أنباء عن دوي انفجارات وتبادل لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي ومسلحين شرق رفح، ونتنياهو يشترط تسليم الجثث لإعادة فتح معبر رفح

Reuters

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الأحد، بأن الجيش الإسرائيلي شنّ هجوماً على قطاع غزة، في الوقت الذي يتواصل فيه تبادل الاتهامات بين إسرائيل وحركة حماس بشأن انتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه بوساطة أمريكية بهدف إنهاء الحرب في القطاع.

ولم يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي بشأن الهجوم الذي تم الإبلاغ عنه.

وقال شهود عيان لبي بي سي إنهم سمعوا دوي انفجارات وأصوات لإطلاق نار يبدو أنها ناجمة عن قصف جوي ومدفعي إسرائيلي ووقوع حادثة تبادل لإطلاق النار بين مسلحين يعتقد أنهم من حماس وقوات الجيش الإسرائيلي شرقي رفح.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية أن مسلحين من حماس قاموا بتفجير عبوة ناسفة في آلية إسرائيلية ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي، ولم يصدر عن الحركة أي إعلان أو تعليق.

وفي وقت سابق، دعت الحركة الإدارة الأمريكية إلى “التوقّف عن ترديد رواية الاحتلال المضلِّلة” بعد أن أعلنت الولايات المتحدة حصولها على “تقارير موثوقة” تفيد بأن حركة حماس قد تنتهك الاتفاق.

وقالت الحركة في بيان لها إن “هذه الاتهامات الباطلة تتسق بشكل كامل مع الدعاية الإسرائيلية المضللة، وتوفر غطاء لاستمرار الاحتلال في جرائمه”.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قالت في بيان إن “الولايات المتحدة تتابع عن كثب التطورات على الأرض”، مضيفة: “في حال مضت حماس قدماً في هذا الهجوم، فسيتم اتخاذ إجراءات لحماية سكان غزة والحفاظ على سلامة وقف إطلاق النار”.

و صرّحت الحركة أن “الوقائع على الأرض تكشف تورط سلطات الاحتلال الإسرائيلي في دعم وتشكيل عصابات إجرامية ارتكبت جرائم قتل وخطف وسرقة مساعدات، إضافة إلى عمليات سطو استهدفت المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم”.

وأكدت أن “الاحتلال… اعترف علناً بضلوعه في هذه الأعمال من خلال وسائل الإعلام والمقاطع المصوّرة… ما يثبت سعيه المنهجي لنشر الفوضى وتهديد الأمن والاستقرار في قطاع غزة”.

“معبر رفع سيبقى مغلقاً”

ترفض إسرائيل إعادة فتح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر، مؤكدةً أنه “سيبقى مغلقاً حتى إشعار آخر، وأن إعادة فتحه ستعتمد على تسليم حركة حماس جثث بقية الرهائن المتوفين”، بقرار أصدره السبت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

هذا القرار جاء بعد إعلان السفارة الفلسطينية في القاهرة إعادة فتح المعبر اعتباراً من يوم الإثنين “لتمكين المواطنين الفلسطينيين المقيمين في جمهورية مصر العربية والراغبين بالعودة إلى قطاع غزة من السفر”.

من جانبها، اعتبرت حماس قرار نتنياهو “خرقاً فاضحاً لبنود اتفاق وقف إطلاق النار وتنكراً للالتزامات التي تعهد بها أمام الوسطاء والجهات الضامنة”.

وأضافت في بيان لها أن “استمرار إغلاق معبر رفح ومنع خروج الجرحى والمرضى وحركة المواطنين في الاتجاهين ومنع إدخال المعدات الخاصة اللازمة في عمليات البحث عن المفقودين تحت الأنقاض ومنع دخول التجهيزات والفرق المختصة بفحص الجثث والتأكد من هويتها سيؤدي إلى تأخير عمليات انتشال وتسليم الجثث”.

