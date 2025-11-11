إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات التشريعية السادسة بالعراق منذ 2003، وسط مقاطعة التيار الصدري

أدلي العراقيون بأصواتهم الثلاثاء لاختيار برلمان جديد، في انتخابات يُقاطعها التيار الصدري ومن شأن نتيجتها أن ترسم ملامح مستقبل المرحلة المقبلة للبلاد.

وعند الساعة 15 بتوقيت غرينتش، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات انتهاء عملية التصويت العام، وإغلاق صناديق الاقتراع في عموم العراق.

وأعلنت المفوضية، أن نسبة المشاركة في الاقتراع العام بلغت 23 في المئة حتى منتصف النهار.

وتجري الانتخابات التشريعية السادسة منذ الغزو الأمريكي الذي أطاح بنظام صدام حسين في 2003، وسط استقرار نسبي يشهده العراق الغني بالموارد النفطية بعد عقود من نزاعات نسفت بنيته التحتية.

وشابت التجارب الانتخابية الأولى أعمال عنف طائفية وقاطعها المسلمون السنة بعد أن سمحت الإطاحة بصدام بتحويل الهيمنة السياسية إلى الأغلبية الشيعية التي كان قد قمعها خلال فترة حكمه الطويلة.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة 07:00 (04:00 بتوقيت غرينتش)، وتُغلق في السادسة مساء (15:00 بتوقيت غرينتش).

ويُمكن لأكثر من 21.4 مليون ناخب مسجّلين اختيار البرلمان لولاية تمتدّ أربع سنوات.

ويتوقع أن تُعلن النتائج الأولية خلال 24 ساعة من إغلاق المراكز.

ويتنافس أكثر من 7740 مرشحاً، ثلثهم تقريباً من النساء ومعظمهم ضمن تحالفات وأحزاب سياسية كبيرة، على 329 مقعداً لتمثيل أكثر من 46 مليون نسمة.

التيار الصدري يُقاطع الانتخابات

Reuters امرأة تمر أمام لافتة تدعو إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2025

ويغيب عن السباق الانتخابي هذا العام الزعيم الشيعي البارز مقتدى الصدر الذي يتمتّع بقاعدة شعبية كبيرة.

واعتبر الصدر أن العملية الانتخابية يشوبها “الفساد”.

ودعا مناصريه إلى مقاطعة التصويت والترشح، مما قد يُسهم في أن تكون نسبة المشاركة في هذه الانتخابات منخفضة.

وقال صالح محمّد العراقي المعروف بقربه من الصدر، عبر حسابه “وزير القائد”، إن الزعيم الشيعي دعا أنصاره إلى ملازمة منازلهم والتعامل مع يوم الاقتراع على أنه “يوم العائلة وإجازة عن العمل”.

وانتهت الانتخابات الأخيرة التي شهدت أدنى نسبة مشاركة (41 في المئة) في 2021، بفوز الصدر بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان (73 مقعداً)، لكنه انسحب منه جرّاء خلافات مع “الإطار التنسيقي” الذي يضمّ أحزاباً شيعية موالية لإيران، حول تشكيل الحكومة.

وأثارت الأزمة التي استمرت عدة أشهر أعمال عنف دامية.

Reuters الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد يصوت في مركز اقتراع في بغداد

وتبقى الانتخابات مدخلاً لاختيار رئيس جديد للجمهورية، وهو منصب رمزي إلى حد بعيد مخصص للأكراد، وتسمية رئيس جديد للوزراء، وهما عمليتان تتمان عادة عن طريق التوافق وقد تستغرقان أشهراً.

ويتوقع محللون أن يحصل ائتلاف الإعمار والتنمية الذي يقوده رئيس الوزراء محمّد شياع السوداني، على عدد جيد من المقاعد، من دون أن يعني ذلك بالضرورة عودته إلى منصبه.

EPA رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يحمل ورقة اقتراع قبل الإدلاء بصوته في الانتخابات النيابية في أحد مراكز الاقتراع في بغداد

ووصل السوداني إلى سدّة رئاسة الحكومة في 2022 بعد جمود استمرّ أكثر من عام نتيجة خلافات سياسية بين التيار الصدري و”الإطار التنسيقي” صاحب أكبر كتلة برلمانية حالياً.

ولطالما أشاد بجهود حكومته لإبقاء العراق بمنأى عن الاضطرابات التي شهدها الشرق الأوسط منذ استلامه منصبه.

ورغم خوضها الانتخابات بشكل منفصل، يُتوقّع أن تتّحد الأحزاب الشيعية المنضوية ضمن “الإطار التنسيقي” بعد الاقتراع لتشكيل أكبر كتلة.

في المقابل، تخوض الأحزاب السنية الانتخابات بشكل منفصل، ويُتوقّع أن يحقّق رئيس مجلس النواب السابق السياسي السنّي النافذ محمّد الحلبوسي مكاسب ملحوظة.

وتشمل الانتخابات إقليم كردستان حيث يستمرّ التنافس السياسي التاريخي بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني.

Reuters أنصار الحزب الديمقراطي الكردستاني في أربيل في العراق

طهران وواشنطن

وتزداد حالياً أهمية التوازن الذي يقيمه العراق منذ سنوات في علاقاته مع إيران من جهة والولايات المتحدة الأمريكية من جهة ثانية، في ظلّ التغيّرات في موازين القوى الإقليمية منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة عام 2023.

وفي خضم التوترات، حافظ العراق على استقرار نسبي، برغم أن فصائل مسلّحة موالية لطهران تبنّت إطلاق صواريخ ومسيّرات على مواقع تضم قوات أمريكية في سوريا والعراق، بينما قصفت واشنطن أهدافاً لهذه المجموعات في العراق.

وتمارس واشنطن ضغوطا متزايدة على الحكومة العراقية من أجل نزع سلاح الفصائل الموالية لإيران.

وعيّنت مبعوثاً خاصا إلى العراق هو مارك سافايا الذي شدد الشهر الماضي على ضرورة أن تكون البلاد “خالية من التدخل الخارجي الخبيث، بما فيه إيران ووكلائها”.

ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، تلقّى حلفاء الجمهورية الإسلامية، مثل حركة حماس وحزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن، ضربات من إسرائيل التي شنّت كذلك حربا على إيران في يونيو/حزيران طالت منشآت نووية وعسكرية.

كما فقدت طهران حليفاً رئيسياً مع سقوط حكم بشار الأسد في سوريا أواخر العام 2024.

وبعد الخسائر التي منيت بها، تسعى طهران حالياً للابقاء على مكتسباتها في العراق الذي شكّل منفذاً رئيسياً لتوسع دورها الإقليمي بعد الغزو الأمريكي عام 2003 .

