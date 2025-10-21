اختراق طبي مذهل يُغيّر حياة المكفوفين ويُساعدهم على القراءة مجدداً

BBC أصبحت المكفوفة شيلا إيرفين، 70 عاما، قادرة على حل الكلمات المتقاطعة باستخدام هذه التقنية

أصبح بإمكان مجموعة من المكفوفين القراءة مرة أخرى بعد تركيب شريحة كهروضوئية في الجزء الخلفي من العين من شأنها أن تغير حياتهم.

وقال الجراح، الذي زرع رقائق إلكترونية دقيقة في عيون خمسة مرضى في مستشفى مورفيلدز للعيون في لندن، إن نتائج التجربة الدولية “مذهلة”.

وقالت المكفوفة، شيلا إيرفين، 70 عاما، وهي مسجلة كعمياء، لبي بي سي إنه “لضرب من الخيال” أن تتمكن من القراءة وحل الكلمات المتقاطعة مجددا، مضيفة “إنه لأمر جميل ورائع. إنه يجعلني أشعر بمتعة كبيرة”.

وتُقدم هذه التقنية الجديدة أملاً للأشخاص الذين يعانون من الضمور الجغرافي، وهو شكل متقدم من انتكاس البصر البقعي الجاف المرتبط بالعمر، والذي يُقدر أنه يُصيب حوالي 350 ألف شخص في المملكة المتحدة.

وفي هذا الضمور تتلف منطقة صغيرة من شبكية العين في مؤخرة العين تدريجيا، مما يؤدي إلى عدم وضوح الرؤية أو تشوهها. وغالبا ما يفقد المصاب بها القدرة على تمييز الألوان والتفاصيل الدقيقة.

ويتضمن هذا الاختراق العلمي الجديد إدخال شريحة كهروضوئية صغيرة، بسمك شعرة الإنسان، أي بحجم 2 مم مربع، تحت شبكية العين.

ويرتدي المرضى بعد ذلك نظارات مزودة بكاميرا فيديو مدمجة. وترسل الكاميرا صور الفيديو بالأشعة تحت الحمراء إلى الشريحة المزروعة في مؤخرة العين، والتي تُرسلها بدورها إلى معالج جيب صغير لتحسينها وتوضيحها.

ثم تُرسل الصور إلى دماغ المريض، عبر الشريحة والعصب البصري، مما يُعيد إليه بعض الرؤية.

وقد أمضى المرضى شهورا في تعلم كيفية تفسير الصور.

يقول ماهي مقيط، استشاري جراحة العيون في مستشفى مورفيلدز للعيون في لندن، والذي قاد الجزء البريطاني من التجربة، لبي بي سي إنها “تقنية رائدة ستُغير حياة الكثيرين”.

وهذه أول شريحة مزروعة تُثبت قدرتها على منح المرضى رؤية واضحة يمكنهم استخدامها في حياتهم اليومية، كالقراءة والكتابة.

ويضيف “أعتقد أن هذا تقدمٌ كبير”.

كيف تعمل تقنية الشريحة المزروعة؟

في إطار البحث المنشور في مجلة نيو إنغلاند الطبية، شارك 38 مريضاً يعانون من الضمور الجغرافي في خمس دول أوروبية في تجربة شريحة بريما المزروعة، التي تُصنّعها شركة كاليفورنيا للتكنولوجيا الحيوية والعلوم.

ومن بين 32 مريضاً خضعوا لعملية الزراعة، تمكن 27 منهم من القراءة مجددا باستخدام عيونهم (رؤيتهم المركزية). وبعد عام، مثّل هذا تحسنا قدره 25 حرفا، أو خمسة أسطر، على مخطط العين.

وبالنسبة لشيلا، كان التحسن أكثر وضوحا. فبدون الشريحة، لم تكن تستطيع القراءة تماما.

لكن عندما صوّرنا شيلا وهي تقرأ من لوحة الأحرف المخصصة لفحص العين في مستشفى مورفيلدز، لم تخطئ ولو مرة واحدة. وبعد الانتهاء من القراءة، لكمت الهواء وصرخت فرحاً وفخراً.

“أنا في غاية السعادة!”

BBC تقول شيلا إنها تُسرع في أداء واجباتها واعمالها المنزلية كل يوم، حتى تتمكن من الجلوس ووضع نظاراتها الخاصة

وتطلبت المهمة تركيزاً هائلاً، إذ تضطر شيلا لوضع وسادة تحت ذقنها لتثبيت الصورة القادمة من الكاميرا، والتي لا يمكنها التركيز إلا على حرف أو حرفين في كل مرة. وفي بعض الأحيان، تحتاج إلى تشغيل الجهاز على وضع التكبير، خاصة للتمييز بين حرفي سي C وO.

وكانت شيلا قد بدأت تفقد نظرها “بصرها المركزي” منذ أكثر من 30 عاما، بسبب فقدان خلايا الشبكية. وتصف الرؤية لديها بأنها أشبه بقرصين أسودين في كل عين.

تتنقل شيلا في حياتها اليومية من مكان لآخر باستخدام عصا بيضاء لأن رؤيتها الطرفية المحدودة جداً ضبابية تماما. ولا تستطيع قراءة حتى أكبر لافتات الشوارع عندما تكون في الخارج. وتقول إنها بكت عندما اضطرت للتخلي عن رخصة قيادتها.

لكن وبعد تركيب الشريحة الضوئية لها قبل حوالي ثلاث سنوات، تشعر شيلا حاليا بسعادة غامرة لتحسن الروئية لديها، وكذلك الفريق الطبي في مستشفى مورفيلدز.

وتقول: “أستطيع الآن قراءة منشوراتي وكتبي وحل الكلمات المتقاطعة ولعبة الأرقام اليابانية السودوكو”.

وعندما سُئلت عما إذا كانت قد فكرت يوما في أنها ستتمكن من القراءة مجددا، أجابت شيلا “لا، على الإطلاق!”

وأضافت: “إنه لأمرٌ مذهل. أنا في غاية السعادة”.

وتابعت: “التكنولوجيا تتطور بسرعة هائلة، ومن المذهل أنني جزءٌ منها”.

ولا ترتدي شيلا الجهاز الجديد في الهواء الطلق. ويعود ذلك جزئيا إلى أنه يتطلب تركيزاً كبيراً – إذ يجب أن يبقى رأسها ثابتاً تماما للقراءة. كما أنها لا تريد أن تعتمد عليه بشكل مفرط.

وبدلاً من ذلك، تقول إنها “تُسرع في أداء واجباتها المنزلية” في المنزل كل يوم قبل الجلوس ووضع النظارات الخاصة الجديدة.

ولم تُرخص زراعة شرائح بريما بعد لعامة الناس، لذا فهي غير متاحة إلا في مرحلة التجارب السريرية، وليس من الواضح كم ستتكلف في النهاية.

ومع ذلك، قال الدكتور ماهي مقيط إنه يأمل أن يكون الجهاز متاحاً لبعض مرضى هيئة الخدمات الصحية الوطنية “في غضون بضع سنوات”.