وأعلنت إسرائيل مساء السبت أنها تسلمت جثتي اثنين من الرهائن من الصليب الأحمر في غزة، مما يعني تسلمها 13 جثة من أصل 28 بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

واستطاعت السلطات الإسرائيلية الأحد التعرف على جثة أحد الرهينتين، وتعود للرهينة رونين إنغل، البالغ من العمر 54 عاماً.

وأفاد الجيش الإسرائيلي أنه “أبلغ عائلة الرهينة رونين إنغل” بتسلم رفاته، وهو ما أكده مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان.

وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن جميع الرهائن الإسرائيليين العشرين الأحياء الذين ظلت تحتجزهم لمدة عامين، مقابل إطلاق سراح نحو ألفي سجين ومعتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية.

لكن إسرائيل تقول إن حماس تتباطأ في تسليم جثث الرهائن. فيما تقول الحركة إن العثور على بعض الجثث وسط الدمار الواسع في غزة يحتاج إلى وقت.

ويقضي الاتفاق بأن تعيد إسرائيل 360 جثة لفلسطينيين مقابل رفات الرهائن الإسرائيليين. وسلمت إسرائيل حتى الآن 15 جثة فلسطينية مقابل كل جثة رهينة تسلمتها.

ومعبر رفح مغلق بشكل شبه تام منذ مايو/أيار 2024.

خلاف حول المساعدات وإعادة الجثث

وينص اتفاق وقف إطلاق النار أيضاً على زيادة المساعدات إلى القطاع. وقال مرصد عالمي لمراقبة الجوع في أغسطس/آب إن مئات الآلاف من سكان القطاع يعانون من المجاعة.

وبعد قطع الإمدادات في مارس/آذار لمدة 11 أسبوعاً، بدأت إسرائيل في زيادة المساعدات المقدمة إلى غزة في يوليو/تموز واستمرت في زيادتها منذ وقف إطلاق النار.

وذكر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أنه منذ وقف إطلاق النار، دخل قطاع غزة يومياً نحو 560 طناً من الغذاء في المتوسط، وهو معدل أقل بكثير من حجم الاحتياجات.

ولا تزال هناك عقبات كبيرة أمام خطة ترامب لإنهاء الحرب.

كما أن قضايا رئيسية لم تُحل؛ تتعلق بنزع سلاح حماس وكيفية إدارة غزة، وتشكيل “قوة استقرار” دولية والخطوات اللازمة من أجل إقامة دولة فلسطينية.

“تعذيب وإعدام ميداني”

قال سامح حمد، مختص الأدلة الجنائية وعضو لجنة الجثامين في وزارة الصحة بغزة، إن الوزارة تمكنت من التعرف على هوية 25 جثة من أصل الجثامين التي تم تسلمها مؤخراً من الصليب الأحمر، مؤكداً أنها تحمل آثاراً واضحة على التعذيب والإعدام الميداني.

وأضاف حمد أن الوزارة تنتظر اليوم الإفراج عن 450 جثماناً لفلسطينيين قُتلوا خلال الحرب الإسرائيلية على غزة، لا تزال محتجزة لدى إسرائيل.

وفي السياق ذاته، كشفت وزارة الصحة، السبت 18 أكتوبر/تشرين الأول 2025، أن 27 قتيلاً و143 إصابة سُجلوا منذ إعلان وقف إطلاق النار، إلى جانب انتشال 404 جثامين من مناطق الاستهداف التي تعرض لها القطاع خلال الحرب.

وأكد التقرير اليومي للوزارة أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، وسط عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم، بسبب الدمار الكبير والحصار المفروض.

ووفق التقرير، ارتفعت حصيلة القتلى منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 68,116 قتيلاً و170,200 إصابة، بعد إضافة 120 قتيلاً جديداً تم التحقق من بياناتهم من قبل اللجنة القضائية المختصة بملف التبليغات والمفقودين، خلال الفترة من 10 إلى 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

كما أوضحت الوزارة أنها استلمت مؤخراً 15 جثة مجهولة الهوية من الجانب الإسرائيلي، ليصل إجمالي عدد الجثامين التي تسلمتها وزارة الصحة إلى 135 جثة، تم تسليمها على أربع دفعات.

