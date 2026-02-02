“الأرنب المشاغب” الذي أغضب ترامب يحقّق فوزاً تاريخياً في الغرامي #عاجل

Reuters خلال تسلمه الجائزة انتقد المغني البورتوريكي سياسات الهجرة في عهد ترامب

أصبح باد باني، الموسيقي البورتوريكي الذي انتقد في ألبومه الأخير السياسات الأمريكية في الكاريبي، أول فنان في تاريخ جوائز غرامي الممتد على مدى 68 عاماً يفوز بجائزة “ألبوم العام” عن عمل غنائي باللغة الإسبانية.

وجاء تتويجه عن ألبومه السادس Debí Tirar Más Fotos (كان يجب أن ألتقط صوراً أكثر)، الذي يقدم قراءة شخصية وقوية في تاريخ الموسيقى اللاتينية، ويتناول بأسلوب صريح قضايا الهوية الوطنية والانتماء، متفوقاً على أعمال لكل من ليدي غاغا، وكيندريك لامار، وسابرينا كاربنتر.

وأهدى الفنان البالغ من العمر 31 عاماً جائزته إلى المهاجرين، في ختام حفل شهد انتقادات من عدد من الفنانين لتشديد الإدارة الأمريكية الحالية إجراءاتها ضد الهجرة، في مشهد طغت عليه الرسائل السياسية والاجتماعية.

ويأتي هذا التتويج قبل أيام من إحياء باد باني عرض الاستراحة بين شوطي مباراة السوبر بول، الحدث الرياضي الأبرز في الولايات المتحدة، والذي تستضيفه البلاد سنوياً بوصفه المباراة النهائية لبطولة دوري كرة القدم الأمريكية.

وحمل ألبوم باد باني رسائل سياسية واضحة، تتناول تاريخ جزيرته الكاريبية بورتوريكو وتنتقد ما اعتبره نية استعمارية وتوسعية أمريكية فيها، وهي أعمال لاقت صدى واسعاً عالمياً، بما في ذلك في العالم العربي.

ويطرح صعود فنان يؤدي أعماله بالإسبانية حصراً، وينتقد علناً السياسات الأمريكية وسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى صدارة أكبر حدث رياضي وطني في الولايات المتحدة، تساؤلات حول تحولات الذائقة الثقافية الأمريكية واتساع مساحة تمثيل الهويات غير الناطقة بالإنجليزية في التيار الموسيقي السائد.

فكيف تمكن مغنٍّ يؤدي أعماله بالإسبانية حصراً، وغنّى ضد السياسات الأمريكية وانتقد مراراً سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من التحول إلى نجم أكبر حدث رياضي وطني في الولايات المتحدة؟

“كان يجب أن ألتقط صوراً أكثر”: غناها في بورتوريكو ووصل صداها إلى غزة

روساليا تغنّي بالعربية مستلهمة من التصوّف الإسلامي ورابعة العدوية: “أقرب إليّ من الوريد”

Getty Images قدّرت العائدات الاقتصادية لحفلات باد باني الأخيرة في بورتوريكو بما يتراوح بين 200 و700 مليون دولار.

غضب جمهوري

Getty Images بادي باني خلال عرض في مكسيكو سيتي

منذ الإعلان قبل أشهر عن أن “باد باني” أو “الأرنب المشاغب” سيكون نجم النسخة الستين المرتقبة من السوبر بول، تصاعدت انتقادات الجمهوريين له.

وتعد استراحة ما بين الشوطين أكبر حدث فني واستعراضي في الولايات المتحدة، والأكثر مشاهدة كل عام، وقد تحولت، ولو بشكل غير رسمي، إلى ما يشبه عيداً وطنياً ينتظره ملايين الأمريكيين والمتابعين حول العالم.

وإلى جانب الإنفاق الهائل على نجوم الصف الأول المشاركين في هذه العروض، يبقى وقت الإعلانات التجارية خلال المباراة الأغلى ثمناً في سوق الإعلانات التلفزيونية.

فقد أظهرت أرقام عام 2025 أن عرض الاستراحة، الذي قدمه كيندريك لامار، استقطب نحو 126 مليون مشاهد في الولايات المتحدة وحدها، فيما تتراوح تكلفة الإعلان لمدة 30 ثانية خلال السوبر بول 2026 بين 7 و8 ملايين دولار أمريكي، بينما كانت قد بلغت نحو 4.8 ملايين دولار خلال استراحة ما بين الشوطين في عرض ليدي غاغا عام 2016.

وتستضيف المباراة مدينة مختلفة كل عام، وستقام نسخة هذا العام في مدينة سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا، في 8 فبراير/ شباط الحالي.

ويأتي اختيار المغني البورتوريكي لأداء العرض الضخم بعد النجاح الكبير لألبومه الأخير الذي توّج أمس في جوائز غرامي.

