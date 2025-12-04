الجيش الإسرائيلي يقول إنه استهدف “مستودعات أسلحة” لحزب الله جنوب لبنان

AFP via Getty Images

قال الجيش الإسرائيلي، الخميس، إنه هاجم “مستودعات أسلحة” تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، غداة تحذيره سكاناً في قرى بإخلاء أبنية محددة ومحيطها.

وقال المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، في بيان، إن “المستودعات (وضعت) في قلب السكان المدنيين بما يشكل مثالاً إضافياً لقيام حزب الله الإرهابي باستخدام السكان دروعاً بشرية لأنشطته من داخل ممتلكات مدنية”.

وأشار إلى “اتخاذ خطوات”، قبل الضربات، “من شأنها تجنب إلحاق الأذى بالسكان شملت استخدام أنواع الذخيرة الدقيقة وتوجيه إنذارات مسبقة والاستطلاع الجوي والمعلومات الاستخبارية الإضافية”.

واعتبر “وجود مستودعات الأسلحة خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان حيث سيواصل جيش الدفاع العمل لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل”.

وطالت الغارات الإسرائيلية، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، أربع قرى تباعاً هي محرونة وجباع والمجادل وبرعشيت في جنوب لبنان، قال الجيش الإسرائيلي إنها تضم “بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله”.

وفي بادئ الأمر، وجه الجيش إنذاراً لسكان محرونة وجباع للابتعاد عن مبانٍ حددها باللون الأحمر.

وقال في بيان، “سكان المباني المحددة بالأحمر في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في القريتيْن التاليتيْن: ‏جباع ومحرونة لإخلائها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر”.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، إن “غارة على المنزل في بلدة محرونة تسببت بأضرار بالمباني والمنازل المجاورة وبتهجير عدد كبير من المواطنين”.

وأشارت الوكالة إلى أن قصف إسرائيلي على مبنى في قرية جباع “يقع وسط حي سكني مكتظ ودمره بالكامل”، إضافة إلى “أضرار كبيرة” في محيطه.

https://twitter.com/avichayadraee/status/1996551476013838521?s=46

AFP via Getty Images دخان يتصاعد من موقع بعد غارة إسرائيلية استهدفت قرية جباع جنوبي لبنان في 4 ديسمبر/كانون الأول 2025

وعاد الجيش الإسرائيلي لاحقاً بعد تنفيذه الضربات الأولى، ووجه إنذاراً مشابهاً آخر لكنه موجه إلى قريتي مجادل وبرعشيت.

وقال الجيش إن على “سكان المباني المحددة بالأحمر في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في القريتيْن مجادل برعشيت”، “الإخلاء فوراً والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر”.

وتأتي الغارات، وفق بيان الجيش، في سياق ما اعتبره “التعامل مع المحاولات المحظورة التي يقوم بها حزب الله لإعادة إعمار أنشطته في المنطقة”.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن المبنى الذي هدد الجيش الإسرائيلي باستهدافه في بلدة برعشيت “دمره بالكامل” في غارة جوية.

وتحدثت عن قصف منزل في قرية مجادل كان هدد الجيش الإسرائيلي بقصفه.

وجاءت الضربات بعد يوم من إرسال إسرائيل ولبنان مبعوثين إلى اللجنة المشرفة على وقف إطلاق نار المتفق عليه قبل عام، وتبادل الطرفان الاتهامات بانتهاك الهدنة.

https://twitter.com/AvichayAdraee/status/1996570941548122233

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.