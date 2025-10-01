احتجاجات “جيل زد212” في المغرب.. تصاعد التوتر بين المتظاهرين وقوات الأمن والحكومة ترد.

تصاعدت حدة المواجهات بين شباب جيل زد 212 وقوات الأمن في عدة مدن بالمغرب، فقد أظهرت مقاطع لحظة صدم سيارة تابعة للأمن أحد المتظاهرين، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة ما أثار موجة استنكار وغضب في الشارع المغربي.

وفي بيان، أعربت الحكومة المغربية عن تفهمها لمطالب المحتجين واستعدادها الكامل للحوار مع حركة “جيل زد 212”. كما شددت على أن التفاعل مع المطالب سيكون “مسؤولًا وإيجابيًا”.