وكان باد باني قد أعلن أنه لن يقيم أي حفلات في الولايات المتحدة ضمن جولته العالمية المرتقبة، مبرراً ذلك بخوفه من وجود عناصر من وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية (آيس) خارج حفلاته، وقيامهم باعتقال بعض معجبيه.

وللمغني مواقف سابقة معروفة أيضاً ضد التقليل من أهمية المهاجرين في الولايات المتحدة، وضد التضييق المتزايد عليهم خلال حكم ترامب، وكذلك ضد ممارسات وكالة “آيس” الأخيرة.

وتواجه الوكالة اتهامات متكررة بأنها تشدد إجراءاتها بشكل غير متناسب على المهاجرين من أصول لاتينية، وتلاحق أشخاصاً على أساس لون البشرة أو اللهجة، في حين تقول إدارة ترامب إنها تستهدف حصراً الهجرة غير الشرعية في البلاد.

وبعد الإعلان عن مشاركة باد باني في السوبر بول، انتقد المعلق المحافظ بيني جونسون المغني في منشور على منصة إكس، واصفاً إياه بأنه “كاره كبير لترامب” و”ناشط مناهض لآيس”، وأنه لا يملك “أغاني باللغة الإنجليزية”.

ويغني باد باني بالإسبانية فقط، وسبق أن قال إنه لا يرغب في الغناء بأي لغة أخرى، معتبراً أن على الجمهور التعرف على ثقافته والاقتراب منها، وليس العكس.

كما صرح كوري ليفاندوفسكي، المقرب من ترامب والذي يعمل مستشاراً لوزارة الأمن الداخلي، خلال ظهوره في برنامج “ذا بيني شو”، بأن وكالة الهجرة والجمارك ستكون حاضرة في مباراة السوبر بول.

وقال ليفاندوفسكي: “لا يوجد مكان يمكن أن يشكل ملاذاً آمناً للأشخاص الموجودين في هذا البلد بشكل غير قانوني، لا في السوبر بول ولا في أي مكان آخر. سنعثر عليكم، ونلقي القبض عليكم، ونضعكم في مركز احتجاز، ثم نرحّلكم. هذا واقع حقيقي في ظل هذه الإدارة، وهو يختلف عن الوضع السابق”.

وأضاف منتقداً اختيار باد باني: “من المخزي حقاً أن يختاروا شخصاً يبدو أنه يكره أمريكا بشدة لتمثيلهم في استراحة ما بين الشوطين”.

كما جادل مناصرو ترامب بأنّ المباراة حدث “وطني أمريكي”، معتبرين أنّ المغني الذي يجب أن يمثل الحفل ينبغي أن يكون أمريكياً.

فيما تساءل آخرون عمّا إذا كانت ستكون هناك ترجمة لما يقوله المغني من الإسبانية إلى الإنجليزية.

وسيكون عرض باد باني في السوبر بول هذا العام أول عرض كامل بلغة غير الإنجليزية في تاريخ الحدث. ولم يعلن حتى الآن عن توفير أي خدمات ترجمة خلال عرض باد باني.

وبالعودة إلى مشاركة سابقة له في حدث فني أمريكي، وتحديداً خلال عرضه الغنائي في حفل جوائز غرامي لعام 2023، ظهرت على الشاشة خلال أدائه عبارة “يغني بلغة غير الإنجليزية”.

Getty Images خلال حفلة في هوليوود

كيف ردّ المغني؟

وعلى الجهة المقابلة، عبّر آلاف عن سعادتهم برؤية باد باني في السوبر بول. وكان أول ردّ مباشر من المغني على الانتقادات التي طالت اختياره عندما قدّم الحلقة الأولى من برنامج “ساترداي نايت لايف”، حيث قال في مونولوج افتتاحي: “أنا سعيد للغاية، وأعتقد أن الجميع سعداء بذلك، حتى قناة فوكس نيوز”.

وعرض البرنامج لاحقاً مقاطع لترامب من القناة المحافظة ليبدو وكأنه يقول: “باد باني هو المغني المفضل لديّ، ويجب أن يكون الرئيس الأمريكي القادم”.

وفي إشارة أخرى إلى منتقديه، أكمل باد باني مونولوغه باللغة الإسبانية، محيياً المهاجرين والمهاجرات من أصول لاتينية في الولايات المتحدة، وقال إنّ “أحداً لن يستطيع محو أو انتزاع بصماتنا ومساهمتنا في هذا البلد”.

وعندما أنهى حديثه بالإسبانية، قال بالإنجليزية: “إذا لم تفهموا ما قلته للتو، فلديكم أربعة أشهر كي تتعلموا الإسبانية”، في إشارة إلى موعد مشاركته المرتقبة في السوبر بول.

