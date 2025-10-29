إسرائيل تُعلن “إعادة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار”، وكاتس يؤكد “اغتيال قادة من حماس خلال الضربة العسكرية الأخيرة”

Reuters

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان الأربعاء، أنه بدأ بإعادة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بعد أن خرقته حركة حماس، وذلك عقب سلسلة غارات مكثفة استهدفت عشرات الأهداف والعناصر المسلحة في قطاع غزة.

وأضاف الجيش أن قواته، وبالتعاون مع جهاز الشاباك، هاجمت أكثر من 30 عنصراً من القيادات الميدانية التابعة للتنظيمات المسلحة، مؤكداً أنه سيواصل فرض تنفيذ الاتفاق وأنه سيردّ بقوة على أي خرق جديد.

لاحقاً، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الجيش استهدف عشرات المنشآت العسكرية واغتال العديد من قادة حماس خلال الضربة العسكرية الأخيرة.

وأشار إلى أن هذه الضربات جاءت ردّاً على الاعتداء على الجنود الإسرائيليين والانتهاك الصارخ لاتفاق إعادة جثث الرهائن، مؤكداً أنه لن تكون هناك حصانة لأي من قيادات حماس، سواء من يرتدون البدلات العسكرية أو يختبئون في الأنفاق، على حد قوله.

وكانت طائرات إسرائيلية نفّذت غارات على غزة مساء الثلاثاء، بعد أن اتهمت إسرائيل حركة حماس بانتهاك وقف إطلاق النار في القطاع، ما أودى بحياة نحو 100 قتيل بحسب وزارة الصحة في غزة.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن حماس خرقت وقف إطلاق النار ما أدى إلى إصابة أحد الجنود بنيران فلسطينية في منطقة رفح، وهي اتهامات تنفيها حركة حماس.

وأكدت الحركة أنه “لا علاقة لها بحادث إطلاق النار في رفح، وأنها ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار”.

وفي وقت سابق، اتهم كاتس حماس بمهاجمة قواته، متوعداً إياها بدفع “ثمن باهظ”.

وأفاد في بيان “ستدفع منظمة حماس الإرهابية ثمناً باهظاً لهجومها على جنود الجيش الإسرائيلي في غزة ولانتهاكها الاتفاق الخاص بإعادة جثامين الرهائن”، معتبراً أن “هجوم حماس اليوم على جنود الجيش الإسرائيلي في غزة يُعد تجاوزاً حاداً لخط أحمر”.

وكان مكتب رئاسة الوزراء الإسرائيلية قد أكد أن نتنياهو أصدر تعليماته للقيادة العسكرية بتنفيذ ضربات قوية على قطاع غزة بشكل عاجل.

وفي السياق، أفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلاً عن مصادر، أن إسرائيل قرّرت توسيع المنطقة التي تخضع لسيطرة الجيش في غزة، وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يناقش القرار مع واشنطن.

وقد أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء أن “لا شيء” سيُعرّض وقف إطلاق النار في غزة للخطر.

وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة خلال جولته الآسيوية: “لقد قتلوا جندياً إسرائيلياً. لذا ردّ الإسرائيليون. وعليهم أن يردّوا”.

وسابقاً، قال نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس، إن وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول، ما زال ثابتاً رغم وقوع بعض “المناوشات”.

انتشال جثتَي رهينتين إسرائيليين

وفي وقت متأخر الثلاثاء، أصدرت كتائب القسام بياناً قالت فيه إنها انتشلت جثتَي الرهينتين الإسرائيليين عميرام كوبر وساعر باروخ خلال عمليات بحث في غزة.

اتهم نتنياهو حماس في وقت سابق بانتهاك وقف إطلاق النار بتسليم رفات لا يعود لأي من الرهائن المتبقين في إطار عملية إعادة جثث الرهائن إلى إسرائيل.

وقال نتنياهو إن الرفات الذي سلمته حماس يوم الاثنين يعود إلى الإسرائيلي أوفير تسرفاتي الذي قُتل في هجوم الحركة على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. وكانت القوات الإسرائيلية استعادت أجزاء من رفات تسرفاتي بالفعل خلال الحرب.

وقالت حماس في البداية إنها ستسلم إلى إسرائيل رفات رهينة عُثر عليه داخل نفق في قطاع غزة. إلا أن كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أعلنت في وقت لاحق أنها ستؤجل عملية تسليم الرفات المقررة بسبب ما وصفتها بأنها “خروقات” من جانب إسرائيل لوقف إطلاق النار.

وذكرت حماس أن نتنياهو يبحث عن ذرائع للتراجع عن التزامات إسرائيل.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار، أفرجت حماس عن جميع الرهائن الأحياء مقابل إطلاق سراح نحو ألفَيْ سجين ومعتقل فلسطيني، منهم فلسطينيون اعتقلوا خلال الحرب، في حين تراجعت القوات الإسرائيلية وأوقفت هجومها.

ووافقت حماس أيضاً على تسليم جثامين جميع الرهائن التي لم يتم انتشالها بعد، لكنها قالت إن الأمر سيستغرق وقتاً لتحديد أماكن الجثث وانتشالها. وتقول إسرائيل إن بوسع حماس الوصول بسهولة إلى معظم الرفات.

ودخل وقف إطلاق النار، الذي تدعمه الولايات المتحدة، حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول.

الهلال الأحمر المصري يُسيّر قوافل إغاثة إنسانية إلى غزة

Reuters

أعلن الهلال الأحمر المصري اليوم الأربعاء تسيير قوافل إغاثة إنسانية جديدة إلى قطاع غزة، عبر البوابة الجانبية لمعبر رفح الحدودي جنوب قطاع غزة باتجاه معبرَيْ كرم أبو سالم والعوجة.

وأوضح الهلال الأحمر المصري، أن القافلة تتضمن نحو 9200 طن من المساعدات الغذائية ومياه الشرب، وأكثر من 6000 طن من السلال الغذائية ودقيق الطحين، ونحو 2800 طن من المستلزمات الطبية والإغاثية، وأطناناً من مياه الشرب، والمواد البترولية.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.