الانتخابات العراقية.. لماذا أثار تصريح إيراني كل هذا الجدل؟

رفضت وزارة الخارجية العراقية تصريحات رسمية إيرانية بشأن الانتخابات ووصفتها بـ “المستفزة”.

وكانت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا” قد نقلت عن المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي، قوله إن “للانتخابات العراقية أهمية خاصة في تحديد مصير شعب هذا البلد، وأي تدخل أجنبي في هذه العملية مدان ومرفوض من قبل الشعب العراقي وحكومته” معتبرا أن “التدخل الأمريكي مضر بلا شك”.

وجاءت تصريحات بقائي ردا على سؤال أحد الصحفيين حول العقوبات الأمريكية على البنوك والمؤسسات في العراق بالإضافة لـ “الضغوط لإقصاء بعض الجماعات في السباق الانتخابي”.

أثارت تلك التصريحات ردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعادت النقاش حول علاقات العراق الإقليمية والدولية وحدود قدرته على موازنة علاقاته مع الولايات المتحدة وإيران.