وتجدر الإشارة إلى أنّ المغني أقام سلسلة من 31 حفلة بعد صدور ألبومه الأخير عام 2025، واختار أن تكون جميعها في موطنه بورتوريكو حصراً، في رسالة سياسية إضافية واضحة، وحملت هذه الحفلات عنوان: “لا أريد أن أرحل من هنا”.

وبالإضافة إلى الرسالة السياسية التي أراد إيصالها، يبدو أنّ لدى باد باني هدفاً اقتصادياً أيضاً، إذ حضر هذه الحفلات ما يقدّر بنحو 500 إلى 600 ألف شخص من داخل الجزيرة وخارجها، علماً أنّ عدد سكان بورتوريكو يبلغ حوالى 3.2 ملايين نسمة.

وقدّرت العائدات الاقتصادية لهذه الحفلات بنحو 200 إلى 700 مليون دولار، ويختلف الرقم بحسب طريقة احتساب العائدات وما إذا كانت تشمل المصروف اليومي للزائرين لدى مختلف مقدمي الخدمات والمتاجر المحلية.

وأقام المغني بعد ذلك مجموعة حفلات في بلدان مختلفة من أمريكا اللاتينية، على أن ينطلق الشق الثاني من جولته العالمية في أوروبا قريباً.

وخلال خطابه في حفلة غرامي أمس، قال باد باني: “قبل أن أشكر الله، سأقول: آيس بعيداً”، في إشارة إلى وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية.

وأضاف من على المسرح: “نحن لسنا همجاً، نحن لسنا حيوانات، نحن لسنا كائنات فضائية، نحن بشر”.

وتابع قائلاً: “الكراهية تصبح أقوى مع مزيد من الكراهية. الشيء الوحيد الأقوى من الكراهية هو الحب، لذلك نحتاج أن نكون مختلفين. وإذا قاتلنا، فعلينا أن نفعل ذلك بالحب”. وشكّل هذا الخطاب اللحظة السياسية الأكثر وضوحاً في الحفل، في ظل أسابيع من التوتر واحتجاجات شهدتها مدن أمريكية عدة.

نجومية تحطّم الحدود

Getty Images باد باني في حفل ميت غالا 2025

باد باني بورتوريكي، وبورتوريكو جزيرة في البحر الكاريبي تتمتع بحكم ذاتي، لكنها تُعد من أقاليم الكومنولث الأمريكي، أي أنها لا تزال مرتبطة بالولايات المتحدة.

ويحمل البورتوريكيون الجنسية الأمريكية، لكنهم يفتقدون عدداً من الحقوق السياسية التي يتمتع بها المواطنون في الولايات الأمريكية، وفي مقدمتها حق التصويت في الانتخابات الرئاسية، وذلك لأنّ بورتوريكو ليست ولاية أمريكية. فالجزيرة خارج اتحاد الولايات الأمريكية، لكنها لم تحصل في الوقت نفسه على استقلال كامل يجعلها جمهورية مستقلة.

ومن هذا الواقع، يقول باد باني في إحدى أغانيه ذات الطابع السياسي: “يريدون أخذ النهر والشاطئ أيضاً، يريدون أخذ الحي الذي تربيت فيه، وأن تخرج منه جدتي. لا تتخلوا عن العلم ولا تنسوا الليلولاي. لا أريد أن يفعلوا بكم ما فعلوه بهاواي”، في إشارة إلى مخاوف من تكرار سيناريو الضم الذي شهدته هاواي.

وكانت الولايات المتحدة قد ضمّت جزيرة هاواي إلى أراضيها عام 1898 بعد الحرب الإسبانية الأمريكية، قبل أن تصبح الولاية الأمريكية الخمسين عام 1959.

ولا تُعد هذه الأغنية سوى واحدة من أعمال عديدة في ألبومات باد باني تحمل رسائل مناهضة للاستعمار والتوسع الأمريكي في بورتوريكو.

ومع ذلك، يواصل المغني تحقيق نجاحات تجارية غير مسبوقة، إذ تصدّر قوائم الفنانين الأكثر استماعاً عالمياً على منصة سبوتيفاي لعدة سنوات متتالية منذ عام 2020، قبل أن يعود إلى صدارة القائمة عام 2025، وفق بيانات المنصة.

وفي العام نفسه، أعلنت مجلة بيلبورد المتخصصة بالموسيقى أنّ باد باني هو أفضل مغنٍ لاتيني في القرن الحادي والعشرين.

كما فاز بعدة جوائز غرامي لاتينية عن ألبوماته الصادرة خلال السنوات الأخيرة، ما عزز موقعه كأحد أبرز الفنانين اللاتينيين على الساحة العالمية.

