المداهمات التي تُنفذ خلالها.

يأتي ذلك في وقت قالت فيه وسائل إعلام فلسطينية، إن الجيش الإسرائيلي، نفّذ حملات مداهمة واعتقالات، في عدة مناطق في الضفة الغربية، شملت أنحاء قريبة من مدينتيْ جنين ونابلس في شمالي الضفة، وأخرى تقع بالقرب من مدينة الخليل بجنوب الضفة.

اعتقال خمسة فلسطنيين من محافظة قلقيلية

وقد أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن الجيش الإسرائيلي اعتقل، فجر اليوم السبت، خمسة مواطنين، بينهم طفلان وسيدة من محافظة قلقيلية .

وأفادت مصادر محلية لـ”وفا”، بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت مدينة قلقيلية من مدخلها الشرقي، وانتشرت في حي “كفر سابا”، كما أنها اقتحمت قرية باقة الحطب شرق قلقيلية من مدخلها الرئيسي، وانتشرت في الحارة الغربية ومنطقة البيادر، ونفذت حملة مداهمة واسعة لعدد من المنازل وقامت باعتقال امرأة وشاب بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.

وكانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قد دعت الجمعة إلى إجراء تحقيق “معمّق” في “ما يبدو إعداما بإجراءات موجزة” نفذته القوات الإسرائيلية الخميس ضد رجلين فلسطينيَين في جنين، شمال الضفة الغربية المحتلة، أثناء فيما بدا محاولتهما الاستسلام.

وقال الناطق باسم المفوض السامي جيريمي لورانس للصحافيين في جنيف: “لقد هالنا إقدام شرطة الحدود الإسرائيلية في جنين بالضفة الغربية المحتلة أمس على القتل الشنيع لفلسطينيَين اثنين في ما يبدو عملية إعدام جديدة بإجراءات موجزة”.

وأضاف “يحض المفوض السامي (فولكر تورك) على إجراء تحقيقات مستقلة وسريعة ومعمّقة في عمليات قتل الفلسطينيين، ويطالب بمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات”.

ودانت السلطة الفلسطينية ما أسمته “جريمة الإعدام الميداني” بحق الشابيتن البالغَين 26 و37 عاماً، وقالت إن الجيش الإسرائيلي ارتكب “جريمة حرب موثقة ومكتملة الأركان”.

وفي بيان مشترك، قال الجيش الإسرائيلي وحرس الحدود، إن “الحادثة قيد المراجعة، وسيتم تحويلها على الجهات المهنية المختصة”.

ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، قتل جنود أو مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية أكثر من ألف فلسطيني، من مقاتلين ومدنيين، وفقا لتعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات من السلطة الفلسطينية.

