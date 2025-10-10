 

 

BBC News
BBC

الجيش الإسرائيلي يقول إن وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ مع استكمال القوات الانسحاب الأولي

Published: 1 day ago
  • الجيش الإسرائيلي يقول إن وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ مع استكمال القوات الانسحاب الأولي
  • إذاعة الجيش الإسرائيلي: الدبابات الإسرائيلية غادرت المحور الساحلي في نتساريم
  • ما نعرفه وما لا نعرفه عن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

الجيش الإسرائيلي يقول إن وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ مع استكمال القوات الانسحاب الأولي

الجيش الإسرائيلي يقول إن وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ مع استكمال القوات الانسحاب الأولي

BBC Arabic

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

Published: 1 day ago
Back to top button