ويُعد ألبومه “أون فيرانو سين تي” (صيف من دونك) من أكثر الألبومات اللاتينية استماعاً في تاريخ سبوتيفاي، مسجلاً مليارات عمليات الاستماع، كما حقق باد باني في عام 2022 أعلى إيرادات لجولة فنية لفنان لاتيني في عام واحد، بحسب تقارير صناعة الموسيقى.

وفي العام نفسه، أصبح أكثر مغنٍ لاتيني تُسمع أعماله في تاريخ آبل ميوزك، قبل أن يحصل على لقب مماثل على سبوتيفاي لاحقاً.

ويطرح هذا المسار سؤالاً جوهرياً: إذا كان باد باني أحد أكثر الفنانين شعبية وتأثيراً في العالم اليوم، فهل كان من المنطقي استبعاد اسمه عن عرض استراحة ما بين الشوطين في السوبر بول؟

وقد وعد المغني، بالشراكة مع شركة آبل الأمريكية الراعية لعرض الاستراحة، بأن يكون العرض حدثاً استثنائياً، في فيديو ترويجي حمل عنوان: “العالم سيرقص”.

ويستمر عرض ما بين الشوطين الموسيقي لنحو 15 دقيقة فقط، لكنها تعد من أكثر الدقائق تأثيراً في صناعة الترفيه عالمياً.

الانفجار الكبير للأغنية اللاتينية

Getty Images باد باني يستلم جائزته في حفل توزيع جوائز بيلبورد للموسيقى اللاتينية لعام 2025

شهدت الموسيقى الناطقة بالإسبانية، واللاتينية منها على وجه الخصوص، توسعاً عالمياً كبيراً منذ أواخر تسعينات القرن الماضي، ولا سيما عام 1999 مع بروز أسماء مثل ريكي مارتن وشاكيرا ومارك أنتوني. واستمر هذا المسار في أوائل الألفينات مع دادي يانكي، الذي اشتهر عالمياً بأغنية “غاسولينا”، إلى جانب جينيفر لوبيز وكريستينا أغيليرا وغيرهم، إلا أنّ قسماً كبيراً من هؤلاء الفنانين قدّم أعماله الأساسية باللغة الإنجليزية إلى جانب الإسبانية.

غير أنّ صعود باد باني منذ عام 2016 شكّل نقطة تحوّل فارقة، إذ رسّخ نموذج فنان يحقق نجاحاً عالمياً واسعاً وهو يغني حصراً بالإسبانية، مع سلسلة نجاحات متواصلة ازدادت زخماً بمرور السنوات.

فـ”الأرنب المشاغب” لم يصدر أعمالاً بلغات أخرى، ومع ذلك جذب ملايين المستمعين من ثقافات ولغات مختلفة، وأسهم في دفع الموسيقى اللاتينية الناطقة بالإسبانية إلى صدارة المشهد العالمي.

ومنذ ذلك الحين، تعيش هذه الموسيقى مرحلة ازدهار جديدة مع أسماء بارزة أخرى مثل جي بالفين وكارول جي وروزاليا.

ويعد كثيرون أن أغنية “ديسباسيتو” للبورتوريكي لويس فونسي، بمشاركة دادي يانكي عام 2017، شكّلت منعطفاً مفصلياً، بعدما أصبحت واحدة من أكثر الأغاني استماعاً عبر الإنترنت في التاريخ، وبقيت في صدارة قائمة بيلبورد لمدة 16 أسبوعاً متتالياً.

وتشير بيانات Luminate إلى أنّ الموسيقى اللاتينية سجّلت نمواً ملحوظاً في خدمات البث داخل الولايات المتحدة عام 2022، بلغ نحو 33 في المئة مقارنة بالعام السابق.

وفي مايو/أيار 2022، وبعد أسبوع واحد من إصدار باد باني أغنية “صيف من دونك”، تفوقت الموسيقى اللاتينية على موسيقى الريف لأول مرة في الولايات المتحدة، لتصبح رابع أكثر الأنواع الموسيقية شعبية في البلاد.

وقالت ميا نيغرين، المديرة العامة لشركة بيلبورد في أمريكا اللاتينية عام 2024، إنّها “أصبحت المنطقة الأسرع نمواً في العالم على صعيد الموسيقى، متجاوزة 1.5 مليار دولار من عائدات البث، مع نمو واضح في أسواق مثل البرازيل والمكسيك”، مشيرة إلى أنّ العائدات العالمية من الموسيقى الناطقة بالإسبانية سجلت أيضاً ارتفاعاً مزدوج الرقم.

ومع فوز بادي باني بغرامي ألبوم العام واستعداده للمشاركة في استراحة السوبر بول، يمكن القول إنّ الموسيقى الإسبانية، واللاتينية على وجه الخصوص، لم تعد مجرد موجة رائجة، بل أصبحت قوة رائدة في صناعة الموسيقى العالمية.

