أُبي بشرايا في بلا قيود: القرار 2797 لم يجعل الحكم الذاتي القاعدة الوحيدة للحل #عاجل

قال أُبي بشرايا البشير المستشار الخاص للأمين العام لجبهة البوليساريو إنّ جبهة البوليساريو ترى أنّ قرار مجلس الأمن رقم 2797 يوفّر إطارا متوازنا لإطلاق العملية التفاوضية بينها وبين المملكة المغربية، رغم تحفظها على إبداء القرار أفضلية تجاه المقترح المغربي الداعي لمنح الصحراء المغربية حكماً ذاتيا ضمن السيادة المغربية.

وفي رده على مدى استعدادهم للتفاوض حول الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية وفقا لما جاء في القرار، أوضح مسؤول جبهة البوليساريو أنّ القرار لم يقُل إنّ الحكم الذاتي هو القاعدة الوحيدة لحل الصراع مع المملكة المغربية كما لم يقُل إنه الإطار الوحيد للتفاوض حسب تعبيره.

وفيما يتعلق بسحب أكثر من خمسين دولة وهيئة اعترافها بالجمهورية الصحراوية، ينفي أُبي بشرايا البشير أن يكون ذلك قد أدي إلى عزلة البوليساريو.

ويرى المستشار الخاص للأمين العام لجبهة البوليساريو أنّ ّالمملكة المغربية رغم ما حظيت به من دعم من قبل الولايات المتحدة داخل مجلس الأمن، لم تستطع تمرير مسودة القرار الأولى التي كانت تفرض الحكم الذاتي كخيار وحيد لحل الصراع في الصحراء الغربية. من جهة أخرى لم ينفِ البشير حدوث حالات انشقاق داخل جبهة البوليساريو وصفها بانشقاقات فردية وليست جماعية.

