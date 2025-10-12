 

 

إسرائيل تعلن أنها على “بُعد ساعات” من استلام الرهائن لدى حماس، وحشد دبلوماسي في شرم الشيخ اليوم لبحث مستقبل غزة

Published: 14 hours ago
  • بدء تسليم الرهائن فجر اليوم الاثنين بين الثانية والثالثة صباحاً.
  • العملية ستُنفَّذ في أكثر من موقع داخل غزة.
  • إسرائيل ستتسلّم الرهائن قرابة السادسة صباحاً.
  • الإفراج عن 250 سجيناً فلسطينياً مقابل العملية.
  • قمة السلام حول غزة تنعقد اليوم في مدينة شرم الشيخ المصرية.
  • بعض المشاركين في القمة: السيسي وترامب وستارمر وماكرون وميلوني وسانشيز وعباس.

BBC Arabic

