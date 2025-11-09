استقالة المدير العام والرئيسة التنفيذية لبي بي سي على خلفية “تعديل خطاب” لدونالد ترامب

BBC المدير العام لبي بي سي، تيم ديفي، والرئيسة التنفيذية للأخبار، ديبورا تورنيس

استقال المدير العام لبي بي سي، تيم ديفي، والرئيسة التنفيذية للأخبار، ديبورا تورنيس، بعد انتقادات بأن فيلماً وثائقياً على برنامج “بي بي سي بانوراما” ضلل المشاهدين من خلال “تعديل” خطاب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وجاءت استقالة ديفي وتورنيس بعد أن نشرت صحيفة التلغراف تفاصيل تتعلق بمذكرة داخلية مسربة من بي بي سي، تشير إلى أن البرنامج عدل جزأين من خطاب ترامب معاً ليبدو وكأنه يشجع صراحةً أعمال الشغب التي حدثت في مبنى الكابيتول الأمريكي في يناير/كانون الثاني 2021.

وصدرت المذكرة المسربة من مايكل بريسكوت، المستشار المستقل السابق للجنة معايير التحرير في بي بي سي، والذي ترك منصبه في يونيو/حزيران الماضي.

وقال ديفي عقب استقالته: “أود أن أُخبركم أنني قررتُ مغادرة بي بي سي بعد 20 عاماً من العمل في المؤسسة. هذا قراري الشخصي تماماً، وأظلّ ممتناً جداً لرئيس مجلس الإدارة ومجلس الإدارة على دعمهما الراسخ طوال فترة عملي، بما في ذلك خلال الأيام الأخيرة”.

وأضاف: “أعمل على تحديد موعد مع مجلس الإدارة لضمان انتقالٍ منظمٍ لمن سيخلفني في هذا المنصب، خلال الأشهر القادمة”.

وتابع: “أُفكر ملياً في المتطلبات الشخصية والمهنية المُلحّة للقيام بهذا الدور على مدى سنواتٍ عديدة في هذه الأوقات العصيبة، بالإضافة إلى رغبتي في منح من يخلفني وقتاً كافياً للمساعدة في صياغة خطط الميثاق التي سيُقدّمها”.

وقال ديفي: “في هذه الأوقات التي تشهد استقطاباً متزايدًا، تُعدّ بي بي سي ذات قيمة فريدة، وتُخاطب أفضل ما فينا. فهي تُسهم في جعل المملكة المتحدة مكاناً مميزاً، يتميز باللطف والتسامح إلى حد كبير. ومثل جميع المؤسسات العامة، فإن بي بي سي ليست مثالية، ويتعين علينا دائماً أن نكون منفتحين وشفافين وخاضعين للمساءلة. ورغم أن الجدل الدائر حول بي بي سي نيوز ليس السبب الوحيد، إلا أنه ساهم، ولأسباب مفهومة، في اتخاذي هذا القرار”.

وأضاف: “بشكل عام، تُقدم بي بي سي أداءً جيداً، لكن حدثت بعض الأخطاء، وبصفتي المدير العام، أتحمل المسؤولية الكاملة”.

أما ديبورا تورنيس، التي استقالت من منصبها كرئيسة تنفيذية لبي بي سي، فقالت: “لقد اتخذت القرار الصعب بألا يكون من دوري بعد الآن أن أقودكم في رؤيتنا الجماعية، ألا وهي السعي وراء الحقيقة دون أي أجندة”.

وأضافت أن “الجدل الدائر حول برنامج بانوراما بشأن الرئيس ترامب قد وصل إلى مرحلة يُلحق فيها الضرر ببي بي سي- المؤسسة التي أحبها”.

وتابعت: “المسؤولية تقع على عاتقي”، مضيفةً أنها عرضت استقالتها على تيم ديفي يوم السبت.

وأضافت: “على الرغم من وجود أخطاء، أود أن أوضح تماماً أن الادعاءات الأخيرة بتحيز بي بي سي نيوز مؤسسيًا هي ادعاءات خاطئة”.

من جهتها، وجهت ليزا ناندي، وزيرة الثقافة البريطانية، الشكر لتيم ديفي “على خدماته للإذاعة العامة على مدى سنوات عديدة”.

وكتبت في بيان على موقع إكس: “لقد قاد بي بي سي خلال فترة من التغيير الجذري، وساعد المؤسسة على مواجهة التحديات التي مرت بها خلال السنوات الأخيرة”.

وأضافت: “الآن، أكثر من أي وقت مضى، تُعدّ الحاجة إلى أخبار موثوقة وبرامج عالية الجودة أمراً أساسياً لحياتنا الديمقراطية والثقافية، ومكانتنا في العالم”.

وتابعت: “كحكومة، سندعم مجلس الإدارة في إدارته لهذه المرحلة الانتقالية، ونضمن أن تكون مراجعة الميثاق هي الحافز الذي يُساعد بي بي سي على التكيف مع هذه الحقبة الجديدة، ويضمن دورها في قلب الحياة الوطنية لعقود قادمة”.

من هو تيم ديفي؟

PA Media

تولى تيم ديفي منصب المدير العام لبي بي سي في سبتمبر/أيلول 2020.

لم يكن ديفي جديداً على بي بي سي؛ فقبل توليه منصب المدير العام، شغل منصب الرئيس التنفيذي لاستوديوهات بي بي سي لمدة سبع سنوات.

أشرف على دمج بي بي سي العالمية، شركة التوزيع، وذراع الإنتاج في المؤسسة.

وشغل أيضًا منصب المدير العام بالإنابة لبي بي سي خلال الفترة بين نوفمبر/تشرين الثاني 2012 وأبريل/نيسان 2013. وتنحى عن منصبه بعد 20 عاماً قضاها في المؤسسة.

وقبل انضمامه إلى بي بي سي، عمل ديفي في مؤسسات مثل “بروكتر آند غامبل”، و”بيبسي كو”.

وفي عام 2018، مُنح وسام الإمبراطورية البريطانية تقديراً لخدماته في مجال التجارة الدولية.

من هي ديبورا تورنيس؟

BBC

كانت ديبورا تورنيس تشغل منصب الرئيسة التنفيذية لبي بي سي نيوز منذ عام 2022. وفي هذا المنصب، كانت تتولى مسؤولية فريق يضم حوالي 6000 شخص، يبثّون برامجهم إلى ما يقرب من نصف مليار شخص حول العالم بأكثر من 40 لغة.

شغلت سابقاً منصب الرئيسة التنفيذية لشبكة “آي تي إن”، وقادت استراتيجية نمو المؤسسة بعد جائحة كورونا.

وقبل عملها في بي بي سي وشبكة “آي تي إن”، شغلت منصب رئيسة “إن بي سي نيوز” خلال الفترة من عام 2013 إلى عام 2017، ثم رئيسة “إن بي سي نيوز إنترناشونال”.

وقبل عملها في “إن بي سي”، كانت ديبورا رئيسة تحرير في قناة “آي تي في نيوز”، حيث كانت أول سيدة تتولى رئاسة التحرير وأصغر رئيسة تحرير في “” آي تي في نيوز” على الإطلاق.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.