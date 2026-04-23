إيران تقول إنها بدأت تحصيل رسوم مرور عبر مضيق هرمز، وترقب لجولة مفاوضات جديدة بين إسرائيل ولبنان #عاجل
- طهران: إيران تتلقى أول إيرادات من رسوم عبور مضيق هرمز.
- واشنطن تستضيف جولة ثانية من محادثات لبنان وإسرائيل.
- البنتاغون يقدّر إزالة ألغام مضيق هرمز بستة أشهر.
- إسرائيل تطلب ذخائر جوية بأكثر من 200 مليون دولار من إلبيت سيستمز.
- إعدام رجل في إيران بتهم منها التعاون مع إسرائيل.
